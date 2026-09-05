Георги Господинов спечели поредна литературна награда

Българският писател Георги Господинов спечели 32-рата награда „Жан Моне“ за европейска литература за романа си „Градинарят и смъртта“, в превод на френски език от Мари Врина-Николов и издаден от „Галимар“ през август 2025 г., съобщи френското издание "Актюалите", цитирано от БТА. Отличието е и за цялостното творчество на писателя.
Българският писател бе номиниран заедно с още седем европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Господинов е новият лауреат на приза след френския писател Паскал Киняр, отличен през 2025 г. за Tresor caché.
Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа "Градинарят и смъртта" като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.
„Жан Моне е един от бащите на съвременна Европа, което също ме радва, особено днес и конкретно тук“, написа Георги Господинов в социалните мрежи. Сред предишните носители на наградата той посочва Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр.
Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е създадена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Призът е придружен от премия на стойност 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.
Наградата „Жан Моне“ ще бъде връчена на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература. Господинов ще участва и в разговор с френския писател Жером Ферари на 22 ноември.
Полското издание на „Градинарят и смъртта“, в превод на Магда Питлак, е сред седемте финалисти за Литературната награда на Централна Европа „Ангелус“, която се присъжда за най-добра проза от региона. Това съобщи Господинов във Фейсбук по-рано, като припомни, че преди седем години е спечелил отличието с романа „Физика на тъгата“. Сред тазгодишните финалисти „Градинарят и смъртта“ е определен като едно от произведенията на вече утвърдени в международен план автори. Заедно с украинския писател Сергей Жадан Господинов е посочен сред най-разпознаваемите имена в селекцията. Победителят ще бъде обявен на 17 октомври във Вроцлав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благодаря на Бога и случайността,
Не съм изгубил нищо, най вече моето скъпоценно време.
Коментиран от #5, #9
10:31 05.09.2026
2 Този гошо
Няма лошо
Но няма и файда
10:33 05.09.2026
3 Никой
10:36 05.09.2026
4 Дали сега ще му стигнат пари да си купи
10:37 05.09.2026
5 Това е
До коментар #1 от "Благодаря на Бога и случайността,":наистина много качествен коментар.
10:39 05.09.2026
6 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Получил е повече награди от броя на хората, които са прочели неговите книги.
10:41 05.09.2026
7 щом е коняк Моне
10:44 05.09.2026
8 Анонимен
10:48 05.09.2026
9 оригинален коментар
До коментар #1 от "Благодаря на Бога и случайността,":Само, че не споменавай Бога в суе.
10:51 05.09.2026