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Шкварек: Терзиев, мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек

Шкварек: Терзиев, мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек

21 Септември, 2026 10:00 1 657 34

  • кристиян шкварек-
  • васил терзиев-
  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • петрохан педофилия

Кристиян Шкварек: Терзиев, ти наистина си умопомрачителен безсрамник. Мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек

Шкварек: Терзиев, мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Терзиев, ти наистина си умопомрачителен безсрамник. Винаги съм се обръщал възпитано в критиките си към теб като кмет, но поведението ти по случая Петрохан ме изкарва от равновесие. Единственото, което за седем месеца си казал са оправдания и отместване на вината.

В това време разбрахме, че си финансирал и то с много пари кухата, бездейна, финансова пирамида, която един педофил е изградил, за да получава през нея достъп до младежи. Че си ходил огромен брой пъти лично при него. Че си преговарял да му предоставиш охраната и на парк "Витоша", та да вкараш и всички нас - данъкоплатците в София, в това съучастие.

Излез и барем кажи едно "Съжалявам!". Кажи едно "Сгреших!". Изрази НЯКАКВО възмущение от това, което се е случвало там. От децата, на които е посегнато. От кучетата, които бяха изгорени живи. От разстреляните от упор в главата младежи - дело на твоя приятел Калушев. Просто излез и кажи нещо за случилото се там, за твоето съжаление, че са те подвели да им помагаш. (ако имаш такова)

Асен Василев вече го направи в прав текст, с което за пореден път се оказа най-умният от лидерите ви.

Ти вече 7 месеца се оправдаваш и най-нагло нападаш всички останали, вместо да се извиниш. Държиш се като безсрамник. Като човек без достойнство, без мъжество. Мишкуваш, отместваш, отбягваш. Излизат фрапиращи доказателства за човек, с когото си пряко замесен, а ти в това време викаш "т'ва щъркели ли са?" и пускаш ТикТок клипчета. Когато те притиснат - хвърляш обвинения, съмнения. Ти наистина си абсолютен безсрамник. Критикувах те политически, макар и възпитано, защото мислех, че не си добър кмет. Вече мисля, че не си добър човек. Че не си мъж. Една мишка, хваната в беля, която няма мъжеството да посрещне последствията директно, откровено и достойно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    14 25 Отговор
    Ти какво 💩 си…

    10:03 21.09.2026

  • 2 Зеления

    47 21 Отговор
    Статията казва всичко - браво на Шкварек !

    10:03 21.09.2026

  • 3 Не са особено

    22 13 Отговор
    Политкоректни тези въпроси. П п де бе+ каьахс, пе и педофиюите заслужават паметник, близки имали. Вдигнст е цветен триметров. На Петрохан.

    10:03 21.09.2026

  • 4 добро утро Шкварек

    26 17 Отговор
    терзийко е партизанско отроче съответно е урудче крадец

    10:04 21.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 16 Отговор
    В сряда 18 часа протест срещу ДС Терзиев пред Столичната община.

    Коментиран от #23

    10:04 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ясно

    15 26 Отговор
    Шкварек да стане кмет на София. Раздава преценки и присъди, демонстрира високо самочувствие и ниско ниво.

    10:06 21.09.2026

  • 8 Партия "Петрохан"

    28 13 Отговор
    Кметицата Василка е пробита отвсякъде, но не и пука..

    10:08 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    7 24 Отговор
    Г-н Терзиев не е добър човек, но е гениален като кмет.

    10:09 21.09.2026

  • 11 Овчар

    28 13 Отговор
    Този плужек наречен кмет превръща София в клозета на ЕС..!

    10:09 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Щом наивно мисли

    6 19 Отговор
    Е ШквАрек щом наивно мисли ,че има чИтави изтърсаци на ДС си му е проблем на осведоменост. ПеДрохан са духовни наследници на простотиите на Людмила Живкова ,които простотии тя насадИ след шматкане в Индия,Тибет,Мексико и Странджа. Забележете дастинациите - същите по които са вършеЕли и буДо-ламаИстите. И при Людмила ,и сега изллесвяците от ДС са в играта.

    10:10 21.09.2026

  • 14 ШЕФА

    23 11 Отговор
    Шкварек,ти си интелигентен човек,как може да си помислиш че ...род занимаващ се с подобни престъпления ще каже ,извинявам се ?

    10:10 21.09.2026

  • 15 Мнение

    17 14 Отговор
    Опитват се да дискредитират Терзиев, за да не стане кмет отново. Готвят Иво Христов за поста.

    10:13 21.09.2026

  • 16 Зико

    28 15 Отговор
    Васко Терзиев е най-жалкият кмет на София. Бездарен, аморален и семейно обременен.

    10:13 21.09.2026

  • 17 Варна

    20 13 Отговор
    Василка е много известна столична ............. Тя срам няма ! Викат и Розовата прашка !

