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Велислава Петрова в Ню Йорк: България успя да се интегрира в ЕС

Велислава Петрова в Ню Йорк: България успя да се интегрира в ЕС

22 Септември, 2026 09:10 769 27

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Трябва, обаче да имаме по-активна роля

Велислава Петрова в Ню Йорк: България успя да се интегрира в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България успя да се интегрира в ЕС, но трябва да има по-активна роля във взимането на решения. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на форума „Her Power @ UNGA81“, организиран в Ню Йорк от американското издание за международни отношения и външна политика Foreign Policy, предаде ведомството.

„В условията на военни конфликти, геополитическа конкуренция и нарастваща несигурност Европа се нуждае от лидерство, което изгражда доверие и постига конкретни резултати“, каза тя.

Говорейки за лидерството като личен избор и обществена отговорност, министър Петрова посочи, че професионалният ѝ път преминава от науката и глобалното здраве през работата в международни организации до политиката. Водещ за нея винаги е бил въпросът къде може да бъде най-полезна и да допринесе за реална промяна, пише bTV.

Към младите хора, които искат да се развиват в обществения и политическия живот, тя отправи послание да бъдат смели, да търсят възможности да допринасят и да не позволяват на съмненията да ги възпират. По думите ѝ следващото поколение лидери се нуждае не само от образование, но и от практически опит, менторство и реален достъп до процесите на вземане на решения.

Министър Петрова постави акцент и върху необходимостта жените да се подкрепят по-активно в професионалното си развитие. Пълноценното им участие във вземането на решения не е само въпрос на представителство, а предпоставка за по-силно, по-ефективно и по-отговорно лидерство. „Европа трябва да използва пълноценно потенциала на жените. Тяхното участие в процесите на вземане на решения прави лидерството по-силно и по-ефективно“, подчерта външният министър.

Велислава Петрова очерта и мястото на България в променящата се европейска среда. По думите ѝ страната ни вече е постигнала пълната си интеграция в ЕС, Шенген и еврозоната, а следващата задача е да допринася по-активно за общите европейски решения. „България не трябва просто да се адаптира към променящата се геополитическа среда в Европа. Тя трябва да участва активно в нейното формиране“, заяви още тя.

Министър Петрова открои стратегическото значение на България за транспортната, енергийната и икономическата свързаност на Европа. По думите ѝ големите инфраструктурни проекти не трябва да бъдат разглеждани единствено като национални приоритети, а като част от по-широка европейска мрежа, осигуряваща по-сигурни и диверсифицирани връзки.

„Сигурността, енергетиката и свързаността вече не са отделни политики. Заедно те определят устойчивостта на Европа – и България има важна роля и в трите“, заяви Велислава Петрова.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя

    23 0 Отговор
    Е Велислава?
    Грозната и глупавата, или неприятната и неумната?

    09:12 22.09.2026

  • 2 Питам

    26 1 Отговор
    Микробиоложка - външен министър? Тази ингилизка поставеничка ли е? Интегрирани ли сме в ЕССР или засмукани? Младите прибират ли се в България или я напускат? Това, което плещи жената с дислекция не са ли лакърдии?

    09:16 22.09.2026

  • 3 Извод

    21 1 Отговор
    Като я срещнат тая, какво ли си мислят за България хората по света?

    09:16 22.09.2026

  • 4 Това

    15 1 Отговор
    чамовото, още ли не е преведено под заприщение?

    09:20 22.09.2026

  • 5 Отново

    16 1 Отговор
    е облечено, като душевно болен човек, избягал от психиатрията.

    Коментиран от #8

    09:23 22.09.2026

  • 6 Интелигент

    13 2 Отговор
    България се интегрира в ЕС като едно мизерно гето, където няма такива гета в нито една страна по света .

    09:27 22.09.2026

  • 7 КПСС - БКП !

    8 1 Отговор
    ДРУЖБА ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ! Сега трябва да се интегрираме и със СССР!

