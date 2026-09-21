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Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

21 Септември, 2026 19:47, обновена 21 Септември, 2026 19:49 643 11

  • деян николов-
  • център за временно настаняване-
  • възраждане

Общинският съветник и председател на „Възраждане – София“ Деян посети района около Центъра за временно настаняване в квартала

Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

Общинският съветник и председател на „Възраждане – София“ Деян Николов посети района около Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“ в блок 464 в „Люлин 4“ и разговаря с местни жители за проблемите със сигурността и обществения ред. По време на посещението беше заснет и видеоматериал за ситуацията около центъра. След срещата Николов настоява за спешна проверка на настаняванията, засилено полицейско присъствие и конкретни действия от Столична община.

Жителите разказват за нападения, агресивно поведение, употреба на алкохол и наркотици, силен шум и постоянни конфликти. По думите им положението се е влошило чувствително след събарянето на постройките в „Захарна фабрика“, когато броят на хората в и около центъра значително е нараснал. Те свързват увеличението с пристигането на хора от премахнатите жилища и настояват институциите да установят кой действително пребивава в сградата.

„Тези твърдения трябва да бъдат проверени с документите за настаняване и с проверка на място. Колко души живеят в центъра, колко влизат и остават без основание, има ли настанени от „Захарна фабрика“ и кой е взел тези решения? Общината трябва да даде точен отговор. Хората виждат какво се случва около домовете им и имат право да знаят кой носи отговорност“, заявява Николов.

Според него непосредствените мерки трябва да включват засилено полицейско присъствие, особено във вечерните и нощните часове, работещ контрол на достъпа до сградата и охрана, която може да реагира при нарушения. Необходима е съвместна проверка на Столична община, социалните служби и полицията, която да установи реалния брой обитатели, основанията за настаняването им и условията, в които живеят. За всеки установен случай на насилие или друго нарушение трябва да се търси отговорност от конкретните извършители.

Николов настоява СДВР да представи информация за подадените сигнали за този адрес, извършените проверки и последвалите действия. От ръководството на центъра и Столична община той очаква отчет за организацията на охраната, контрола върху посетителите и мерките спрямо системните нарушители. Проверката трябва да обхване и положението на децата и останалите уязвими хора, които живеят в сградата.

„Васил Терзиев дължи отговор как се управлява този общински обект и какво ще направи още сега. Хората от съседните блокове не могат да чакат поредното административно решение, докато около домовете им продължават скандалите и нападенията, за които ни разказаха. Искаме конкретни мерки, отговорни лица и срокове, по които после да проверим какво действително е изпълнено“, посочва общинският съветник.

Предвиденото преструктуриране на центъра поставя и въпроса какво реално ще се промени за квартала. С решение на Столичния общински съвет срокът е преместен от 1 юли на 1 ноември 2026 г., при условие за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. В общинския доклад от юни са посочени 146 възрастни със 103 деца, заявили желание да ползват бъдещото социално общежитие и преминали оценяване и класиране. Следователно намаляването на капацитета на услугата „Център за временно настаняване“ само по себе си не показва колко души ще продължат да обитават сградата. "Решение на СОС" (https://council.sofia.bg/documents/d/guest/r-483-2026), "доклад на Столична община" (https://council.sofia.bg/documents/d/guest/soa26-vk66-5509-terziev).

Николов настоява общината да обяви общия предвиден брой обитатели след промяната, как ще бъде осигурена охраната и как ще се следи за спазването на правилата. Според него резултатът трябва да се оценява по това дали намаляват нарушенията и дали живеещите в района усещат подобрение в сигурността.

Местните жители подготвят протест с искане за действия от институциите. Организацията е тяхна инициатива, а Деян Николов и екипът му ще съдействат с необходимите документи и уведомяване на компетентните органи и ще присъстват на протеста. Подробностите за провеждането му ще бъдат обявени допълнително.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    3 2 Отговор
    Само ние сме кореняк софиянци в центъра аз живея в Горубляне на центъра ( Моя лека му беше тираджия)..всичко друго е слтк..

