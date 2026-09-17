60 години Театър „София“: Историята започва с „Корени“

През 2026 г. Театър „София“ отбелязва 60 години от своето създаване – шест десетилетия, през които сцената му се превръща в едно от разпознаваемите пространства на българския театър. Началото е поставено през бурната за театралния живот 1966 г., а първият спектакъл остава символично свързан с историята на трупата.

На 9 ноември 1966 г. новосъздаденият театър представя „Корени“ – спектакъл на режисьора Леон Даниел, една от най-влиятелните фигури в българския театър през втората половина на XX век. Именно „Корени“ се приема за представлението, с което Театър „София“ открива своята история.

Самият театър е създаден няколко месеца по-рано. След театралните реформи от 1966 г. новата трупа се оформя около режисьора Леон Даниел, а за директор е назначен актьорът Андрей Чапразов. От 15 август институцията фигурира в документите като „Театър на поезията и естрадата“. Името Драматичен театър „София“ идва по-късно – през 1969 г.

„Корени“ не е избран случайно за начало. Спектакълът представлява поетична композиция, чрез която Леон Даниел се обръща към българската история, националната идентичност и непреходните въпроси за свободата и човешкото достойнство. Постановката използва текстове, свързани с българското Възраждане, а сценографията е дело на Ангел Ахрянов. Сред актьорите в първия спектакъл са Коста Цонев, Васил Вачев, Иван Тонев, Иван Стефанов, Герасим Младенов и други представители на новата трупа.

Представлението предизвиква силен интерес сред публиката и критиката и се превръща в своеобразна програмна декларация на младия театър – стремеж към съвременен сценичен език, творчески експеримент и активна гражданска позиция.

Интересен детайл е, че сградата, с която днес свързваме Театър „София“ в парк „Заимов“, все още не съществува през 1966 г. В първите си години трупата играе на други сцени, включително във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Специално построената театрална сграда по проект на архитект Жеко Жеков е завършена през 1974 г.

Шест десетилетия след началото „Корени“ отново се оказва в центъра на историята на театъра. За юбилейния сезон през 2026 г. Театър „София“ подготвя нов спектакъл, озаглавен „Корени (Не свиква с тъмното окото)“, режисиран от Маргарита Младенова. В него участват актьорите от цялата трупа, а постановката включва текстове на Йордан Радичков, Валери Петров, Стефан Цанев, Георги Марков, Иван Радоев, Константин Илиев и други български автори.

Така юбилеят затваря символичен кръг – от „Корени“ през 1966 г. до новите „Корени“ през 2026 г.

Днес Театър „София“ е най-големият общински театър в столицата. През десетилетията през неговата сцена преминават поколения значими режисьори и актьори, а репертоарът му съчетава класически произведения със съвременна драматургия и експериментални театрални форми.

И може би трудно би могло да има по-подходящо име за спектакъла, с който започва тази история. Защото 60 години по-късно Театър „София“ отново се връща към своите „Корени“ – този път не само за да погледне назад, а и за да постави началото на следващата глава от своята история.

Днес, 17 септември 2026 г., в Деня на София, театърът има софийска премиера на „Уроци“ от Чарлс Еверед, режисирана от Надя Панчева.