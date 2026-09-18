Габриел Атал предложи общоевропейски референдум за създаване на „Съединени европейски щати“

Габриел Атал, кандидат за президент на Франция от партия „Ренесанс“, предложи провеждането на общоевропейски референдум относно икономическата интеграция на държавите и създаването на „Съединени европейски щати“, предава Политико, цитирано от News.bg.
Политикът заяви, че Европейският съюз е изчерпал потенциала си за развитие в сегашния си вид, включващ 27 държави членки.
В тази връзка той определи реализирането на европейската мечта и създаването на нов съюз като голямата мисия на своето поколение.
Идеята не предвижда единна европейска държава
Атал уточни, че предложението не предвижда създаването на единна държава, а по-скоро икономическа и екологична интеграция на няколко страни с цел изграждането на мощна технологична общност.
Държавите членки биха запазили суверенитета си по отношение на дипломацията, съдебната система, вътрешната сигурност и военното командване.
Референдум ще решава за участието
Решението за създаването на подобен съюз би било взето чрез общоевропейски референдум с участието на страните, желаещи да се присъединят към инициативата.
Структурата би се ръководила от президент, избиран чрез всеобщо гласуване. Парламентът ѝ би се състоял от настоящи членове на Европейския парламент (евродепутати) от участващите държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
13:53 18.09.2026
2 14/88
13:54 18.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8, #11
13:54 18.09.2026
4 Мда
13:55 18.09.2026
5 ⚒️⚒️⚒️⚒️
14:00 18.09.2026
6 Kaлпазанин
14:06 18.09.2026
7 истина ти казвам
14:08 18.09.2026
8 Ъъъъ не!
До коментар #3 от "честен ционист":По скоро като Пуерто Рико!
Коментиран от #13
14:08 18.09.2026
9 хмм
14:10 18.09.2026
10 Дернев
СЕЩ - да, но не като икономически съюз, а военен с една граница външна, една армия да я пази и една външна политика. Всичко останало времето ще реши как ще се развива и дали да се оеднаквява и в какви времеви граници. Единната армия е тази, която гарантира на всяка една страна равна сигурност. А това е най-важното за един континент с постоянни конфликти и войни във времето назад и готовност за подновяване във времето напред.
14:11 18.09.2026
11 истина ти казвам
До коментар #3 от "честен ционист":Абе и на цвет ше станем като Луизиана!!!
14:12 18.09.2026
12 Ами
14:17 18.09.2026
13 честен ционист
До коментар #8 от "Ъъъъ не!":Пуерто Рико не е щат и там е готино! Хората слушат по цял ден регетон и се работят. Бих емигрирал там, ако тук стане напечено.
14:27 18.09.2026
14 Мухаа ха!
14:34 18.09.2026