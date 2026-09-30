Риана пристигна в Париж за Седмицата на модата (ВИДЕО)

Риана вече е сред най-забележимите звездни лица на Седмицата на модата в Париж. Певицата се появи на ревюто на Matières Fécales на 28 септември, а ден по-късно беше сред гостите на представянето на дамската колекция на Dior за сезон пролет-лято 2027.
Първата ѝ поява беше на дефилето на Matières Fécales – модна къща, основана от канадския дизайнерски дует Хана Роуз Далтън и Стивън Радж Бхаскаран. Представянето се състоя на площад „Републиката“ и привлече внимание заради експерименталния характер на марката и присъствието на Риана.
Риана на първия ред на Dior
На 29 септември певицата зае място на първия ред на ревюто на Dior в градините Тюйлери. До нея бяха Дженифър Лорънс, Розалия и Синтия Ериво, а на подиума творческият директор на френската модна къща Джонатан Андерсън представи 65 визии.
Колекцията беше изградена около идеята за небрежно обличане и съчетаване на различни елементи. „Това е разходка, идеята е хората да се обличат, за да се разхождат в парка“, каза Андерсън, цитиран от Индипендънт.
Появите на Риана идват в началото на парижката модна седмица, която за сезон пролет-лято 2027 започна на 28 септември и продължава до 6 октомври. Присъствието на певицата постави едно от първите силни звездни начала на събитията, където вниманието традиционно е разделено между новите колекции и знаменитостите на първия ред.
Музика, козметика и мода
Риана от години има влияние извън музикалната сцена. Тя развива бизнес в козметиката и модата, а публичните ѝ появи често се превръщат в самостоятелни акценти по време на големите международни модни форуми.
Тази година певицата привлече внимание още с първото си участие в Париж, а след това се появи и на едно от най-очакваните ревюта на Dior. Очаква се звездното присъствие да остане сред отличителните елементи на Седмицата на модата във френската столица до приключването ѝ на 6 октомври.
Източници: Vogue, Indipendent
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