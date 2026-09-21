Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Есил Дюран показа впечатляваща форма по бански (СНИМКА)

Есил Дюран показа впечатляваща форма по бански (СНИМКА)

21 Септември, 2026 18:34 1 193 8

  • есил дюран-
  • по бански

57-годишната певица сподели кадър от почивката си в Костенец

Есил Дюран показа впечатляваща форма по бански (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Есил Дюран привлече вниманието в социалните мрежи с нова снимка по бански. 57-годишната певица показа стегната фигура по време на почивка в Костенец.

На кадъра изпълнителката позира в басейн на фона на живописна планинска гледка. За летния момент тя е избрала тъмен бански от две части и непринудена визия с пусната коса.

Есил Дюран показа впечатляваща форма по бански (СНИМКА)
Снимка: Instagram

Певицата от години впечатлява с начина, по който поддържа външния си вид, а последната ѝ публикация отново показа, че на 57 години тя продължава уверено да демонстрира отлична форма.

Летният кадър бързо привлече вниманието на последователите ѝ и се превърна в поредната публикация, с която Есил Дюран показва, че възрастта не е пречка за самочувствието и добрата форма.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 3 Отговор
    Изключително чаровна жена.
    Имам предвид не просто на снимка, а и като човек за разговор.
    Комплименти!

    18:37 21.09.2026

  • 2 става си женицата

    6 0 Отговор
    до 70 ще се класира

    18:50 21.09.2026

  • 3 Сирил Риктюз

    6 1 Отговор
    Как викаше дедо Ники......." ако ми се наведе, нема да я ритнем"

    18:52 21.09.2026

  • 4 Дедо

    6 2 Отговор
    Организма си старее естествено. Снимката е обработвана .

    18:58 21.09.2026

  • 5 Тервел

    6 1 Отговор
    Ехе кожа като на 19 годишна ......айде бе , ептем ни взехте за будали

    18:59 21.09.2026

  • 6 Васо

    2 3 Отговор
    Дърта дъвка... Дъвкана, дъвкана...Фотошопът е хубава работа, иначе се е сбабичасала.

    19:08 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами сега

    1 0 Отговор
    Ох майко, как се вдигна самолета

    19:16 21.09.2026