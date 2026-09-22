Независимостта в съвременния свят

Независимостта не е само усещане за свобода, а означава и отговорност към решенията, които взимаме. Около това мнение се обединиха комуникационният експерт Ива Екимова и продуцентът и сценарист Борислав Чучков в ефира на „Твоят ден” в Деня на независимостта.
„Независимостта не е просто чувство, а отвоюване на територия и ние не си даваме сметка колко мащабно е това“, коментира Екимова. По думите ѝ много хора искат да бъдат независими, но не винаги осъзнават отговорността, която върви с тази позиция. „Това означава да си отговорен към решенията, които взимаш“, посочи тя.
Екимова отбеляза, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно независима. България е част от Европейския съюз и НАТО и работи в партньорство с други държави. „Нито България, нито друга държава членка на ЕС може да бъде сама“, каза комуникационният експерт.
Според Борислав Чучков България трябва да има повече самочувствие като държава член на Европейския съюз. Той постави акцент и върху ролята на журналистите и независимостта на медиите.
Екимова коментира и влиянието на социалните мрежи върху усещането за независимост. Според нея хората често приемат платформите като място, в което могат свободно да изразяват мнението си, но не винаги осъзнават влиянието, което думите им могат да окажат върху други хора.
Експертите засегнаха темата за образованието и ролята му за изграждането на отговорни и самостоятелно мислещи хора. Екимова подчерта, че учениците трябва да придобиват не само знания, но и умения да ги прилагат на практика. По думите ѝ живеем в среда, в която „късата памет“ се подкрепя и насърчава, което прави образованието и критичното мислене още по-важни.
Чучков допълни, че в училище трябва да има по-силен акцент върху изкуството и културата. „Ученето на изкуство възпитава и върху красотата. То те научава например да не си хвърлиш фаса на улицата“, каза той. Според него именно чрез изкуството и културата се изгражда отношение към средата, в която живеем, и към хората около нас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюндюк
11:01 22.09.2026
2 Не е възможно
Без добро образование и култура, не е възможно населението да има обща национална цел, идеал, който да следва!
Днес българското население е неграмотно, с нисък хоризонт, без мироглед и без обединяваща цел.
Вината за това е на всички политици, без изключение! Всички политици се провалиха!
А се провалиха от алчност, егоизъм и непукизъм.
Коментиран от #13
11:02 22.09.2026
3 Мелинда
11:05 22.09.2026
4 Добър материал,
Само не разбирам защо газите красивия български език с фрази като " комуникационният експерт Ива Екимова "?
Думата " експерт " като чуждица в българския език, има род и той е мъжки род, а става дума очевидно за жена?!
Коментиран от #7
11:09 22.09.2026
5 СПРАВЕДЛИВ
Дано някога се научим да бъдем по-независими, което означава, в определени важни моменти, да можем да казваме "Не"!
Що се отнася до изкуството и как ни учи на естетика, няма нищо общо с това, дали ще имаме съзнанието и отговорността, да не хвърляме фаса си на улицата.
11:13 22.09.2026
6 Вие сте много crazy
Като пример мога да ви дам триенето на съвсем обективни и верни коментари тук в този сайт когато не са удобни на демократичните в кавички движещи сайта
Вие знаете ли България на кое място се намира като свобода на словото и на печата и след кои бананови републики се подредила. Ще съм ви благодарен ако ми отговорите.
11:17 22.09.2026
7 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #4 от "Добър материал,":При някои професии и звания, не е необходимо да се определя рода. Например д-р Иванова, не можем да кажем докторка Иванова, инспекторка или експертка, професорка и т.н.
Коментиран от #10, #12, #14, #16, #17
11:19 22.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 каПу$$ин БОКЛУК
Коментиран от #15
11:26 22.09.2026
12 Речник на българския език:
До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":експертка — съществително име, женски род (тип 41b)
11:27 22.09.2026
13 некадърници за посткомунистическо бъдеще
До коментар #2 от "Не е възможно":2 Не е възможно
40ОТГОВОР
една държава да е независима, без образовано и просветено население.
Без добро образование и култура, не е възможно населението да има обща национална цел, идеал, който да следва!
-;-
Нима партиите имат потребност от грамотни хора!?!?!?!?
Новото поколение некадърниците с ЖСМ-те в ръцете си , са пълната адекватност за Боташа и новите комунисти!
Важното е по властите да има внученца и правнученца на червените превратаджии!
11:28 22.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не знам защо
До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":Факти трият отговорите ми към теб, в които посочвам множественото число, членуването и звателната форма на съществителното " експертка " в Речника на българския език!
Съжалявам, колега!
11:32 22.09.2026
17 Съкратевните форми
До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":на научни и акедемични звания и титли в българския нямат род и не се членуват!
Но спокойно можем да кажем: " Д- р Иванова се превърна в любимата докторка на децата в поликлиниката ".
11:42 22.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ромчо
12:05 22.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами
А тезата, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно
независима, е просто оправдание за малодушието на оратора.
12:21 22.09.2026