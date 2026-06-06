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Синдикатът на актьорите в САЩ ограничи използването на изкуствен интелект в киното

Синдикатът на актьорите в САЩ ограничи използването на изкуствен интелект в киното

6 Юни, 2026 11:01 634 4

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Гилдията на актьорите одобри нов договор със студиата и стрийминг платформите

Синдикатът на актьорите в САЩ ограничи използването на изкуствен интелект в киното - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьорски синдикат SAG-AFTRA (Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти) одобри нов четиригодишен колективен трудов договор със студиата и стрийминг платформите, в който водещ акцент е поставен върху защитата на правата на актьорите при използването на изкуствен интелект, пише Асошиейтед прес.

Над 90 процента от гласувалите членове на синдиката са подкрепили споразумението, постигнато със Съюза на филмовите и телевизионните продуценти (Alliance of Motion Picture and Television Producers) – организацията, представляваща големите холивудски студиа, стрийминг услуги и продуцентски компании, пише БТА.

Новият договор въвежда ограничения за използването на дигитални копия и синтетични актьори, създавани чрез изкуствен интелект. Според клаузите продуцентите могат да използват такива технологии само ако те осигуряват „значителна допълнителна стойност“ спрямо изпълнение на истински актьор или негово дигитално заснемане.

От синдиката подчертават, че целта на разпоредбите е да се гарантира, че употребата на изкуствен интелект няма да замени човешките изпълнители, а ще остане строго ограничена и регулирана.

Президентът на SAG-AFTRA Шон Астин посочи, че договорът осигурява съществени подобрения във възнагражденията, по-добра защита на дигиталната идентичност и по-голяма сигурност на социалните и здравните придобивки на членовете.

От Съюза на филмовите и телевизионните продуценти приветстваха ратификацията и заявиха, че постигнатото споразумение е резултат от конструктивен диалог и съвместно търсене на практически решения, допълва още Асошиейтед прес.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    3 1 Отговор
    Трябва да го използват в подбора на актьорите. Напоследък все едни и същи станаха.

    11:18 06.06.2026

  • 2 Хахаха

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  • 3 Роки

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    11:50 06.06.2026

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    0 0 Отговор
    Браво!

    13:01 06.06.2026