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Риана пристигна в Париж за Седмицата на модата (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Риана пристигна в Париж за Седмицата на модата (ВИДЕО)

30 Септември, 2026 08:16 523 4

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Певицата вече привлече внимание с появи на ревютата на Matières Fécales и Dior

Риана пристигна в Париж за Седмицата на модата (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Риана вече е сред най-забележимите звездни лица на Седмицата на модата в Париж. Певицата се появи на ревюто на Matières Fécales на 28 септември, а ден по-късно беше сред гостите на представянето на дамската колекция на Dior за сезон пролет-лято 2027.

Първата ѝ поява беше на дефилето на Matières Fécales – модна къща, основана от канадския дизайнерски дует Хана Роуз Далтън и Стивън Радж Бхаскаран. Представянето се състоя на площад „Републиката“ и привлече внимание заради експерименталния характер на марката и присъствието на Риана.

Риана на първия ред на Dior

На 29 септември певицата зае място на първия ред на ревюто на Dior в градините Тюйлери. До нея бяха Дженифър Лорънс, Розалия и Синтия Ериво, а на подиума творческият директор на френската модна къща Джонатан Андерсън представи 65 визии.

Колекцията беше изградена около идеята за небрежно обличане и съчетаване на различни елементи. „Това е разходка, идеята е хората да се обличат, за да се разхождат в парка“, каза Андерсън, цитиран от Индипендънт.

Появите на Риана идват в началото на парижката модна седмица, която за сезон пролет-лято 2027 започна на 28 септември и продължава до 6 октомври. Присъствието на певицата постави едно от първите силни звездни начала на събитията, където вниманието традиционно е разделено между новите колекции и знаменитостите на първия ред.

Музика, козметика и мода

Риана от години има влияние извън музикалната сцена. Тя развива бизнес в козметиката и модата, а публичните ѝ появи често се превръщат в самостоятелни акценти по време на големите международни модни форуми.

Тази година певицата привлече внимание още с първото си участие в Париж, а след това се появи и на едно от най-очакваните ревюта на Dior. Очаква се звездното присъствие да остане сред отличителните елементи на Седмицата на модата във френската столица до приключването ѝ на 6 октомври.

Източници: Vogue, Indipendent


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    2 1 Отговор
    Е,и какво,като е пристигнала в Париж?! Има възможности жената и пътува където си ще. И те така!

    08:19 30.09.2026

  • 2 в кратце

    2 0 Отговор
    Matières Fécales е фекални вещества на френски. Да не уточнявам,точно,какво означават.

    08:24 30.09.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    3 2 Отговор
    Някога такива пристигаха само за прислуга!
    И нищо не им позволявахме да докосват без бели ръкавици!

    08:27 30.09.2026

  • 4 софия прайд

    2 2 Отговор
    Тая копира Дара.

    08:32 30.09.2026