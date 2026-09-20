Ямбол с конкурс, посветен на 150 години от Априлското въстание

Конкурсът, който е по повод Денят на народните будители 1- ноември, насочва вниманието към участието на жените в българското националноосвободително движение и проявленията на техния избор, смелост, съпричастност и отговорност, се казва в регламента на конкурса. Срокът за участие е до 28 октомври, като оценяването ще е в две възрастови групи - за ученици от V до VII клас и за гимназисти от VIII до XII клас.
В направлението „Разкажи история” от участниците се очаква да представят самостоятелен авторски текст, основан на исторически факти и източници. Ще се насърчават разработки, които представят малко познати личности, местни истории и сведения, открити чрез самостоятелно проучване.
В категорията „Представи историята” творбите трябва да са самостоятелно историческо проучване по темата чрез съчетаване на текст, изображения, исторически извори, карти и документи.
Резултатите ще бъдат обявени на 2 ноември на официалния сайт на РИМ – Ямбол.
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