    10:17 21.09.2026

  • 18 Артилерист

    21 8 Отговор
    Съгласен съм с мнението и квалификациите на автора за Терзиев. Софиянци бяхме свидетели как ДС-наследникът Терзиев беше изваден от жълтопаветния умнокрасивитет и Подмяната в последния момент и включен в надпреварата за кмет на София. Асен Василев се е извинил за случая "Калушев", защото е международно съден и знае, че истината рано или късно ще излезе наяве...

    10:22 21.09.2026

  • 19 пич

    16 4 Отговор
    Петрохан си е обикновена перачница на пари. С педофилия не се изкарват пари за 21 имота в България и Мексико. А дали наистина имотите са на Калушев?
    Терзиев е наливал пари в НПО, но поне 90% от парите са му връщани под масата. Стандартно упражнение за напреднали.

    10:23 21.09.2026

  • 20 хахах

    4 10 Отговор
    не знам кой е по-голям мръсник шкварек или терзиев но май са от една величина

    10:32 21.09.2026

  • 21 Хмм

    10 6 Отговор
    Асен Василев обвини институциите, защото не е замесен, не е ходил в Петрохан, въпреки че институциите бяха техни, също и Божанов, а Мирчев е отново пълна излагация, но медиите много го обичат, откакто милотинова е директор на БНТ, той е направо на щат там, всеки ден, както преди в БТВ при цънцарова

    Коментиран от #33

    10:33 21.09.2026

  • 22 !!!!

    9 15 Отговор
    Шкварек! (да ти имам фамилията)! Все си мислех, че си жалко нищожество, дето слугува на агент Иван Каракачанов и му търка гърба, като го къпе! Сега мисля, че му миеш и задни..а! Мислех, че нямаш много акъл в кратуната, сега мисля, че нямаш никакъв! Така че, Шкварко, ти и срещу Ваясил Терзиев да тичаш, няма да го ситгнеш! Много си ситен за него! И напълно незначителен!

    10:33 21.09.2026

  • 23 междупартизански войни

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ти не беше ли от червените мравки?

    10:34 21.09.2026

  • 24 ВЪПРОС???

    7 10 Отговор
    Шкварек да не е новия Райчев. Голям е всезнайко

    10:34 21.09.2026

  • 25 Мъдрец

    15 0 Отговор
    Ние с гайдите не разбрахме кои са били охранителите на петроханците, кой е плащал за охраната и как така този Калушев е успял да получи толкова средства за нищо правене.

    Коментиран от #27

    10:34 21.09.2026

  • 26 Мериленд

    9 7 Отговор
    Шкварек, а ти какъв си мнооого лош човек. Не си бил управленец и не зная дали въобще можеш нещо. Само плямпаш

    Коментиран от #30

    10:40 21.09.2026

  • 27 Досущ

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мъдрец":

    Е как нищо правене? Дирил е съкровищата на богинята- мачка Бастет по Странджа ,досущ като Людмила Живкова.

    10:45 21.09.2026

  • 28 Факт

    7 3 Отговор
    Този педофил да е кмет е виновен Бойко. Пусна арменското джуджде, който е не избираем за всичко.

    10:52 21.09.2026

  • 29 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    католиците са същата стока- Независим доклад от 2021 г. посочва, че от 1950 г. насам около 216 000 деца са били жертви на насилие от страна на католически свещеници, като броят на жертвите може да достигне до 330 000 с миряните на служба в църквите

    10:57 21.09.2026

  • 30 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мериленд":

    католик е

    10:59 21.09.2026

  • 31 Въпрос

    2 1 Отговор
    Този пък кой е?

    11:03 21.09.2026

  • 32 ГЕРБ трябва да

    1 1 Отговор
    "Борисов: ГЕРБ трябва да се върне към това, което бяхме – силна дясна, консервативна партия" Живков и живковата номенклатура винаги са били десни. Оруел е подсказал във ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ. Дясното е идеологията на богатите, буржоазията, на женените за властта, на егоистите и аристократите - мислещи се за повече - фашистите. Наследниците на партизаните, истинската олигархия, и статукво, издигнали Пеевски, Доган, Бойко Борисов и сега Румен Радев, не случайно нарекоха новата голяма партия Прогресивна България. Те имат план да има само две партии, да си менкат властта, по Макиавели. Като в САЩ и Великобритания, но никога не наричат лейбъристите - Работническа Партия. Решено! Дават 800 км магистрали на концесия, сред проектите е и тунелът под "Петрохан". Иван Шишков смята, че така строителството може да бъде ускорено, без цялата финансова тежест да пада върху бюджета.
    Сред проектите са магистрала „Черно море“, направлението Русе-Маказа, магистрала „Рила“ и тунелът под "Петрохан".(Рейнджърите от Петрохан са държали доклад, който да спре проектите на олигархията, може да е силна версия)

    11:27 21.09.2026

  • 33 гергана

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    Ми не са били техни институциите. ДАНС е бил и продължава да е на Радев.

    11:27 21.09.2026

  • 34 Доктора

    0 0 Отговор
    Аве, шкварек, въри да целуваш на шкембето и тиквата задните части и не коментирай нормалните хора....

    11:46 21.09.2026