    09:27 22.09.2026

  • 8 Микроскоп

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Отново":

    Явно добре ти е познат дрескода там.

    Коментиран от #10

    09:37 22.09.2026

  • 9 В конкретния случай

    8 0 Отговор
    всеки уважаващ себе си психиатър,ще изглежда безпомощен.

    Коментиран от #12

    09:41 22.09.2026

  • 10 Не бе

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Микроскоп":

    виждал съм те как изглеждаш, когато избягаш от там.

    09:43 22.09.2026

  • 11 Анонимен

    10 1 Отговор
    Оставка на тази радева та СРАМ си за България Радев виж кого си назначил Оставка излагация невиждана е

    09:44 22.09.2026

  • 12 Санитер

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "В конкретния случай":

    Този министър не виновен за това което е сега България, предишните са за психиатър и психиатрията.

    Коментиран от #14, #15

    09:45 22.09.2026

  • 13 България насила

    7 2 Отговор
    Я завлякоха в тази птицеферма. Особено и сега в това евро, за да бъдат и българите хванати в цифровият концлагер. Тази толкова ли не го разбира или и тя е от отбора на Мерц, Меркел, Урсула, Бербок? Получава един товарен камион пари за да прецака страната и хората й?

    09:51 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А, не е

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Санитер":

    Тези всичките заедно до сега, след 1989 г закопаваха всеки ден България. И ето ни днеска, къде сме...И генерала излезе и той лъжлив. Всичките са предатели.

    09:54 22.09.2026

  • 16 Санитар

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    България беше богата страна преди 37 години, когато имаше държава. Сега богати са само шепа престъпници.

    Коментиран от #17

    09:56 22.09.2026

  • 17 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Санитар":

    Явно си от тези червените старчета дето живеят по 200 години цял живот били на хранилката Много добре знам кое как какво мен не лъжи

    09:59 22.09.2026

  • 18 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 2 Отговор
    Петрава, не си преписвай неща който хора са постигнали преди 20г. твоята, работа е да се отдаличим

    10:00 22.09.2026

  • 19 Тая микро био

    4 0 Отговор
    Ще не си гледа буболечки под микроскоп, а тръгнала да отвори зе неща, от съвсем други дименсии? Епа не разбира, кво говори, ама генерала е виновен. Що взема трактористи за хирурзи??? Така не се прави. Ще закопаят още страната.

    10:05 22.09.2026

  • 20 Добре е,

    4 0 Отговор
    че интернет пази всичко. Това същество има гостуване при бийтълса от Учиндол. Дългуча я пита:Какво учите в този университет? Отговор: Ами разнасям някакви лазери нагоре-надолу. Толкова за външната политика на България.

    10:07 22.09.2026

  • 21 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Преди си мислех че Гана Паси и Н.Михайлова са най про.тите и продажни създания на българската външна политика,НО се оказа че Румен Кеша след големи усилия е успял да намери по голяма некадърница и нац.предателка !

    10:18 22.09.2026

  • 22 Перо

    4 0 Отговор
    Локуми и клишета!

    10:19 22.09.2026

  • 23 Мята

    2 0 Отговор
    ръце , жестикулира , говори тъпни и лъжи , но отдавна вече е преценена международно въпросната микробиоложка .

    Коментиран от #26

    10:22 22.09.2026

  • 24 Много плътно фередже

    1 0 Отговор
    си турнала на раменете, ханъм

    10:25 22.09.2026

  • 25 тоава е ЕС

    1 2 Отговор
    Насила ни хвърлиха против волята ни в ЕС ,ограбиха ни и ни изнасилват постоянно като тяхна колония и роби.

    Коментиран от #27

    10:25 22.09.2026

  • 26 По-точно е

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мята":

    микробиоподложка.

    10:26 22.09.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "тоава е ЕС":

    90 година червените високопоставени прибраха капиталите на държавата ни 25 кого лъжеш ти властта е в червените другари

    10:49 22.09.2026