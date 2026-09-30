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КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" за поскъпване с близо 6% на природния газ за октомври

КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" за поскъпване с близо 6% на природния газ за октомври

30 Септември, 2026 07:53 725 7

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  • булгаргаз-
  • природен газ-
  • октомври-
  • цена

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за октомври да е 44,08 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС

КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" за поскъпване с близо 6% на природния газ за октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 5,96 на сто за октомври спрямо септември, сочи програмата за дневния ред на регулатор, предават от БТА.

Откритото заседание ще започне в 10:00 ч. в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за октомври да е 44,08 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

На 31 август КЕВР утвърди цена на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нека , нека

    3 5 Отговор
    ако беше при ББ щяхте да му спретнете протести.
    Сега плащате и траете.
    Явно има още пари от декември 25

    08:01 30.09.2026

  • 2 Коко

    6 0 Отговор
    Изедници.

    08:21 30.09.2026

  • 3 А ГА Ю

    4 2 Отговор
    Това вече не е "Булгаргаз",а е "Интернешънългаз". За сигурността на българите няма грижа,никой не се интересува от това,как българите изкарват деня си.България върви към все по-лошо!

    08:22 30.09.2026

  • 4 Радев предизборно

    6 0 Отговор
    Махаме акциза но ви вдигаме цената..хъ хъ хъ хъ Всички са доволни от реформата и пак е същото скубане на народа.

    08:40 30.09.2026

  • 5 Заплатите

    5 0 Отговор
    С колко ше поскъпнат бе миндилаци, затова ли идва Самуил да ни гледа резила

    08:41 30.09.2026

  • 6 ганя путинофиля

    1 4 Отговор
    искаме си копейкин с бурка и волдемор волгин

    08:43 30.09.2026

  • 7 Карай

    3 2 Отговор
    Гарантирано от генерал Радев.

    08:49 30.09.2026

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