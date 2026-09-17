Нетаняху поиска закон за отнемане на гражданство след скандала с документалния филм за Газа „НАЗА“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова за законодателни промени, които да позволят отнемане на гражданството на хора, които според него оклеветяват военнослужещи от Израелските отбранителни сили (IDF). Изявлението му идва след международния успех на документалния филм „NAZA“ на режисьорите Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор на кинофестивала във Венеция.

„Ще ги ударим по джоба, както и по гражданството, защото мястото им не е сред нас“, заяви Бенямин Нетаняху във видео, публикувано в X. Премиерът обяви и намерение да бъдат увеличени значително обезщетенията, които могат да се търсят при дела за клевета срещу израелски военнослужещи.

Повод за реакцията е „NAZA“, новият документален филм на израелските режисьори Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор, част от екипа зад отличения с „Оскар“ „No Other Land“. Двамата са израелски граждани.

80-минутният „Наза“ разглежда действията на израелските въоръжени сили в Газа и начина, по който се оценяват рисковете за цивилното население при военни операции. Филмът включва свидетелства на 24 израелски военнослужещи и служители на военното разузнаване, част от които говорят анонимно. Официалният синопсис на продукцията използва значително по-категорична формулировка, описвайки системи зад това, което авторите определят като „преднамерено масово убиване“ на палестински цивилни. Това е позиция на създателите на документалния филм, а не независимо установен факт.

„NAZA“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на 83-тия кинофестивал във Венеция. След премиерата на 10 септември публиката аплодира Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор в продължение на 24 минути и половина, което беше отчетено като рекорд за фестивала. По време на овациите в залата бяха развявани и палестински знамена.

Два дни по-късно документалният филм получи Специалната награда на журито във Венеция. Признанието предизвика остра реакция сред част от израелските управляващи.

Преди изявлението на Бенямин Нетаняху министърът на културата на Израел Мики Зоар заяви, че ще предприеме действия за отнемане на израелското гражданство на Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор. Той нарече филма „шокиращ“ и обвини режисьорите в предателство към държавата.

„Като министър на културата ще действам незабавно за отнемане на израелското гражданство на тези създатели заради предателство към държавата“, заяви Мики Зоар. Той обвини режисьорите, че вредят на собствената си страна, за да получат международно одобрение.

Към критиките се присъедини и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който определи Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор като „позор“ и ги призова да напуснат Израел.

Според Reuters евентуални законодателни промени за отнемане на гражданство и по-високи санкции за клевета могат да бъдат подложени на сериозен съдебен контрол. Израелската армия също проучва възможни правни действия във връзка с филма.

Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор вече привлякоха международно внимание с „No Other Land“, който спечели „Оскар“ за най-добър документален филм. С „NAZA“ двамата отново поставят израелско-палестинския конфликт в центъра на международния филмов и политически дебат.