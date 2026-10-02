Майк Ръдърфорд на 76: човекът зад звука на Genesis

На сцената на Genesis Майк Ръдърфорд рядко е бил най-шумният човек. Неговият подпис е в ритъма, в 12-струнните китари, в басовите линии и в онези мелодии, които превръщат сложния прогресив рок в песни, запомнени от милиони слушатели. На 2 октомври Ръдърфорд навършва 76 години.

Роден е през 1950 г. в Съри, Англия, и учи в училището „Чартърхаус“. Именно там през 1965 г. създава групата Anon заедно с Антъни Филипс. Две години по-късно двамата се присъединяват към Питър Гейбриъл, Тони Банкс и Крис Стюарт, за да поставят началото на Genesis.

От училищната група до Genesis

В ранния състав Ръдърфорд е басист и беквокалист, но свири и на 12-струнна китара. Този инструмент се превръща в един от отличителните цветове на Genesis. След напускането на Стив Хакет през 1977 г. Ръдърфорд поема по-голяма роля и като водещ китарист.

Той е свързан като автор или съавтор с песни като „Follow You Follow Me“, „Turn It on Again“, „Land of Confusion“ и „Throwing It All Away“. Заедно с Тони Банкс Ръдърфорд е единственият музикант, участвал във всички състави на Genesis от създаването на групата. Genesis е приета в Залата на славата на рокендрола през 2010 г.

Ръдърфорд прави и два самостоятелни албума — „Smallcreep’s Day“ през 1980 г. и „Acting Very Strange“ през 1982 г. Те му дават възможност да работи извън колективния модел на Genesis, но големият му успех като лидер на собствен проект предстои.

Новата група и песента за неизказаните думи

През 1985 г. Ръдърфорд създава Mike + The Mechanics. В първия състав участват певците Пол Карак и Пол Йънг, клавиристът Ейдриън Лий и барабанистът Питър ван Хук. Групата бързо се утвърждава с „Silent Running (On Dangerous Ground)“ и „All I Need Is a Miracle“.

Най-силният ѝ момент идва с „The Living Years“. Написана от Ръдърфорд и Би Ей Робъртсън, песента е свързана със смъртта на бащата на Ръдърфорд и раждането на неговия син. Тя достига първо място в американската класация за сингли и получава номинация за „Грами“ за песен на годината.

„Когато една песен е написана добре, никой не казва: „Не съм сигурен за тази част“.“

Това изречение на Ръдърфорд пред Songwriting Magazine добре описва подхода му към музиката: песента трябва да достигне до слушателя, преди той да започне да мисли за техниката зад нея.

Музикантът зад мелодиите

Ръдърфорд никога не е изграждал публичния си образ около виртуозни сола. Силата му е в композицията — в краткия мотив, в точната басова линия и в умението да остави място на гласа. Така Genesis преминава от театралния прогресив рок на 70-те към по-достъпното звучене на 80-те, без да губи разпознаваемия си почерк.

През 2014 г. Ръдърфорд разказва историята си в мемоарната книга „Живите години“. В нея Genesis, семейството и песента, дала заглавието на книгата, се срещат в един и същ разказ. Затова и най-трайното наследство на Майк Ръдърфорд не е само в баса или китарата, а в способността му да превръща лични преживявания в песни, които продължават да звучат като част от живота на други хора.

Източници: Гардиън, МюзикРейдър, Songwriting Magazine