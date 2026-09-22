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„Семеен пакет училище“: Данъчни облекчения за уроци и спорт

„Семеен пакет училище“: Данъчни облекчения за уроци и спорт

22 Септември, 2026 10:55 600 8

  • училище-
  • данъчни облекчения-
  • родители-
  • деца-
  • образование

Предвижда се родителите да могат да ползват данъчно облекчение за платени извънкласни занимания на децата си

„Семеен пакет училище“: Данъчни облекчения за уроци и спорт - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

По-високи помощи за семейства с деца и ново данъчно облекчение за извънкласни занимания се обсъждат като част от мерките, които могат да залегнат в Бюджет 2027. Сред предложенията е държавата да признава част от разходите на родителите за спорт, изкуства, чужди езици и частни уроци, съобщава „24 часа“.

Според изданието правителството подготвя т.нар. „Семеен пакет училище“, чиято цел е едновременно да насърчи участието на децата в образователни, културни и спортни дейности и да намали финансовата тежест върху домакинствата.

Данъчно облекчение за спорт, изкуства и частни уроци

Предвижда се родителите да могат да ползват данъчно облекчение за платени извънкласни занимания на децата си. В обсъждания механизъм попадат спорт и танци, изкуства и творчество, наука и технологии, чужди езици и хуманитарни дисциплини.

За признаването на разхода ще бъде необходима фактура, удостоверяваща плащането за съответното занимание. По информация на „24 часа“ процедурата се планира да бъде максимално опростена, като на този етап не се предвижда доходен критерий. Очаква се възможността да обхване и семействата с деца в предучилищна възраст.

Мярката може да има и друг ефект - изсветляване на част от пазара на частни уроци. Според данните, цитирани от изданието, нерегламентираните плащания в този сектор се оценяват на около 250 млн. евро годишно, а приблизително 60% от родителите отделят средства за частни уроци, спорт, култура или изкуства.

Разходите варират значително според заниманието. Четири посещения по танци или рисуване могат да струват между 50 и 180 евро, а груповата подготовка по български език и литература след VII клас да достигне около 1500 евро за учебна година. При спорта разходът е около 50 евро месечно, докато цените на езиковото обучение зависят от възрастта на детето, интензивността и размера на групата.

Обсъждат и увеличение на сегашните данъчни облекчения

Новата мярка трябва да допълни вече съществуващите данъчни облекчения за деца. Те се използват от приблизително 850 000 родители за 1,2 млн. деца, като се търси възможност и размерът им да бъде увеличен.

В момента облекчението е 306,78 евро за едно дете, 613,55 евро за две и 920,33 евро за три деца. За дете с увреждане сумата е 613,55 евро.

Повече средства се обсъждат и за месечните детски помощи, които достигат до между 500 000 и 600 000 деца. Сега размерът им се определя според доходите и броя на децата и варира между 25,56 и 84,36 евро. При децата с увреждания помощта е между 178,95 и 475,50 евро.

Промени може да има и при еднократната помощ за ученици. Тя достига до около 208 000 деца от I до IV клас и приблизително 50 000 осмокласници, като в момента е 153,39 евро.

По-високо майчинство през втората година

В плановете за 2027 г. влиза и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. В момента то е 398,80 евро, като бъдещият размер може да достигне около 460 евро.

Социалният министър Наталия Ефремова вече заяви пред NOVA, че целта е обезщетението да се доближи до нетния доход на жена, която се осигурява върху минималната работна заплата.

Разчетите за Бюджет 2027 продължават

Окончателните размери на мерките все още не са определени. По информация на „24 часа“ Министерството на финансите прави разчети за бюджета на фона на целта дефицитът да бъде ограничен до 3% от БВП, вместо предвидените във финансовата рамка 3,8%.

Паралелно се очакват промени при пенсиите, заплатите и осигурителните параметри. Пенсиите се предвижда да бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г., като конкретните размери ще зависят от окончателните бюджетни разчети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    10:57 22.09.2026

  • 2 Име

    1 0 Отговор
    Внимавайте на кого проверявате децата си!

    10:57 22.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Опасност от Индоктриниране и Промиване на мозъка от ранна възраст. Трябват психотестове за заетите в работа с деца. Особено в извънкласни занимания

    11:25 22.09.2026

  • 6 Сила,Зевс и т.н.

    0 0 Отговор
    Описанието е на затворена, йерархична среда, в която не всички хора са имали еднакъв достъп до информация. Според представените от Йорданов изводи Калушев е бил фигурата, която е определяла правилата и е разпределяла информацията между останалите.

    Коментиран от #7

    11:29 22.09.2026

  • 7 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила,Зевс и т.н.":

    Пешо, как си?

    11:29 22.09.2026

  • 8 Ти си

    1 0 Отговор
    Върнете отново кръжоците и спорта към училищата !
    При лошия социализъм съм ходил на кръжоци по ракетомоделизам , радиомоделизам , радоотелеграфия , агробология и градинарство , китара и спортна стрелба , тенис на маса, борба. Имаше и други но мен лично това ме е итересувало.
    Сега какво има, вейпове , балони ,тротинетки и мазна чалга .....

    12:28 22.09.2026

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