    Коментиран от #4

    19:51 21.09.2026

  • 2 кафявата чума

    7 0 Отговор
    развъдена на макс от дпс-гроб

    19:52 21.09.2026

  • 3 Помак

    6 1 Отговор
    Аз съм софиянец и не ми харесва това ...сега ште извадя една печена кокошка взех я вчера от село и ште я изям

    19:53 21.09.2026

  • 4 ами ако заплатите бяха

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    що годе еднакви в страната никой нямаше да ви идва в лудницата пълна с хлебарки и цигани

    Коментиран от #6

    19:55 21.09.2026

  • 5 Цвете

    4 5 Отговор
    НИКОЛОВ, ХОРАТА КОМЕНТИРАТ, ЧЕ ТОВА ЧУДО НЕ Е ОТ МИНАЛИЯ МЕСЕЦ, КОЕТО ГОВОРИ, ЧЕ ТИ СИ СЕ ЗАПОЗНАЛ ЕДВА ДНЕС С ПРОБЛЕМЪТ ИМ, А ДОСЕГА ЗАЩО НЕ СИ ПРОВЕРИЛ? И ОТНОВО ТЕРЗИЕВ ЛИ Е НА МУШКАТА ? НАЛИ СИ КМЕТ НА ТАЗИ ОБЩИНА? С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ДО ДНЕС С ПРИСЪСТВИЕТО СИ, ИЛИ Е ПО ЛЕСНО ДА ОБВИНИШ ЦЕНТРАЛАТА НА " МОСКОВСКА " 33? 🇧🇬🔎👀

    20:00 21.09.2026

  • 6 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ами ако заплатите бяха":

    Прав сте Печената кокошка е наи вкусна на другия ден ...нали имаше такъв филм ...след другия ден

    20:07 21.09.2026

  • 7 Ми от районното

    3 0 Отговор
    защо спят? То е на 50-80 метрра оттам...

    20:08 21.09.2026

  • 8 ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДИНКИ С ХРАСТИ ИЗ СОФИЯ

    2 0 Отговор
    ВЕЧЕ ИМА КАТУНИ ОТ ЦИГАНИ , НЯКОЙ С КОЛИ , ДРУГИ БЕЗ ............ ЗА 2-3 ДЕНА ОКОЛО ТЯХ Е О,ИКАНО И О,РАНО А КАШОНИТЕ , ПАРЦАЛИТЕ И НАЙЛОНИТЕ СА НЕИЗЧИСТВАЕМИ НА МЕТРИ ИМА БЛОКОВЕ И НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ГИ ИЗГОНИ - ПОЛИЦИЯТА ГИ ВИЖДА И ТЯ СИ ТРАЕ ! КАТО СТАНЕ СТУДЕНО ЩЕ ИМА И СЕЧ И ЩЕ СЕ СТРОЯТ БИДОНВИЛИ - ТОГАВА НЯМА ГОНЕНЕ ! ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ ВЕДНАГА ШЕ ИЗРЕВЕ В ЕВРОПА ЧЕ ГОНИМ ИНДИЙЦИТЕ !

    Коментиран от #11

    20:10 21.09.2026

  • 9 Оня с рикията

    2 0 Отговор
    Всеки ден минавам оттам поне по 5-6 пъти с колата. Постоянно се чува надута до макс чалга и цигански кючеци, кафявата чума пресича безобразно въпреки поне две пееходни пътеки, водят и малките кафеви чумички да пресичат с тях, общо взето никакво съобразяване с никого и си мислят, че ние сме им длъжни за всичко...

    20:11 21.09.2026

  • 10 Василеску

    0 0 Отговор
    Цвете, много си объркано.... Николов не е кмет. Терзиев( хората му) отговарят за този дом и преди това за "Захарна ф-ка". Ама то какво да се изисква от объркани сектанти....

    20:12 21.09.2026

  • 11 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВЪВ ВСИЧКИ ГРАДИНКИ С ХРАСТИ ИЗ СОФИЯ":

    Боли ме за моите сънародници ,искам да те ви нахокам но си 100% прав ...

    20:12 21.09.2026

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