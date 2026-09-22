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Независимостта в съвременния свят

Независимостта в съвременния свят

22 Септември, 2026 11:00 620 22

  • независимост-
  • експерти-
  • мнение-
  • празник

Експерти засегнаха темата за образованието и ролята му за изграждането на отговорни и самостоятелно мислещи хора

Независимостта в съвременния свят - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Независимостта не е само усещане за свобода, а означава и отговорност към решенията, които взимаме. Около това мнение се обединиха комуникационният експерт Ива Екимова и продуцентът и сценарист Борислав Чучков в ефира на „Твоят ден” в Деня на независимостта.

„Независимостта не е просто чувство, а отвоюване на територия и ние не си даваме сметка колко мащабно е това“, коментира Екимова. По думите ѝ много хора искат да бъдат независими, но не винаги осъзнават отговорността, която върви с тази позиция. „Това означава да си отговорен към решенията, които взимаш“, посочи тя.

Екимова отбеляза, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно независима. България е част от Европейския съюз и НАТО и работи в партньорство с други държави. „Нито България, нито друга държава членка на ЕС може да бъде сама“, каза комуникационният експерт.

Според Борислав Чучков България трябва да има повече самочувствие като държава член на Европейския съюз. Той постави акцент и върху ролята на журналистите и независимостта на медиите.

Екимова коментира и влиянието на социалните мрежи върху усещането за независимост. Според нея хората често приемат платформите като място, в което могат свободно да изразяват мнението си, но не винаги осъзнават влиянието, което думите им могат да окажат върху други хора.

Експертите засегнаха темата за образованието и ролята му за изграждането на отговорни и самостоятелно мислещи хора. Екимова подчерта, че учениците трябва да придобиват не само знания, но и умения да ги прилагат на практика. По думите ѝ живеем в среда, в която „късата памет“ се подкрепя и насърчава, което прави образованието и критичното мислене още по-важни.

Чучков допълни, че в училище трябва да има по-силен акцент върху изкуството и културата. „Ученето на изкуство възпитава и върху красотата. То те научава например да не си хвърлиш фаса на улицата“, каза той. Според него именно чрез изкуството и културата се изгражда отношение към средата, в която живеем, и към хората около нас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    8 1 Отговор
    След като Анатоли Стайков дърпа медията към дъното защо го храните .? Читателски въпрос..!

    11:01 22.09.2026

  • 2 Не е възможно

    8 0 Отговор
    една държава да е независима, без образовано и просветено население.
    Без добро образование и култура, не е възможно населението да има обща национална цел, идеал, който да следва!

    Днес българското население е неграмотно, с нисък хоризонт, без мироглед и без обединяваща цел.

    Вината за това е на всички политици, без изключение! Всички политици се провалиха!

    А се провалиха от алчност, егоизъм и непукизъм.

    Коментиран от #13

    11:02 22.09.2026

  • 3 Мелинда

    4 0 Отговор
    Ох, дори и аз съм зависима от здрави обекти с цилиндрична форма.

    11:05 22.09.2026

  • 4 Добър материал,

    7 0 Отговор
    верни наблюдения и заключения от участниците в разговора!

    Само не разбирам защо газите красивия български език с фрази като " комуникационният експерт Ива Екимова "?

    Думата " експерт " като чуждица в българския език, има род и той е мъжки род, а става дума очевидно за жена?!

    Коментиран от #7

    11:09 22.09.2026

  • 5 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    🇧🇬ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!🇧🇬
    Дано някога се научим да бъдем по-независими, което означава, в определени важни моменти, да можем да казваме "Не"!
    Що се отнася до изкуството и как ни учи на естетика, няма нищо общо с това, дали ще имаме съзнанието и отговорността, да не хвърляме фаса си на улицата.

    11:13 22.09.2026

  • 6 Вие сте много crazy

    6 0 Отговор
    Свобода независимост и демокрация в съвременния свят не съществува.
    Като пример мога да ви дам триенето на съвсем обективни и верни коментари тук в този сайт когато не са удобни на демократичните в кавички движещи сайта
    Вие знаете ли България на кое място се намира като свобода на словото и на печата и след кои бананови републики се подредила. Ще съм ви благодарен ако ми отговорите.

    11:17 22.09.2026

  • 7 СПРАВЕДЛИВ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Добър материал,":

    При някои професии и звания, не е необходимо да се определя рода. Например д-р Иванова, не можем да кажем докторка Иванова, инспекторка или експертка, професорка и т.н.

    Коментиран от #10, #12, #14, #16, #17

    11:19 22.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 каПу$$ин БОКЛУК

    0 3 Отговор
    Тежък ден в историята на руската империя

    Коментиран от #15

    11:26 22.09.2026

  • 12 Речник на българския език:

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":

    експертка — съществително име, женски род (тип 41b)

    11:27 22.09.2026

  • 13 некадърници за посткомунистическо бъдеще

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не е възможно":

    2 Не е възможно
    40ОТГОВОР
    една държава да е независима, без образовано и просветено население.
    Без добро образование и култура, не е възможно населението да има обща национална цел, идеал, който да следва!
    -;-
    Нима партиите имат потребност от грамотни хора!?!?!?!?
    Новото поколение некадърниците с ЖСМ-те в ръцете си , са пълната адекватност за Боташа и новите комунисти!
    Важното е по властите да има внученца и правнученца на червените превратаджии!

    11:28 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не знам защо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Факти трият отговорите ми към теб, в които посочвам множественото число, членуването и звателната форма на съществителното " експертка " в Речника на българския език!

    Съжалявам, колега!

    11:32 22.09.2026

  • 17 Съкратевните форми

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "СПРАВЕДЛИВ":

    на научни и акедемични звания и титли в българския нямат род и не се членуват!

    Но спокойно можем да кажем: " Д- р Иванова се превърна в любимата докторка на децата в поликлиниката ".

    11:42 22.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ромчо

    0 0 Отговор
    Кучетааааааа,,гяуриииии всички сте роби на Негово Светейшество Циганина и скоро ще бъдете изклани като пилци

    12:05 22.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    1 0 Отговор
    Няма как една държава да е независима когато и се налага чужди правила.
    А тезата, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно
    независима, е просто оправдание за малодушието на оратора.

    12:21 22.09.2026

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