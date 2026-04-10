Казахстан ще бъде домакин на Международен филмов фестивал с изкуствен интелект

Тази есен Казахстан ще бъде домакин на Филмовия фестивал с изкуствен интелект в Астана (AAIFF 2026) - един от първите международни фестивали, посветени на филми, създадени с помощта на високите технологии, съобщава информационна агенция Qazinform.

Фестивалът ще събере режисьори, дигитални творци, представители на технологични компании, експерти от индустрията и инвеститори. Той е замислен като платформа за насърчаване на проекти на пресечната точка на киното и технологиите с изкуствен интелект.

Централният елемент на фестивала ще бъде международен конкурс за късометражни филми. Участват творци от цял ​​свят.

Програмата ще включва и конференция за съдържание, основано на изкуствен интелект, сесии за представяне на филми за режисьори и продуценти, както и прожекции и панелни дискусии с участието на международни експерти.

Фестивалът ще обхване целия цикъл на създаване на съдържание - от разработването на концепцията до финалното производство. Специален фокус ще бъде поставен върху нововъзникващите формати, включително хибридните проекти.

Очаква се Филмовият фестивал с изкуствен интелект в Астана да се превърне в ключова платформа за професионален обмен и развитие на нови насоки в индустрията за дигитално съдържание.