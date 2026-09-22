Независимостта в съвременния свят

Независимостта не е само усещане за свобода, а означава и отговорност към решенията, които взимаме. Около това мнение се обединиха комуникационният експерт Ива Екимова и продуцентът и сценарист Борислав Чучков в ефира на „Твоят ден” в Деня на независимостта.

„Независимостта не е просто чувство, а отвоюване на територия и ние не си даваме сметка колко мащабно е това“, коментира Екимова. По думите ѝ много хора искат да бъдат независими, но не винаги осъзнават отговорността, която върви с тази позиция. „Това означава да си отговорен към решенията, които взимаш“, посочи тя.

Екимова отбеляза, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно независима. България е част от Европейския съюз и НАТО и работи в партньорство с други държави. „Нито България, нито друга държава членка на ЕС може да бъде сама“, каза комуникационният експерт.

Според Борислав Чучков България трябва да има повече самочувствие като държава член на Европейския съюз. Той постави акцент и върху ролята на журналистите и независимостта на медиите.

Екимова коментира и влиянието на социалните мрежи върху усещането за независимост. Според нея хората често приемат платформите като място, в което могат свободно да изразяват мнението си, но не винаги осъзнават влиянието, което думите им могат да окажат върху други хора.

Експертите засегнаха темата за образованието и ролята му за изграждането на отговорни и самостоятелно мислещи хора. Екимова подчерта, че учениците трябва да придобиват не само знания, но и умения да ги прилагат на практика. По думите ѝ живеем в среда, в която „късата памет“ се подкрепя и насърчава, което прави образованието и критичното мислене още по-важни.

Чучков допълни, че в училище трябва да има по-силен акцент върху изкуството и културата. „Ученето на изкуство възпитава и върху красотата. То те научава например да не си хвърлиш фаса на улицата“, каза той. Според него именно чрез изкуството и културата се изгражда отношение към средата, в която живеем, и към хората около нас.