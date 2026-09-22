Стана ясно каква е контузията на звездата на Рома Дониел Мален

Контузията, заради която Дониел Мален напусна лагера на националния отбор на Нидерландия, не е сериозна, увери селекционерът Шави. Нападателят на Рома е в страхотна форма, откакто премина в италианския клуб през януари, но сега ще пропусне предстоящите мачове на „лалетата“.

Мален има 20 гола в 23 мача в Серия А, откакто дебютира на 18 януари. През този период никой друг футболист в италианския елит не е вкарал повече от половината от неговия актив. Само през настоящия сезон нападателят вече има шест попадения и е лидер по голове в първенството.

„Жалко е, защото Дониел е в страхотна форма, но това се случи в последния момент, както и при Клуйверт. Това е футболът, трябва да се адаптираш. Вярвам, че Дониел е добре и че контузията не е нещо сериозно. Не знам колко време ще му е необходимо за възстановяване“, заяви Шави.

Мален е с най-много точни удари в Серия А от началото на сезона – 10, а средно бележи на всеки 57,5 минути. Той ще пропусне мачовете на Нидерландия в Лигата на нациите срещу Германия, Сърбия и Гърция. За Рома предстои да стане ясно кога нападателят ще може да се върне към тренировките.