Шкварек: Терзиев, мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек

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Терзиев, ти наистина си умопомрачителен безсрамник. Винаги съм се обръщал възпитано в критиките си към теб като кмет, но поведението ти по случая Петрохан ме изкарва от равновесие. Единственото, което за седем месеца си казал са оправдания и отместване на вината.

В това време разбрахме, че си финансирал и то с много пари кухата, бездейна, финансова пирамида, която един педофил е изградил, за да получава през нея достъп до младежи. Че си ходил огромен брой пъти лично при него. Че си преговарял да му предоставиш охраната и на парк "Витоша", та да вкараш и всички нас - данъкоплатците в София, в това съучастие.

Излез и барем кажи едно "Съжалявам!". Кажи едно "Сгреших!". Изрази НЯКАКВО възмущение от това, което се е случвало там. От децата, на които е посегнато. От кучетата, които бяха изгорени живи. От разстреляните от упор в главата младежи - дело на твоя приятел Калушев. Просто излез и кажи нещо за случилото се там, за твоето съжаление, че са те подвели да им помагаш. (ако имаш такова)

Асен Василев вече го направи в прав текст, с което за пореден път се оказа най-умният от лидерите ви.

Ти вече 7 месеца се оправдаваш и най-нагло нападаш всички останали, вместо да се извиниш. Държиш се като безсрамник. Като човек без достойнство, без мъжество. Мишкуваш, отместваш, отбягваш. Излизат фрапиращи доказателства за човек, с когото си пряко замесен, а ти в това време викаш "т'ва щъркели ли са?" и пускаш ТикТок клипчета. Когато те притиснат - хвърляш обвинения, съмнения. Ти наистина си абсолютен безсрамник. Критикувах те политически, макар и възпитано, защото мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек. Че не си мъж. Една мишка, хваната в беля, която няма мъжеството да посрещне последствията директно, откровено и достойно.