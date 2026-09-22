Велислава Петрова в Ню Йорк: България успя да се интегрира в ЕС

България успя да се интегрира в ЕС, но трябва да има по-активна роля във взимането на решения. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на форума „Her Power @ UNGA81“, организиран в Ню Йорк от американското издание за международни отношения и външна политика Foreign Policy, предаде ведомството.
„В условията на военни конфликти, геополитическа конкуренция и нарастваща несигурност Европа се нуждае от лидерство, което изгражда доверие и постига конкретни резултати“, каза тя.
Говорейки за лидерството като личен избор и обществена отговорност, министър Петрова посочи, че професионалният ѝ път преминава от науката и глобалното здраве през работата в международни организации до политиката. Водещ за нея винаги е бил въпросът къде може да бъде най-полезна и да допринесе за реална промяна, пише bTV.
Към младите хора, които искат да се развиват в обществения и политическия живот, тя отправи послание да бъдат смели, да търсят възможности да допринасят и да не позволяват на съмненията да ги възпират. По думите ѝ следващото поколение лидери се нуждае не само от образование, но и от практически опит, менторство и реален достъп до процесите на вземане на решения.
Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта жените да се подкрепят по-активно в професионалното си развитие. Пълноценното им участие във вземането на решения не е само въпрос на представителство, а предпоставка за по-силно, по-ефективно и по-отговорно лидерство. „Европа трябва да използва пълноценно потенциала на жените. Тяхното участие в процесите на вземане на решения прави лидерството по-силно и по-ефективно“, подчерта външният министър.
Велислава Петрова очерта и мястото на България в променящата се европейска среда. По думите ѝ страната ни вече е постигнала пълната си интеграция в ЕС, Шенген и еврозоната, а следващата задача е да допринася по-активно за общите европейски решения. „България не трябва просто да се адаптира към променящата се геополитическа среда в Европа. Тя трябва да участва активно в нейното формиране“, заяви още тя.
Министър Петрова открои стратегическото значение на България за транспортната, енергийната и икономическата свързаност на Европа. По думите ѝ големите инфраструктурни проекти не трябва да бъдат разглеждани единствено като национални приоритети, а като част от по-широка европейска мрежа, осигуряваща по-сигурни и диверсифицирани връзки.
„Сигурността, енергетиката и свързаността вече не са отделни политики. Заедно те определят устойчивостта на Европа – и България има важна роля и в трите“, заяви Велислава Петрова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коя
Грозната и глупавата, или неприятната и неумната?
09:12 22.09.2026
2 Питам
09:16 22.09.2026
3 Извод
09:16 22.09.2026
4 Това
09:20 22.09.2026
5 Отново
Коментиран от #8
09:23 22.09.2026
6 Интелигент
09:27 22.09.2026
7 КПСС - БКП !
09:27 22.09.2026
8 Микроскоп
До коментар #5 от "Отново":Явно добре ти е познат дрескода там.
Коментиран от #10
09:37 22.09.2026
9 В конкретния случай
Коментиран от #12
09:41 22.09.2026
10 Не бе
До коментар #8 от "Микроскоп":виждал съм те как изглеждаш, когато избягаш от там.
09:43 22.09.2026
11 Анонимен
09:44 22.09.2026
12 Санитер
До коментар #9 от "В конкретния случай":Този министър не виновен за това което е сега България, предишните са за психиатър и психиатрията.
Коментиран от #14, #15
09:45 22.09.2026
13 България насила
09:51 22.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А, не е
До коментар #12 от "Санитер":Тези всичките заедно до сега, след 1989 г закопаваха всеки ден България. И ето ни днеска, къде сме...И генерала излезе и той лъжлив. Всичките са предатели.
09:54 22.09.2026
16 Санитар
До коментар #14 от "Анонимен":България беше богата страна преди 37 години, когато имаше държава. Сега богати са само шепа престъпници.
Коментиран от #17
09:56 22.09.2026
17 Анонимен
До коментар #16 от "Санитар":Явно си от тези червените старчета дето живеят по 200 години цял живот били на хранилката Много добре знам кое как какво мен не лъжи
09:59 22.09.2026
18 ⚒️⚒️⚒️⚒️
10:00 22.09.2026
19 Тая микро био
10:05 22.09.2026
20 Добре е,
10:07 22.09.2026
21 ШЕФА
10:18 22.09.2026
22 Перо
10:19 22.09.2026
23 Мята
Коментиран от #26
10:22 22.09.2026
24 Много плътно фередже
10:25 22.09.2026
25 тоава е ЕС
Коментиран от #27
10:25 22.09.2026
26 По-точно е
До коментар #23 от "Мята":микробиоподложка.
10:26 22.09.2026
27 Анонимен
До коментар #25 от "тоава е ЕС":90 година червените високопоставени прибраха капиталите на държавата ни 25 кого лъжеш ти властта е в червените другари
10:49 22.09.2026