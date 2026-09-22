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Посланията на политиците за 22 септември

Посланията на политиците за 22 септември

22 Септември, 2026 09:00 744 32

  • независимост-
  • политици-
  • послания-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Свободата, отговорността и бъдещето на България във фокуса на поздравленията

Посланията на политиците за 22 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По повод Деня на независимостта представители на политическите сили отправиха послания към българите. В поздравленията за 22 септември водещи теми са свободата, националният суверенитет, отговорността към държавата и правото на България сама да определя своя път.

Премиерът Румен Радев също отправи послание към българите по повод Деня на независимостта. Той постави акцент върху историческото значение на 22 септември 1908 г. и отговорността на всяко поколение да отстоява суверенитета на страната.

Радев припомни, че с провъзгласяването на Независимостта България окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заема мястото си сред суверенните европейски държави.

По думите му тогавашните държавници изпълняват историческата си мисия за пълното възстановяване на българската държавност. От този момент страната поема съдбата си в свои ръце и защитава своята независимост през последвалите изпитания и войните за национално обединение. „Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, заяви премиерът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави акцент върху връзката между независимостта на държавата и свободата на отделния човек.

„Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си“, заяви той в поздравлението си за празника.

Борисов посочи, че вярва в България, която съхранява традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава възможност на предприемчивите хора да се развиват свободно.

Лидерът на ГЕРБ направи и препратка към историческото значение на 22 септември. „Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден“, подчерта той.

И лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по повод Деня на независимостта и призова свободата и суверенитетът на страната да бъдат отстоявани и съхранявани.

В посланието си той припомня, че преди 118 години Независимостта на България е провъзгласена вследствие на смели политически решения и поемане на историческа отговорност. По думите му този акт утвърждава страната като свободна, равноправна и независима европейска държава.

Пеевски призова българското общество да цени постигнатата свобода и независимост и да продължи по пътя към сигурна, стабилна и развиваща се България.

„Да ценим и пазим своята независимост и свобода! Честит празник!“, заявява лидерът на ДПС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Политиците -

    27 0 Отговор
    Умствени недоноsчета, които ще ни уморят от клишета през целия ден!

    Коментиран от #12

    09:04 22.09.2026

  • 3 Генерал 🇧🇬

    19 3 Отговор
    Ру­сия плаща за Независимостта на България.
    Русия плаща компенсация на Турция, за да не нападне Турция България след обявяване на българската независимост. Компенсацията е 82 милиона златни франка, което по тогавашния курс на франка е 674 тона злато (брутална сума за онова време).
    България никога не връща „заема“.

    Коментиран от #9

    09:04 22.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    12 4 Отговор
    Прекаляват вече с този измислен празник. Държава на която листите на правителството се реди от чистачката Галя от посолството, била независима.

    09:06 22.09.2026

  • 5 Диктор

    8 15 Отговор
    Такива политици, които са копейки, въобще да не ни честитят празника, ако служат на Русия. Да живее България и Българският народ. Мисля, че Велика България още по Симеоновото време ако и до днес съществува без монголяците да ни унищожат, щяхме да сме истински проспериращ рай. 🇧🇬👑

    09:06 22.09.2026

  • 6 Перник

    15 0 Отговор
    След години ще празнуваме ден на избавление от зависимостта от олигархията и мутрокрадците

    09:09 22.09.2026

  • 7 Не ми трябват

    11 0 Отговор
    Посланията Ви!

    09:17 22.09.2026

  • 8 дедо ви

    6 5 Отговор
    Време е да обявим и дата на ЗАВИСИМОСТА на България от тръмписти и урсули.

    Коментиран от #15

    09:20 22.09.2026

  • 9 Продължи де

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Генерал 🇧🇬":

    Октомврийската революция в Русия (1917 г.): Болшевиките, водени от Владимир Ленин, идват на власт и официално декларират, че анулират всички тайни договори и дългове на царското правителство. Това поставя заема в юридическа безизходица. Договорът от Анси (1920 г.) и споразуменията на Стамболийски: България се оказва на губещата страна в Първата световна война, а Русия (вече Съветска Русия) е в международна изолация. Правителството на Александър Стамболийски договаря взаимно отписване на задълженията.

    Коментиран от #13

    09:21 22.09.2026

  • 10 Честит празник

    8 0 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    09:21 22.09.2026

  • 11 бгполитик

    5 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    Коментиран от #18

    09:23 22.09.2026

  • 12 Да излиза Нешка

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Политиците -":

    и да ги помете ....

    09:24 22.09.2026

  • 13 Важното е, че

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Продължи де":

    се проявяваме като неблагодарници и тарикати. А както знаем, тарикатите никой не ги обича..

    Коментиран от #16, #20

    09:25 22.09.2026

  • 14 Посланията ! - Добре !

