Рандал Коло Муани претърпя успешна операция след счупване на пръст при победата на Ювентус

Нападателят на Ювентус Рандал Коло Муани бе подложен на хирургическа интервенция след принудителната си смяна в края на двубоя срещу Аталанта (2:0) от Серия А. Френският национал е получил фрактура на петия пръст на дясната си ръка, поради което от медицинския щаб на торинци реагираха светкавично и организираха операцията по време на международната пауза.

Хирургическата процедура бе извършена в медицинския център J|medical от д-р Лорис Пеголи и бе потвърдена като напълно успешна от ръководството на клуба. Тъй като офанзивният състезател не бе повикан от селекционера на Франция Зинедин Зидан за предстоящите мачове в Лигата на нациите, моментът бе използван максимално за неговото пълно възстановяване.

Очаква се Коло Муани да бъде на разположение на треньорския щаб още за гостуването на Каляри на 11 октомври. Новината е добра за „Старата госпожа“, тъй като лазаретът на торинци остава пълен с контузени ключови състезатели, сред които Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Мануел Локатели и полският страж Камил Грабара.