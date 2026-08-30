Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
D2 подготвя концерти в България и Европа

D2 подготвя концерти в България и Европа

30 Август, 2026 14:15 486 3

  • д2-
  • концерт-
  • турне
D2 подготвя концерти в България и Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

D2 се завърнаха към активната си концертна дейност с поредица от участия в страната и подготвят голямо европейско турне. Това разказаха Димитър Кърнев и Александър Обретенов от групата, както и певецът Дичо, в ефира на „Събуди се“.

Последното участие на музикантите на форума „Аполония“ в Созопол е било особено емоционално за тях. Александър Обретенов сподели, че групата е успяла да предаде енергията си на публиката. „Взривихме сцената в Созопол и се надяваме наистина да сме предали енергията на хората там“, каза Обретенов.

По думите му D2 не са свирили на „Аполония“ от години, което направило завръщането им още по-специално.

За Дичо срещата с публиката също е била много силна. „Енергията между нас и публиката беше невероятна“, сподели певецът.

Димитър Кърнев разказа, че музикантите дълго чакали възможността отново да се върнат към активната концертна дейност.

Националното турне на групата е започнало на 15 август в Бургас. Предстоят концерти в Пловдив, Варна и Стара Загора. Кърнев подчерта, че реакцията на феновете към завръщането на групата е изключително положителна. „Феновете ни са благодарни, че пак сме заедно и правим музика“, сподели музикантът.

След концертите в България D2 планират да пренесат музиката си и на европейската сцена. Групата скоро ще обяви 15 дати в 15 европейски столици и големи европейски градове. Сред държавите, в които предстоят участия, е Германия, където музикантите загатват за нещо по-голямо.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Роднина може и да иде да ги гледа тези немощни и незапомнящи се "музиканти"!

    Коментиран от #2

    14:25 30.08.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    АВЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ
    МУЗИЦИРАТ ...
    ИНГИ КИТАРИСТО Е СПРИХВ И ФУКЛЮ

    15:35 30.08.2026

  • 3 ЮХаха

    0 0 Отговор
    ПЪЛНО ПОРНО.. ЩО СЕ МЪЧАТ ?

    15:48 30.08.2026