Габриел Атал предложи общоевропейски референдум за създаване на „Съединени европейски щати“

Габриел Атал, кандидат за президент на Франция от партия „Ренесанс“, предложи провеждането на общоевропейски референдум относно икономическата интеграция на държавите и създаването на „Съединени европейски щати“, предава Политико, цитирано от News.bg.

Политикът заяви, че Европейският съюз е изчерпал потенциала си за развитие в сегашния си вид, включващ 27 държави членки.

В тази връзка той определи реализирането на европейската мечта и създаването на нов съюз като голямата мисия на своето поколение.

Идеята не предвижда единна европейска държава

Атал уточни, че предложението не предвижда създаването на единна държава, а по-скоро икономическа и екологична интеграция на няколко страни с цел изграждането на мощна технологична общност.

Държавите членки биха запазили суверенитета си по отношение на дипломацията, съдебната система, вътрешната сигурност и военното командване.

Референдум ще решава за участието

Решението за създаването на подобен съюз би било взето чрез общоевропейски референдум с участието на страните, желаещи да се присъединят към инициативата.

Структурата би се ръководила от президент, избиран чрез всеобщо гласуване. Парламентът ѝ би се състоял от настоящи членове на Европейския парламент (евродепутати) от участващите държави.