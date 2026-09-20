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Ямбол с конкурс, посветен на 150 години от Априлското въстание

Ямбол с конкурс, посветен на 150 години от Априлското въстание

20 Септември, 2026 08:05 383 0

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Ямбол с конкурс, посветен на 150 години от Априлското въстание - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
Регионалният исторически музей в Ямбол обяви прием на творби за Националния ученически конкурс „Свободата има женски имена”, посветен на 150 години от Априлското въстание. Участниците могат да представят авторски исторически текст или мултимедийна презентация, пише БНР.

Конкурсът, който е по повод Денят на народните будители 1- ноември, насочва вниманието към участието на жените в българското националноосвободително движение и проявленията на техния избор, смелост, съпричастност и отговорност, се казва в регламента на конкурса. Срокът за участие е до 28 октомври, като оценяването ще е в две възрастови групи - за ученици от V до VII клас и за гимназисти от VIII до XII клас.

В направлението „Разкажи история” от участниците се очаква да представят самостоятелен авторски текст, основан на исторически факти и източници. Ще се насърчават разработки, които представят малко познати личности, местни истории и сведения, открити чрез самостоятелно проучване.

В категорията „Представи историята” творбите трябва да са самостоятелно историческо проучване по темата чрез съчетаване на текст, изображения, исторически извори, карти и документи.

Резултатите ще бъдат обявени на 2 ноември на официалния сайт на РИМ – Ямбол.


България
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