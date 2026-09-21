Шкварек: Терзиев, мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек

Терзиев, ти наистина си умопомрачителен безсрамник. Винаги съм се обръщал възпитано в критиките си към теб като кмет, но поведението ти по случая Петрохан ме изкарва от равновесие. Единственото, което за седем месеца си казал са оправдания и отместване на вината.
В това време разбрахме, че си финансирал и то с много пари кухата, бездейна, финансова пирамида, която един педофил е изградил, за да получава през нея достъп до младежи. Че си ходил огромен брой пъти лично при него. Че си преговарял да му предоставиш охраната и на парк "Витоша", та да вкараш и всички нас - данъкоплатците в София, в това съучастие.
Излез и барем кажи едно "Съжалявам!". Кажи едно "Сгреших!". Изрази НЯКАКВО възмущение от това, което се е случвало там. От децата, на които е посегнато. От кучетата, които бяха изгорени живи. От разстреляните от упор в главата младежи - дело на твоя приятел Калушев. Просто излез и кажи нещо за случилото се там, за твоето съжаление, че са те подвели да им помагаш. (ако имаш такова)
Асен Василев вече го направи в прав текст, с което за пореден път се оказа най-умният от лидерите ви.
Ти вече 7 месеца се оправдаваш и най-нагло нападаш всички останали, вместо да се извиниш. Държиш се като безсрамник. Като човек без достойнство, без мъжество. Мишкуваш, отместваш, отбягваш. Излизат фрапиращи доказателства за човек, с когото си пряко замесен, а ти в това време викаш "т'ва щъркели ли са?" и пускаш ТикТок клипчета. Когато те притиснат - хвърляш обвинения, съмнения. Ти наистина си абсолютен безсрамник. Критикувах те политически, макар и възпитано, защото мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек. Че не си мъж. Една мишка, хваната в беля, която няма мъжеството да посрещне последствията директно, откровено и достойно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
10:03 21.09.2026
2 Зеления
10:03 21.09.2026
3 Не са особено
10:03 21.09.2026
4 добро утро Шкварек
10:04 21.09.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:04 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ясно
10:06 21.09.2026
8 Партия "Петрохан"
10:08 21.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Трол
10:09 21.09.2026
11 Овчар
10:09 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Щом наивно мисли
10:10 21.09.2026
14 ШЕФА
10:10 21.09.2026
15 Мнение
10:13 21.09.2026
16 Зико
10:13 21.09.2026
17 Варна
10:17 21.09.2026
18 Артилерист
10:22 21.09.2026
19 пич
Терзиев е наливал пари в НПО, но поне 90% от парите са му връщани под масата. Стандартно упражнение за напреднали.
10:23 21.09.2026
20 хахах
10:32 21.09.2026
21 Хмм
Коментиран от #33
10:33 21.09.2026
22 !!!!
10:33 21.09.2026
23 междупартизански войни
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ти не беше ли от червените мравки?
10:34 21.09.2026
24 ВЪПРОС???
10:34 21.09.2026
25 Мъдрец
Коментиран от #27
10:34 21.09.2026
26 Мериленд
Коментиран от #30
10:40 21.09.2026
27 Досущ
До коментар #25 от "Мъдрец":Е как нищо правене? Дирил е съкровищата на богинята- мачка Бастет по Странджа ,досущ като Людмила Живкова.
10:45 21.09.2026
28 Факт
10:52 21.09.2026
29 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
10:57 21.09.2026
30 факт
До коментар #26 от "Мериленд":католик е
10:59 21.09.2026
31 Въпрос
11:03 21.09.2026
32 ГЕРБ трябва да
Сред проектите са магистрала „Черно море“, направлението Русе-Маказа, магистрала „Рила“ и тунелът под "Петрохан".(Рейнджърите от Петрохан са държали доклад, който да спре проектите на олигархията, може да е силна версия)
11:27 21.09.2026
33 гергана
До коментар #21 от "Хмм":Ми не са били техни институциите. ДАНС е бил и продължава да е на Радев.
11:27 21.09.2026
34 Доктора
11:46 21.09.2026