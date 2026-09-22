Посланията на политиците за 22 септември

По повод Деня на независимостта представители на политическите сили отправиха послания към българите. В поздравленията за 22 септември водещи теми са свободата, националният суверенитет, отговорността към държавата и правото на България сама да определя своя път.
Премиерът Румен Радев също отправи послание към българите по повод Деня на независимостта. Той постави акцент върху историческото значение на 22 септември 1908 г. и отговорността на всяко поколение да отстоява суверенитета на страната.
Радев припомни, че с провъзгласяването на Независимостта България окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заема мястото си сред суверенните европейски държави.
По думите му тогавашните държавници изпълняват историческата си мисия за пълното възстановяване на българската държавност. От този момент страната поема съдбата си в свои ръце и защитава своята независимост през последвалите изпитания и войните за национално обединение. „Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, заяви премиерът.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави акцент върху връзката между независимостта на държавата и свободата на отделния човек.
„Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, заяви той в поздравлението си за празника.
Борисов посочи, че вярва в България, която съхранява традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава възможност на предприемчивите хора да се развиват свободно.
Лидерът на ГЕРБ направи и препратка към историческото значение на 22 септември. „Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, подчерта той.
И лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по повод Деня на независимостта и призова свободата и суверенитетът на страната да бъдат отстоявани и съхранявани.
В посланието си той припомня, че преди 118 години Независимостта на България е провъзгласена вследствие на смели политически решения и поемане на историческа отговорност. По думите му този акт утвърждава страната като свободна, равноправна и независима европейска държава.
Пеевски призова българското общество да цени постигнатата свобода и независимост и да продължи по пътя към сигурна, стабилна и развиваща се България.
„Да ценим и пазим своята независимост и свобода! Честит празник!“, заявява лидерът на ДПС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Политиците -
Коментиран от #12
09:04 22.09.2026
3 Генерал 🇧🇬
Русия плаща компенсация на Турция, за да не нападне Турция България след обявяване на българската независимост. Компенсацията е 82 милиона златни франка, което по тогавашния курс на франка е 674 тона злато (брутална сума за онова време).
България никога не връща „заема“.
Коментиран от #9
09:04 22.09.2026
4 РЕАЛИСТ
09:06 22.09.2026
5 Диктор
09:06 22.09.2026
6 Перник
09:09 22.09.2026
7 Не ми трябват
09:17 22.09.2026
8 дедо ви
Коментиран от #15
09:20 22.09.2026
9 Продължи де
До коментар #3 от "Генерал 🇧🇬":Октомврийската революция в Русия (1917 г.): Болшевиките, водени от Владимир Ленин, идват на власт и официално декларират, че анулират всички тайни договори и дългове на царското правителство. Това поставя заема в юридическа безизходица. Договорът от Анси (1920 г.) и споразуменията на Стамболийски: България се оказва на губещата страна в Първата световна война, а Русия (вече Съветска Русия) е в международна изолация. Правителството на Александър Стамболийски договаря взаимно отписване на задълженията.
Коментиран от #13
09:21 22.09.2026
10 Честит празник
09:21 22.09.2026
11 бгполитик
Коментиран от #18
09:23 22.09.2026
12 Да излиза Нешка
До коментар #2 от "Политиците -":и да ги помете ....
09:24 22.09.2026
13 Важното е, че
До коментар #9 от "Продължи де":се проявяваме като неблагодарници и тарикати. А както знаем, тарикатите никой не ги обича..
Коментиран от #16, #20
09:25 22.09.2026
14 Посланията ! - Добре !
Подплата !
09:26 22.09.2026
15 И Алчни Местни !
До коментар #8 от "дедо ви":Феодали !
09:27 22.09.2026
16 Генерал Вазов от Дойран
До коментар #13 от "Важното е, че":Ти като искаш хвърли си децата в огъна за величието на чуждите империи. Кой те спира. Във войните за обединение бащи и синове рамо до рамо, един до друг са се сражавали. Днес сте едните слуги на Москва, другите слуги на Вашингтон и сте готови взаимно да се избивате, да ограбвате държавата и дори да я разцепите, отново.
09:28 22.09.2026
17 Аз съм веган
Коментиран от #21
09:29 22.09.2026
18 Думите Са За Вас !
До коментар #11 от "бгполитик":Парите !
За Нас !
Да Живее (Не)Зависимостта !
Коментиран от #19
09:29 22.09.2026
19 българска турбоджукеса
До коментар #18 от "Думите Са За Вас !":браво скъпи ше ма водиш на дубай!
09:32 22.09.2026
20 Защо
До коментар #13 от "Важното е, че":да сме неблагодарници и тарикати ? Коя Русия НИ освободи , Русия на Ленин , на Сталин , на Путин ? Май не правиш никаква разлика в случая след като Ленин приема декрет 1917 г , че Русия на Ленин няма нищо общо с Царска Русия .
Коментиран от #26
09:33 22.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Троян
09:36 22.09.2026
23 Боклуци
09:38 22.09.2026
24 Сатана Z
Коментиран от #31
09:41 22.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #20 от "Защо":Освободи ни същата Русия , която Англия , турците и евреите (натото) провокираха с Майданския преврат и последвалите репресии срещу рускоезични , а след началото на СВО воюват срещу нея .Наричй я както искаш !
09:48 22.09.2026
27 Тиква
09:52 22.09.2026
28 Тия лицемери
Нищо казано от тях не произлиза от съруата им!
Клишета, а не патриотизъм и родолюбие!
09:53 22.09.2026
29 Диктор
09:57 22.09.2026
30 Особено
По-скоро трябва да се засрамим. Какво точно празнуваме? Че законите ни се пишат в чужбина ли?
10:04 22.09.2026
31 Европеец
До коментар #24 от "Сатана Z":Би било Добре, но на тоя етап си оставаме колония..... Какъв празник честваме.... Поредния почивен ден... В статията-Радев, Бойко и Пеевски това ли са политиците, аз бих казал новото трио на негласната сглобка...В бг територията, е пълно с политици (национални предатели и манипулатори), но липсват държавници...Тоя празник е като Съединението изчерпан от съдържание...Празнуват се само от политици,а народът на плаж в Гърция ...Днес ще се запомни само с обяваването на мандатите на Възраждане,а от това кои са зависи можели да бъдем някога независими....
10:06 22.09.2026
32 Днес е истинският национален празник!
Тези, които се самонарекоха десни, се провалиха тотално!
Провалените са ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ.
Има една единствена кандидат президентска двойка, която не произлиза нито от олигархията, нито зад нея стои инициативен комитет от ченгета и агенти на ДС, не стои нито една от псевдодемократичните партии ПБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ, не стоят нито Тръмп, нито Путин, никой не й плаща рекламите, билбордовете и телевизионните участия, напротив- подчинените медии имат заповед дори да не ги споменават, нито едни от двамата не произлиза от семейство и род на активни комунисти и ченгета, НАЙ- ВАЖНОТО - и двамата са доказали НА ДЕЛО , че са десни и проевропейци.
ТЕ СА КОШМАРЪТ НА ЙОТОВА, РАДЕВ, БОРИСОВ И ВАСИЛЕВ!
Това са Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
10:12 22.09.2026