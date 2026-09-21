Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

Общинският съветник и председател на „Възраждане – София“ Деян Николов посети района около Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“ в блок 464 в „Люлин 4“ и разговаря с местни жители за проблемите със сигурността и обществения ред. По време на посещението беше заснет и видеоматериал за ситуацията около центъра. След срещата Николов настоява за спешна проверка на настаняванията, засилено полицейско присъствие и конкретни действия от Столична община.

Жителите разказват за нападения, агресивно поведение, употреба на алкохол и наркотици, силен шум и постоянни конфликти. По думите им положението се е влошило чувствително след събарянето на постройките в „Захарна фабрика“, когато броят на хората в и около центъра значително е нараснал. Те свързват увеличението с пристигането на хора от премахнатите жилища и настояват институциите да установят кой действително пребивава в сградата.

„Тези твърдения трябва да бъдат проверени с документите за настаняване и с проверка на място. Колко души живеят в центъра, колко влизат и остават без основание, има ли настанени от „Захарна фабрика“ и кой е взел тези решения? Общината трябва да даде точен отговор. Хората виждат какво се случва около домовете им и имат право да знаят кой носи отговорност“, заявява Николов.

Според него непосредствените мерки трябва да включват засилено полицейско присъствие, особено във вечерните и нощните часове, работещ контрол на достъпа до сградата и охрана, която може да реагира при нарушения. Необходима е съвместна проверка на Столична община, социалните служби и полицията, която да установи реалния брой обитатели, основанията за настаняването им и условията, в които живеят. За всеки установен случай на насилие или друго нарушение трябва да се търси отговорност от конкретните извършители.

Николов настоява СДВР да представи информация за подадените сигнали за този адрес, извършените проверки и последвалите действия. От ръководството на центъра и Столична община той очаква отчет за организацията на охраната, контрола върху посетителите и мерките спрямо системните нарушители. Проверката трябва да обхване и положението на децата и останалите уязвими хора, които живеят в сградата.

„Васил Терзиев дължи отговор как се управлява този общински обект и какво ще направи още сега. Хората от съседните блокове не могат да чакат поредното административно решение, докато около домовете им продължават скандалите и нападенията, за които ни разказаха. Искаме конкретни мерки, отговорни лица и срокове, по които после да проверим какво действително е изпълнено“, посочва общинският съветник.

Предвиденото преструктуриране на центъра поставя и въпроса какво реално ще се промени за квартала. С решение на Столичния общински съвет срокът е преместен от 1 юли на 1 ноември 2026 г., при условие за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. В общинския доклад от юни са посочени 146 възрастни със 103 деца, заявили желание да ползват бъдещото социално общежитие и преминали оценяване и класиране. Следователно намаляването на капацитета на услугата „Център за временно настаняване“ само по себе си не показва колко души ще продължат да обитават сградата. "Решение на СОС" (https://council.sofia.bg/documents/d/guest/r-483-2026), "доклад на Столична община" (https://council.sofia.bg/documents/d/guest/soa26-vk66-5509-terziev).

Николов настоява общината да обяви общия предвиден брой обитатели след промяната, как ще бъде осигурена охраната и как ще се следи за спазването на правилата. Според него резултатът трябва да се оценява по това дали намаляват нарушенията и дали живеещите в района усещат подобрение в сигурността.

Местните жители подготвят протест с искане за действия от институциите. Организацията е тяхна инициатива, а Деян Николов и екипът му ще съдействат с необходимите документи и уведомяване на компетентните органи и ще присъстват на протеста. Подробностите за провеждането му ще бъдат обявени допълнително.