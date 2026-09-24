Ердоган призова Зеленски и Русия да спрат атаките срещу търговски кораби в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви, че Анкара ще продължи усилията си за възобновяване на преките преговори между Русия и Украйна. Това стана по време на срещата му с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Ердоган е определил атаките срещу търговски плавателни съдове като „необясними“ и е настоял да бъдат предприети конкретни стъпки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. По думите му страните трябва да действат отговорно.

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Турция поддържа отношения както с Москва, така и с Киев и от началото на пълномащабната война многократно призовава за ограничаване на военните действия в Черно море. Анкара заявява, че е отправила предложения към двете страни за прекратяване на атаките, включително след случаи, при които са били засегнати кораби на турски компании и са загинали турски граждани.

В центъра на разговорите е било и възстановяването на безопасния морски коридор за износ на храни. Зеленски заяви, че Украйна е готова да подкрепи морско примирие въз основа на предложения от Турция, Египет и Индия. Киев очаква Русия да предприеме ответни стъпки.

По данни на украинското президентство двамата лидери са обсъдили конкретно сигурността на Черно море и възможностите за възстановяване на морския експортен коридор. Зеленски е заявил, че Украйна е готова да спре далекобойните си удари, ако Русия прекрати атаките срещу украинската инфраструктура.

Сигурността на корабоплаването има значение и за международните пазари. Страни от Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на доставките на пшеница от Черноморския регион, изпитват затруднения с осигуряването на необходимите количества, а световните цени на пшеницата са се повишили значително.

Турция и ООН посредничиха за сключването на Черноморската зърнена инициатива през 2022 г., която осигури коридор за износ на украинско зърно по време на войната. Русия се оттегли от споразумението през 2023 г., след като заяви, че ограниченията върху нейния износ на храни и торове не са били премахнати.

Анкара продължава да подкрепя териториалната цялост на Украйна и да оказва военна помощ на Киев, но не се присъедини към западните санкции срещу Русия. Турция вече е била домакин на преки руско-украински преговори и многократно е предлагала да посредничи за постигането на мирно споразумение. Зеленски заяви след срещата, че Киев е готов да подкрепи и бъдеща тристранна среща на лидерско ниво в Турция.