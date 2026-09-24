Площадите и храмовете на Перперикон са били красени от статуи в цял ръст (ВИДЕО)

Площадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи в цял ръст показват наскоро откритите фрагменти от фигури, каза пред журналисти ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

По думите му находките от III–V век не са представителни, но за скалния град са нещо „епохално". Археологът допълни, че за планински град подобна архитектура не е характерна. Той допълни, цитиран от БТА, че не е ясно дали въпросните статуи са били на богове, на хора или са изобразявали друго заради липсата на открити надписи по тях или по открития постамент.

Проф. Овчаров уточни, че находките са открити около разкрития това лято мавзолей тип ротонда. По думите му статуите са били осквернени и не може да се определи къде точно са се намирали самите монументи.

„Със сигурност обаче на едната се вижда лявата страна. Ето я ръката, рамото на ръката, което е вдигнато нагоре, малко от гръдния кош... мъжка фигура е, без съмнение“, каза още археологът. Той допълни, че второто намерено парче най-вероятно е било от статуя на животно.

Проф. Николай Овчаров допълни, че в скалния град са намирани колони, капители, корнизи в т.нар. от него „перпериконски стил“, който не се отличава с художествени качества.

„Но е факт, че са се опитвали... да постигнат блясъка на градовете в равнината, на големите градове в равнината. Така че за нас - говоря за историци и археолози, е изключително важна стъпка в разгадаването на тайната, наречена Перперикон“, отбеляза проф. Николай Овчаров.