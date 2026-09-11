Рекордни 25-минутни овации за документален филм за Газа на кинофестивала във Венеция (ВИДЕО)

Документалният филм „NAZA“ на израелските режисьори Ювал Ейбрахам и Рейчъл Сзор получи 24 минути и половина овации след премиерата си на Международния филмов фестивал във Венеция в четвъртък.

Според Variety това е най-продължителната реакция на публика в историята на фестивала. Предишният рекорд беше поставен през 2025 г. от „The Voice of Hind Rajab“ на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания, който беше аплодиран в продължение на около 22 минути. Филмът на Хания разказва историята на 6-годишната Хинд Раджаб, която загина в Газа, докато се опитваше да напусне града със семейството си.

По време на овациите режисьорите Ювал Ейбрахам и Рейчъл Сзор бяха видимо развълнувани. Част от зрителите в залата развяваха палестински знамена.

Британският режисьор Джонатан Глейзър, носител на „Оскар“ за „Зона на интерес“, е изпълнителен продуцент на „NAZA“. След прожекцията той поздрави Ейбрахам и Сзор и се присъедини към аплодисментите.

Yuval Abraham and Rachel Szor look drawn and solemn amid strong applause for Golden Lion Contender ‘NAZA’ exposing Israeli targeting of civilians in Gaza #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/hqyzoZhwHM — Deadline (@DEADLINE) September 10, 2026

За какво разказва „NAZA“

Според официалния синопсис документалният филм изследва механизмите зад израелските военни удари в Газа и начина, по който се оценява възможният брой цивилни жертви.

Продукцията съдържа интервюта с 24 служители на израелското военно разузнаване и военнослужещи. Създателите твърдят, че снимките са извършвани при висока степен на секретност, включително през нощта върху покриви в Тел Авив.

Заглавието „NAZA“ идва от термин, използван във филма като съкращение за „съпътстващи щети“. Според авторите той обозначава прогнозния брой цивилни, които могат да бъдат убити при конкретен въздушен удар.

Филмът разглежда темата през свидетелствата на хора, работили в системата на израелската армия и разузнаването.

„Като израелци искахме да използваме достъпа, който имаме до хора от собственото ни общество, служили в армията, за да разгледаме отвътре начина, по който работи тази система“, заяви Ювал Ейбрахам пред Variety преди премиерата.

Режисьорът свързва разследването във филма и с обвиненията за действията на Израел в Газа, отправяни от международни правозащитни организации.

„NAZA“ се включи късно в конкурсната програма на фестивала, около месец след обявяването на първоначалната селекция през юли. Ювал Ейбрахам и Рейчъл Сзор обясниха на пресконференция във Венеция, че причината е била продължаващата работа по финалната версия на продукцията. По думите им документалният филм е създаван в продължение на три години.

„NAZA“ е единственият пълнометражен документален филм в основната конкурсна програма на тазгодишното издание на фестивала.

Продуценти са британският вестник The Guardian и Джеймс Уилсън от JW Films, а Джонатан Глейзър е сред изпълнителните продуценти. Уилсън и Глейзър са част от екипа зад отличения с „Оскар“ филм „Зона на интерес“.

Ювал Ейбрахам и Рейчъл Сзор са сред четиримата режисьори на документалния филм „No Other Land“, който спечели „Оскар“ за най-добър документален филм през 2025 г.

Продукцията проследява живота на палестински общности в южната част на Западния бряг и действията на израелските власти, свързани с разрушаването на домове и изселването на местни жители.

Новият „NAZA“ продължава интереса на режисьорите към израелско-палестинския конфликт, но този път поставя акцент върху военните и разузнавателните структури и процеса на вземане на решения при въздушни операции.

Победителите в основния конкурс ще бъдат обявени в събота.