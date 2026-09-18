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Габриел Атал предложи общоевропейски референдум за създаване на „Съединени европейски щати“

Габриел Атал предложи общоевропейски референдум за създаване на „Съединени европейски щати“

18 Септември, 2026 13:52 636 14

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  • референдум-
  • съединени европейски щати-
  • франция

Кандидатът за президент на Франция смята, че ЕС е изчерпал потенциала си в сегашния си формат

Габриел Атал предложи общоевропейски референдум за създаване на „Съединени европейски щати“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Габриел Атал, кандидат за президент на Франция от партия „Ренесанс“, предложи провеждането на общоевропейски референдум относно икономическата интеграция на държавите и създаването на „Съединени европейски щати“, предава Политико, цитирано от News.bg.

Политикът заяви, че Европейският съюз е изчерпал потенциала си за развитие в сегашния си вид, включващ 27 държави членки.

В тази връзка той определи реализирането на европейската мечта и създаването на нов съюз като голямата мисия на своето поколение.

Идеята не предвижда единна европейска държава

Атал уточни, че предложението не предвижда създаването на единна държава, а по-скоро икономическа и екологична интеграция на няколко страни с цел изграждането на мощна технологична общност.

Държавите членки биха запазили суверенитета си по отношение на дипломацията, съдебната система, вътрешната сигурност и военното командване.

Референдум ще решава за участието

Решението за създаването на подобен съюз би било взето чрез общоевропейски референдум с участието на страните, желаещи да се присъединят към инициативата.

Структурата би се ръководила от президент, избиран чрез всеобщо гласуване. Парламентът ѝ би се състоял от настоящи членове на Европейския парламент (евродепутати) от участващите държави.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    13 0 Отговор
    Ура дъ живей ЕССР...кикихя

    13:53 18.09.2026

  • 2 14/88

    16 0 Отговор
    що бе, стария ес да не се разпада

    13:54 18.09.2026

  • 3 честен ционист

    5 5 Отговор
    Ако ЕС стане като САЩ, България дано поне икономически стане като една Луизиана.

    Коментиран от #8, #11

    13:54 18.09.2026

  • 4 Мда

    3 8 Отговор
    СЕЩ го предлагам от доста време!

    13:55 18.09.2026

  • 5 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    13 0 Отговор
    Айде, още, един хахо от къде ви вадат бе

    14:00 18.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Този бил много умен ,а защо не европейска федерация от автономни републики в състава на РФ

    14:06 18.09.2026

  • 7 истина ти казвам

    13 1 Отговор
    Хубава идея но неосъществима! В европата всички са велики! ВеликаФранция,Велика Испания и да не изброявам повече. Говорим на различни езици,така наречените баш европейци са егоисти , НЕ СТАВА!!!! Всеки тегли на некъде.

    14:08 18.09.2026

  • 8 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    По скоро като Пуерто Рико!

    Коментиран от #13

    14:08 18.09.2026

  • 9 хмм

    12 1 Отговор
    Тази еретична идея трябва да бъде отхвърлена веднъж за винаги! Не може да сравнявате Европа с колонизирана територия, чиито граници на щатите са рязани като пай на порции.

    14:10 18.09.2026

  • 10 Дернев

    0 7 Отговор
    Ново име на стария ЕС.
    СЕЩ - да, но не като икономически съюз, а военен с една граница външна, една армия да я пази и една външна политика. Всичко останало времето ще реши как ще се развива и дали да се оеднаквява и в какви времеви граници. Единната армия е тази, която гарантира на всяка една страна равна сигурност. А това е най-важното за един континент с постоянни конфликти и войни във времето назад и готовност за подновяване във времето напред.

    14:11 18.09.2026

  • 11 истина ти казвам

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Абе и на цвет ше станем като Луизиана!!!

    14:12 18.09.2026

  • 12 Ами

    5 0 Отговор
    да. Заличаването на националните държави и преминаването на всички под лидерството на Германия и отчасти на Франция е стара мечта. Главната политическа цел на Адолф Хитлер е имала за резултат точно това - "обединяването на Европа".

    14:17 18.09.2026

  • 13 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ не!":

    Пуерто Рико не е щат и там е готино! Хората слушат по цял ден регетон и се работят. Бих емигрирал там, ако тук стане напечено.

    14:27 18.09.2026

  • 14 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Мераци за узаконяване с десетилетия напред" Акушерска сглобка" само как го въртят езуитската... Парламентът да се състои,забележете: от досегашните(?) членове на Европарламента.Защо: Защото офф чото европейско стадо, първосигнално изпрати в ЕП, депутати ,чиито партии са членки на ЕНП.Тоест: вие си правете избори на местно ниво.Тук ще си запазим статуквото - урсулка начело, ЕК и Европарламент под личен диктат от нея! А избраният президент,ще бъде една куха,представителна кукла.Да пътува,посреща и изпраща.Нещо подобно на нашия президент.С крайно ограничени пълномощия.Налага "Вето"- Европарламента го отхвърля.Друса ги отсега нервата,че АзГ ще поведе хорото,заедно с Австрия ( в Румъния и Унгария ще сменят курса - самото население),през предсрочни избори,самата Франция,с избор на друг президент.И техният диктат,на групата ЕНП ще приключи.затова са измислили този пъклен план- със сигурност под крилото на акушерката.Този е само нейният глашатай,да опипа почвата.

    14:34 18.09.2026

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