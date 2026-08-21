Недялко Йорданов и Стефан Диомов споделиха своите идеи за "Евровизия" в писмо до кмета на Бургас

Поетът и драматург Недялко Йорданов и композиторът Стефан Диомов изпратиха отворено писмо до кмета на Бургас Димитър Николов и общинските съветници със своите идеи и предложения за подготовката на града за домакинството на "Евровизия“. Двамата известни бургазлии приветстват избора на Бургас и отправят три конкретни предложения, свързани с ключови места в града, които привличат туристи от десетилетия.

В писмото, публикувано от Недялко Йорданов чрез профила му в социалните мрежи, двамата с Диомов изразяват благодарност към местната власт за това, че Бургас е избран за домакин на „Евровизия“, и отбелязват, че събитието ще даде възможност градът да бъде представен пред международна публика.

Авторите на писмото посочват, че домакинството е свързано със сериозна отговорност и редица задачи, сред които организацията на транспорта, настаняването и обслужването на очакваните многобройни гости. Те обръщат внимание и на необходимостта градът да представи пред посетителите своите улици, площади, архитектура и атмосфера.

Първото им предложение е свързано с входа към паркинга в непосредствена близост до сградата на училище „Св. св. Кирил и Методий“. Според двамата той закрива част от фасадата на най-старото училище в Бургас и променя гледката от класните стаи. Йорданов и Диомов предлагат входът да бъде преместен от противоположната страна на площада.

Второто предложение се отнася до пространството на площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Община Бургас, където според авторите на писмото от години стои ограда на мястото на разрушена сграда. Те предлагат пространството временно да бъде облагородено и да се превърне в място за публично гледане на състезанието чрез голям екран и места за зрители. Като пример те посочват организацията на публичното гледане на „Евровизия“ във Виена.

Третото предложение е за т.нар. „Дупка“ на площад „Тройката“. Йорданов и Диомов предлагат пространството да бъде временно превърнато в зелена зона с алеи, пейки, дървета, тревни площи и фонтан, докато бъде намерено дългосрочно решение за неговото бъдеще.

В писмото двамата подчертават, че предложенията им са продиктувани от отношението им към Бургас и от желанието градът да изглежда по най-добрия начин пред международните гости.

„Бургас е Бургас. Незаменим и любим!“, завършват Недялко Йорданов и Стефан Диомов своето отворено писмо.

Пълният му текст вижте тук: