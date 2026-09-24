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Площадите и храмовете на Перперикон са били красени от статуи в цял ръст (ВИДЕО)

Площадите и храмовете на Перперикон са били красени от статуи в цял ръст (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 12:31 600 8

  • перперикон-
  • древност-
  • проф. николай овчаров-
  • статуи

Преди дни бяха открити фрагменти от статуи по време на разкопки в древната местност

Площадите и храмовете на Перперикон са били красени от статуи в цял ръст (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Площадите и храмовете на Перперикон са били украсени със статуи в цял ръст показват наскоро откритите фрагменти от фигури, каза пред журналисти ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

По думите му находките от III–V век не са представителни, но за скалния град са нещо „епохално". Археологът допълни, че за планински град подобна архитектура не е характерна. Той допълни, цитиран от БТА, че не е ясно дали въпросните статуи са били на богове, на хора или са изобразявали друго заради липсата на открити надписи по тях или по открития постамент.

Проф. Овчаров уточни, че находките са открити около разкрития това лято мавзолей тип ротонда. По думите му статуите са били осквернени и не може да се определи къде точно са се намирали самите монументи.

„Със сигурност обаче на едната се вижда лявата страна. Ето я ръката, рамото на ръката, което е вдигнато нагоре, малко от гръдния кош... мъжка фигура е, без съмнение“, каза още археологът. Той допълни, че второто намерено парче най-вероятно е било от статуя на животно.

Проф. Николай Овчаров допълни, че в скалния град са намирани колони, капители, корнизи в т.нар. от него „перпериконски стил“, който не се отличава с художествени качества.

„Но е факт, че са се опитвали... да постигнат блясъка на градовете в равнината, на големите градове в равнината. Така че за нас - говоря за историци и археолози, е изключително важна стъпка в разгадаването на тайната, наречена Перперикон“, отбеляза проф. Николай Овчаров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Така след години ще приказват, че паментната плоча на Петрохан е била статуя на самия Буда, но Славуца праворена я е счупила с бастуна.

    12:35 24.09.2026

  • 2 Айде

    5 1 Отговор
    Пак! Гърците също са били под турско владичество, а и цели статуи имат, и развита писменост. Тука само дрън- дрън за велика тракийска цивилизация, и ни статуи, ни писменост! Някой царски сервиз нищо не значи, а ако турците бяха разрушили всички статуи и дворци, щяха да са ги разрушили и в Гърция!

    Коментиран от #4

    12:38 24.09.2026

  • 3 врели некипели

    3 1 Отговор
    Някой връзва ли му се на БГ Индиана Джоунса? При гербаджиите дълги години си измисля някакви небивалици за тия камъни, сега и при радевисти харчовете продължават за тия бутафории. Какво ги рови тия чукари, при положение, че нито са наши, още повече гърците са ги разрушили много отдавна.

    12:38 24.09.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Айде":

    Оня ден бях на традиционна даргинска сватба. Едно към едно е с българската, а и музиката им е същата. Какви траки, какви 5 евро?

    12:41 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аха

    1 0 Отговор
    Какви открития, какви статуи , какви пет лева?
    Та там, на върха, е нямало наблизо сладководни източници, за балами ли мисли хората, как са доставяли вода на 735 метра височина? Или така им е било по-удобно, да се катерят по чукарите със стомните и меховете?
    Да не говорим, че на Балканите, не са и стъпвали "римляни" някога , през тези исторически периоди.
    Най-много, да е била някоя наблюдателна кула и светилище, ама и те как са доставяли вода? С магия ли?
    И в нашия град, така изградиха преди няколко години , от едни малки останки(вероятно каменна къща(или къщи) с двор, цял комплекс и ги нарекоха "тракийски", чистак нов комплекс, от XX век.

    13:59 24.09.2026