    2 0 Отговор
    Но Не Виждам !

    Подплата !

    09:26 22.09.2026

  • 15 И Алчни Местни !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "дедо ви":

    Феодали !

    09:27 22.09.2026

  • 16 Генерал Вазов от Дойран

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Важното е, че":

    Ти като искаш хвърли си децата в огъна за величието на чуждите империи. Кой те спира. Във войните за обединение бащи и синове рамо до рамо, един до друг са се сражавали. Днес сте едните слуги на Москва, другите слуги на Вашингтон и сте готови взаимно да се избивате, да ограбвате държавата и дори да я разцепите, отново.

    09:28 22.09.2026

  • 17 Аз съм веган

    5 6 Отговор
    Днес е ден на траур за копейките и празник за българофилите.

    Коментиран от #21

    09:29 22.09.2026

  • 18 Думите Са За Вас !

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "бгполитик":

    Парите !

    За Нас !

    Да Живее (Не)Зависимостта !

    Коментиран от #19

    09:29 22.09.2026

  • 19 българска турбоджукеса

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Думите Са За Вас !":

    браво скъпи ше ма водиш на дубай!

    09:32 22.09.2026

  • 20 Защо

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Важното е, че":

    да сме неблагодарници и тарикати ? Коя Русия НИ освободи , Русия на Ленин , на Сталин , на Путин ? Май не правиш никаква разлика в случая след като Ленин приема декрет 1917 г , че Русия на Ленин няма нищо общо с Царска Русия .

    Коментиран от #26

    09:33 22.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Троян

    1 4 Отговор
    Истинският празник е на шести септември. Денят на съединението.

    09:36 22.09.2026

  • 23 Боклуци

    6 0 Отговор
    Четеш глупости. Политиците, лидера. 😂

    09:38 22.09.2026

  • 24 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Независимостта на България тепърва предстои когато отхвърлим диктата на Брюксел упражняван чрез марионетните правителства назначени след фиктивни избори,на които гласуват не повече от 30% повечето, от които платени и зависими

    Коментиран от #31

    09:41 22.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Елементарно , бе Уотсън !

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Защо":

    Освободи ни същата Русия , която Англия , турците и евреите (натото) провокираха с Майданския преврат и последвалите репресии срещу рускоезични , а след началото на СВО воюват срещу нея .Наричй я както искаш !

    09:48 22.09.2026

  • 27 Тиква

    5 0 Отговор
    Тиквата и глигана какво отношение имат към празника?нито човек, нито политик.

    09:52 22.09.2026

  • 28 Тия лицемери

    5 0 Отговор
    Ми развалиха настроението!
    Нищо казано от тях не произлиза от съруата им!
    Клишета, а не патриотизъм и родолюбие!

    09:53 22.09.2026

  • 29 Диктор

    2 2 Отговор
    Фердинанд е велик!

    09:57 22.09.2026

  • 30 Особено

    2 1 Отговор
    в днешните времена нямаме повод да празнуваме точно този празник.
    По-скоро трябва да се засрамим. Какво точно празнуваме? Че законите ни се пишат в чужбина ли?

    10:04 22.09.2026

  • 31 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Би било Добре, но на тоя етап си оставаме колония..... Какъв празник честваме.... Поредния почивен ден... В статията-Радев, Бойко и Пеевски това ли са политиците, аз бих казал новото трио на негласната сглобка...В бг територията, е пълно с политици (национални предатели и манипулатори), но липсват държавници...Тоя празник е като Съединението изчерпан от съдържание...Празнуват се само от политици,а народът на плаж в Гърция ...Днес ще се запомни само с обяваването на мандатите на Възраждане,а от това кои са зависи можели да бъдем някога независими....

    10:06 22.09.2026

  • 32 Днес е истинският национален празник!

    1 3 Отговор
    В този велик ден още повече се нуждаем от истинскйа дясна партия в България! От истински десни политици.
    Тези, които се самонарекоха десни, се провалиха тотално!
    Провалените са ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ.

    Има една единствена кандидат президентска двойка, която не произлиза нито от олигархията, нито зад нея стои инициативен комитет от ченгета и агенти на ДС, не стои нито една от псевдодемократичните партии ПБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ, не стоят нито Тръмп, нито Путин, никой не й плаща рекламите, билбордовете и телевизионните участия, напротив- подчинените медии имат заповед дори да не ги споменават, нито едни от двамата не произлиза от семейство и род на активни комунисти и ченгета, НАЙ- ВАЖНОТО - и двамата са доказали НА ДЕЛО , че са десни и проевропейци.

    ТЕ СА КОШМАРЪТ НА ЙОТОВА, РАДЕВ, БОРИСОВ И ВАСИЛЕВ!

    Това са Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    10:12 22.09.2026

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