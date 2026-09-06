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Днес е последният ден на 42-рото издание на „Аполония“ в Созопол

Днес е последният ден на 42-рото издание на „Аполония“ в Созопол

6 Септември, 2026 12:27 449 4

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Финалното събитие в програмата е концертът на „Фондацията“ от 21:00 часа на сцената на Амфитеатър „Аполония“. 

Днес е последният ден на 42-рото издание на „Аполония“ в Созопол - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес е последният ден на 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. В програмата са включени театрален спектакъл, представяния на книги и млади театрални творци, концертни прояви и прожекция на български филм, съобщава БТА.

В 18:00 часа в Художествената галерия ще бъде представена книгата на Михаил Неделчев „Пет персоналистически книги за писатели“. Час по-късно, от 19:00 часа, отново там ще бъдат представени участниците в майсторския клас на режисьора Галин Стоев.

В 18:30 часа на сцената на читалище „Отец Паисий“ Малък градски театър „Зад канала“ ще представи спектакъла „Велика“. Концерт на „Зодиак“ е предвиден от 19:00 часа в Археологическия музей. В Лятното кино от 20:30 часа ще бъде представен филмът „Нина Роза“.

Финалното събитие в програмата на 42-рото издание на „Аполония“ е концертът на „Фондацията“ от 21:00 часа на сцената на Амфитеатър „Аполония“.

Празниците на изкуствата „Аполония" се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония", създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония" в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧАКАМЕ ПАК НЯКОЙ ЗАПАЛЕН ХОТЕЛ

    1 0 Отговор
    От някой пиян културтрегер.

    12:43 06.09.2026

  • 2 Язък

    2 0 Отговор
    за Аполонията !

    12:50 06.09.2026

  • 3 Пародия

    1 1 Отговор
    след пародия на "културата"........Цели 7 дни на държавна сметка, вече цели 40 години !

    Коментиран от #4

    13:12 06.09.2026

  • 4 Пардон,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пародия":

    42 години !

    13:14 06.09.2026