Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Георги Господинов спечели поредна литературна награда

Георги Господинов спечели поредна литературна награда

5 Септември, 2026 10:26 389 9

  • георги господинов-
  • награда-
  • жан моне-
  • литература

Писателят получи наградата „Жан Моне“ за европейска литература за 2026 г.

Георги Господинов спечели поредна литературна награда - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българският писател Георги Господинов спечели 32-рата награда „Жан Моне“ за европейска литература за романа си „Градинарят и смъртта“, в превод на френски език от Мари Врина-Николов и издаден от „Галимар“ през август 2025 г., съобщи френското издание "Актюалите", цитирано от БТА. Отличието е и за цялостното творчество на писателя.

Българският писател бе номиниран заедно с още седем европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Господинов е новият лауреат на приза след френския писател Паскал Киняр, отличен през 2025 г. за Tresor caché.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа "Градинарят и смъртта" като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

„Жан Моне е един от бащите на съвременна Европа, което също ме радва, особено днес и конкретно тук“, написа Георги Господинов в социалните мрежи. Сред предишните носители на наградата той посочва Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр.

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е създадена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Призът е придружен от премия на стойност 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.

Наградата „Жан Моне“ ще бъде връчена на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература. Господинов ще участва и в разговор с френския писател Жером Ферари на 22 ноември.

Полското издание на „Градинарят и смъртта“, в превод на Магда Питлак, е сред седемте финалисти за Литературната награда на Централна Европа „Ангелус“, която се присъжда за най-добра проза от региона. Това съобщи Господинов във Фейсбук по-рано, като припомни, че преди седем години е спечелил отличието с романа „Физика на тъгата“. Сред тазгодишните финалисти „Градинарят и смъртта“ е определен като едно от произведенията на вече утвърдени в международен план автори. Заедно с украинския писател Сергей Жадан Господинов е посочен сред най-разпознаваемите имена в селекцията. Победителят ще бъде обявен на 17 октомври във Вроцлав.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодаря на Бога и случайността,

    10 1 Отговор
    никога не ми хрумвало да прочета книга на Георги Господинов.

    Не съм изгубил нищо, най вече моето скъпоценно време.

    Коментиран от #5, #9

    10:31 05.09.2026

  • 2 Този гошо

    7 1 Отговор
    Много се окопа
    Няма лошо
    Но няма и файда

    10:33 05.09.2026

  • 3 Никой

    11 0 Отговор
    Много жалко, след като това е най-високото ниво на Западната литераура.

    10:36 05.09.2026

  • 4 Дали сега ще му стигнат пари да си купи

    4 0 Отговор
    Дюмбелин ояден

    10:37 05.09.2026

  • 5 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Благодаря на Бога и случайността,":

    наистина много качествен коментар.

    10:39 05.09.2026

  • 6 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    9 0 Отговор
    Христо Господинов е световен феномен.
    Получил е повече награди от броя на хората, които са прочели неговите книги.

    10:41 05.09.2026

  • 7 щом е коняк Моне

    0 0 Отговор
    Наградата е от анонимни алкохолици.

    10:44 05.09.2026

  • 8 Анонимен

    0 1 Отговор
    Поне чрез него се чува името на България и в положителна светлина в Европа.

    10:48 05.09.2026

  • 9 оригинален коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Благодаря на Бога и случайността,":

    Само, че не споменавай Бога в суе.

    10:51 05.09.2026