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Разкриха името и пола на първото дете на Лейди Гага – то крие специално послание

Разкриха името и пола на първото дете на Лейди Гага – то крие специално послание

18 Септември, 2026 13:42 772 7

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  • майкъл полански

40-годишната поп звезда и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на момиченце още през юни

Разкриха името и пола на първото дете на Лейди Гага – то крие специално послание - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лейди Гага успя в продължение на месеци да опази една от най-големите промени в личния си живот далеч от общественото внимание. 40-годишната певица и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на момиченце, а сега стана известно и името на първото им дете – Роуз Бийн Полански (Rose Bean Polansky).

Според TMZ, което се позовава на удостоверението за раждане, момиченцето се е появило на бял свят на 9 юни 2026 г. в 23:19 часа в медицинския център Cedars-Sinai в Лос Анджелис. Изданието съобщава още, че Гага и Полански са станали родители с помощта на сурогатна майка. Причината двойката да избере този начин не е публично известна.

Особено любопитно е името на детето. Според източник, цитиран от People и Page Six, Rose е вдъхновено от „La Vie En Rose“ – класическата песен на Едит Пиаф, която Лейди Гага изпълнява във филма „Роди се звезда“. Песента очевидно има специално значение за звездата – на гърба си тя има голяма татуировка на роза, придружена от надпис „La Vie En Rose“.

Още по-интересна е предполагаемата история зад второто име Bean. Според Page Six то може да е почит към американския певец и активист Карл Бийн, чиято песен „I Was Born This Way“ от 1977 г. е сред вдъхновенията, свързвани с един от най-големите хитове на Гага – „Born This Way“. Засега самата певица не е обяснила публично избора на имената.

Новината, че Лейди Гага е станала майка, се появи едва на 11 септември – три месеца след раждането. Тогава Page Six публикува снимки на певицата и 42-годишния Полански по време на разходка с бебето в Северна Калифорния. На кадрите Гага носи детето близо до гърдите си, докато двамата се разхождат заедно.

Двойката очевидно съзнателно е избрала първите месеци от живота на дъщеря си да преминат далеч от светлините на прожекторите. Според източник, цитиран от Page Six, и Гага, и Полански са си взели почивка от професионалните ангажименти през лятото, за да прекарват повече време с детето.

Майчинството отдавна е сред най-големите лични мечти на изпълнителката. През годините Гага неведнъж е говорила за желанието си да има семейство, а през 2025 г. заяви, че това да стане майка е нещото, което иска най-силно. Тогава тя говореше и с огромна увереност за Полански, когото определяше като човек, който ще бъде прекрасен баща.

Лейди Гага и технологичният предприемач Майкъл Полански са заедно от 2019 г., а връзката им стана публична в началото на следващата година. Годежът им беше потвърден през 2024 г. по време на Олимпийските игри в Париж. В последните седмици се появиха слухове, че двамата може тайно да са сключили брак, но TMZ съобщи на 9 септември, позовавайки се на свои източници, че те все още са сгодени и не са женени.

Така след години на откровени признания за желанието си да създаде семейство една от най-разпознаваемите звезди на световната поп сцена започва съвсем нова роля – тази на майка. А името Роуз Бийн изглежда свързва новата глава от личния ѝ живот с музиката, която е белязала кариерата ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Трябваше да го нарекат Петрохан Полански, щеше да му ходи идеално. Можеше след време да стане и лидер на ПП.

    13:45 18.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    N e бързайте с пола че после ще има дела и кьор софри.Може да се наложи АНАтоли да плаща глоби и да лежи в панделата

    13:45 18.09.2026

  • 3 Златен мъж

    5 1 Отговор
    Не търпете глупави жени винаги ги поставайте на мястото им да ви е лек и спокоен живота. Ако не го правите това рискувате инфаркт инсулт на 34 35 години. Право куме в очи и лек живот.

    13:45 18.09.2026

  • 4 оня същия

    5 0 Отговор
    - Здравейте, аз съм Петрова, от горния етаж. Синът ми Ви е счупил стъклото на колата с топка и сте казал, че ще му … майката, ако не го плати.
    - Да?
    - Ами, няма да го плати!

    13:49 18.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    След няколко месеца ще разберем че и Урсула е станала майка

    Коментиран от #6

    13:50 18.09.2026

  • 6 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    По време на похода към Берлин над 2,5млн немкини между 13 и 75 бяха в същото положение.

    13:52 18.09.2026

  • 7 Имато..

    3 0 Отговор
    е важно, полът, като порасне, само ще си го избере!

    13:57 18.09.2026