Днес е последният ден на 42-рото издание на „Аполония“ в Созопол

Днес е последният ден на 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. В програмата са включени театрален спектакъл, представяния на книги и млади театрални творци, концертни прояви и прожекция на български филм, съобщава БТА.

В 18:00 часа в Художествената галерия ще бъде представена книгата на Михаил Неделчев „Пет персоналистически книги за писатели“. Час по-късно, от 19:00 часа, отново там ще бъдат представени участниците в майсторския клас на режисьора Галин Стоев.

В 18:30 часа на сцената на читалище „Отец Паисий“ Малък градски театър „Зад канала“ ще представи спектакъла „Велика“. Концерт на „Зодиак“ е предвиден от 19:00 часа в Археологическия музей. В Лятното кино от 20:30 часа ще бъде представен филмът „Нина Роза“.

Финалното събитие в програмата на 42-рото издание на „Аполония“ е концертът на „Фондацията“ от 21:00 часа на сцената на Амфитеатър „Аполония“.

Празниците на изкуствата „Аполония" се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония", създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония" в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства.