130 години от рождението на Ф. Скот Фицджералд – писателят, който даде лице на американската мечта

Днес се навършват 130 години от рождението на Франсис Скот Фицджералд, един от най-известните американски писатели на XX век.

Фицджералд е роден на 24 септември 1896 г. в Сейнт Пол, Минесота. Умира през 1940 г., едва на 44 години, но оставя произведения, които продължават да бъдат четени и преиздавани по целия свят.

„Великият Гетсби“

Името му е неразривно свързано с романа „Великият Гетсби“, публикуван през 1925 г.

Книгата разказва за богатството, любовта, социалните различия и стремежа към недостижима мечта в Америка през 20-те години.

Първоначално романът не се превръща в огромен търговски успех. С времето обаче репутацията му расте и днес „Великият Гетсби“ се смята за един от класическите американски романи.

Писателят на „Епохата на джаза“

Фицджералд е един от най-важните литературни гласове на периода, известен като Епохата на джаза.

Той описва света на богатството, партитата, младостта и стремежа към успех, но зад блясъка вижда и неговата тъмна страна – самотата, разочарованието и невъзможността човек да върне миналото.

Сред основните теми в творчеството му са любовта, амбицията, класовите различия, парите и загубата.

„Отсам рая“

Първият му роман, „Отсам рая“, излиза през 1920 г. и го прави известен почти незабавно.

Успехът на книгата превръща младия Фицджералд в литературна знаменитост.

Само седмица след излизането на романа той се жени за Зелда Сейр.

Двамата се превръщат в един от символите на американските 20-те години – млади, известни и свързвани с бляскавия живот на епохата.

Между славата и личните трудности

Зад публичния образ обаче стои сложен личен живот.

Фицджералд се сблъсква с алкохолизъм, финансови затруднения и здравословни проблеми, докато състоянието на съпругата му Зелда също оказва силно влияние върху семейството.

В последните си години той се премества в Холивуд, където работи като сценарист и пише романа „Последният магнат“, който остава недовършен.

Фицджералд умира на 21 декември 1940 г. в Лос Анджелис след сърдечен удар.

Наследството

Днес Фицджералд е смятан за един от големите американски прозаици.

Неговите книги продължават да бъдат адаптирани за киното и театъра, а „Великият Гетсби“ остава сред най-разпознаваемите произведения на американската литература.

Животът му също се превръща в част от културната история на епохата – история за успеха, богатството, любовта и цената на мечтата.

130 години след рождението му Ф. Скот Фицджералд продължава да бъде четен най-вече защото въпросите, които поставя за човешките амбиции и несбъднатите мечти, не принадлежат само на неговото време.