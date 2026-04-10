Казахстан ще бъде домакин на Международен филмов фестивал с изкуствен интелект

Казахстан ще бъде домакин на Международен филмов фестивал с изкуствен интелект

10 Април, 2026 22:07 468 1

Той ще събере режисьори, дигитални творци, представители на технологични компании, експерти от индустрията и инвеститори

Казахстан ще бъде домакин на Международен филмов фестивал с изкуствен интелект - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тази есен Казахстан ще бъде домакин на Филмовия фестивал с изкуствен интелект в Астана (AAIFF 2026) - един от първите международни фестивали, посветени на филми, създадени с помощта на високите технологии, съобщава информационна агенция Qazinform.

Фестивалът ще събере режисьори, дигитални творци, представители на технологични компании, експерти от индустрията и инвеститори. Той е замислен като платформа за насърчаване на проекти на пресечната точка на киното и технологиите с изкуствен интелект.

Централният елемент на фестивала ще бъде международен конкурс за късометражни филми. Участват творци от цял ​​свят.

Програмата ще включва и конференция за съдържание, основано на изкуствен интелект, сесии за представяне на филми за режисьори и продуценти, както и прожекции и панелни дискусии с участието на международни експерти.

Фестивалът ще обхване целия цикъл на създаване на съдържание - от разработването на концепцията до финалното производство. Специален фокус ще бъде поставен върху нововъзникващите формати, включително хибридните проекти.

Очаква се Филмовият фестивал с изкуствен интелект в Астана да се превърне в ключова платформа за професионален обмен и развитие на нови насоки в индустрията за дигитално съдържание.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Георги

    2 0 Отговор
    и журито и зрителите трябва да са ии, а паричните награди да са с банкноти от монополи

    22:13 10.04.2026