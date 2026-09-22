Посланията на политиците за 22 септември

По повод Деня на независимостта представители на политическите сили отправиха послания към българите. В поздравленията за 22 септември водещи теми са свободата, националният суверенитет, отговорността към държавата и правото на България сама да определя своя път.

Премиерът Румен Радев също отправи послание към българите по повод Деня на независимостта. Той постави акцент върху историческото значение на 22 септември 1908 г. и отговорността на всяко поколение да отстоява суверенитета на страната.

Радев припомни, че с провъзгласяването на Независимостта България окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заема мястото си сред суверенните европейски държави.

По думите му тогавашните държавници изпълняват историческата си мисия за пълното възстановяване на българската държавност. От този момент страната поема съдбата си в свои ръце и защитава своята независимост през последвалите изпитания и войните за национално обединение. „Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, заяви премиерът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави акцент върху връзката между независимостта на държавата и свободата на отделния човек.

„Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, заяви той в поздравлението си за празника.

Борисов посочи, че вярва в България, която съхранява традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава възможност на предприемчивите хора да се развиват свободно.

Лидерът на ГЕРБ направи и препратка към историческото значение на 22 септември. „Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, подчерта той.

И лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по повод Деня на независимостта и призова свободата и суверенитетът на страната да бъдат отстоявани и съхранявани.

В посланието си той припомня, че преди 118 години Независимостта на България е провъзгласена вследствие на смели политически решения и поемане на историческа отговорност. По думите му този акт утвърждава страната като свободна, равноправна и независима европейска държава.

Пеевски призова българското общество да цени постигнатата свобода и независимост и да продължи по пътя към сигурна, стабилна и развиваща се България.

„Да ценим и пазим своята независимост и свобода! Честит празник!“, заявява лидерът на ДПС.