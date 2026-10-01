Легендарният Кронос от Venom почина на 63 години

Конрад „Кронос“ Лант, вокалистът и басист на британската група Venom, е починал на 63-годишна възраст. Новината беше съобщена от самата група, а причината за смъртта не е обявена.

„Искам да благодаря на всички легиони за подкрепата, която дадохте на баща ми през годините. Знам, че той наистина я ценеше. Той отдаде душата си, а музиката му ще продължи да живее. Легендата за Кронос никога няма да умре“, заяви синът му Нейтън.

Човекът зад гласа и баса на Venom

Конрад Томас Лант е роден на 15 януари 1963 г. в Лондон. Той се присъединява към Venom в края на 70-те години и се превръща в една от централните фигури в историята на групата, заедно с китариста Джефри „Мантас“ Дън и барабаниста Антъни „Абадън“ Брей.

Venom издава дебютния си албум Добре дошли в ада през 1981 г., последван от Блек метъл през 1982 г. Именно вторият албум дава името на музикалния поджанр, който по-късно се развива основно в Скандинавия. Сред ранните ключови записи на групата е и Във война със Сатаната от 1984 г.

Със суровия звук, агресивното сценично поведение и мрачната си естетика Venom оказва влияние върху развитието на траш метъла и екстремната музика. Групата е посочвана като вдъхновение от формации като Metallica, Slayer, Celtic Frost и редица представители на скандинавския блек метъл.

Завръщане след солов период

Кронос напуска Venom през 1988 г. и работи по солов проект, носещ неговия псевдоним. През 90-те години той се връща към групата и остава нейният постоянен вокалист и басист в следващите десетилетия.

С негово участие Venom издава албумите Метал блек през 2006 г., Паднали ангели през 2011 г., От самите дълбини през 2015 г. и Щурмувайте портите през 2018 г. Кронос е последният останал основател в състава на групата.

В съобщението си Venom отдаде почит на музиканта като човек, чийто глас, бас и визия са били в основата на групата повече от четири десетилетия. „Музиката му няма да умре. Гласът му няма да изчезне“, се казва в посланието.

Източници: Блабърмаут, Етнос, Лауд енд Прауд