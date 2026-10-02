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Моторист загина при катастрофа във Варненско

Моторист загина при катастрофа във Варненско

2 Октомври, 2026 11:07 788 6

  • загинал-
  • моторист-
  • долни чифлик

Той се е движил с несъобразена скорост, застигнал и блъснал автомобил, шофиран от 43-годишен мъж

Моторист загина при катастрофа във Варненско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

31-годишен моторист загина при катастрофа на пътя Долни чифлик - село Пчелник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 октомври. Той се е движил с несъобразена скорост, застигнал и блъснал автомобил, шофиран от 43-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място. Шофьорът на колата и пътникът до него са получили контузии, прегледани са и освободени за домашно лечение.

Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на 43-годишния шофьор на леката кола за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нексус

    8 1 Отговор
    Отлична новина!

    11:09 02.10.2026

  • 2 Питам

    13 0 Отговор
    Пробите за алкохол и наркотици на водачът на пострадалият автомобил са отрицателни . А кръвните проби на опиталият се да избие водещите се в автомобила , какви са ?

    11:15 02.10.2026

  • 3 Пампаец

    8 0 Отговор
    Тези застрахователи още ли не са намалили застраховките на мАтористите бе ?

    11:17 02.10.2026

  • 4 Данко

    14 0 Отговор
    И защо изобщо са проверявани хората от лекия автомобил ,когато удара е зверски в задната част . Пожарогасител с лепенка за 10 Евро и грайферите що не му провериха на човека ,защото му е малък стреса . Тук ни жив да си ,ни умрял. Лешояди за пари още ако могат да оскубят. А там в участъка от Старо Оряхово до Гроздево е над 20 км само със забрани ,стотици ненужни знаци , незаконни постройки за бизнеси в махалите пряко до пътя с осигурени бабунки и 30 км. до 60 км с километри извън селата . Отвратително е и на гробищата на западнали села да слагаш знака с ограничения на прави участъци . Лисици и чакали ли пазите или да се изтрепват изнервени и стресирани водачи ? Каруци с крадени дърва не може да хванете с тези камери по мостовете от години , ама сега пак пари да вадите с тях. Автомивки на питейна вода на ромски барони със нищо законно и нелегални ресторанти за сватби без нито един документ също не виждате ,но проби на пострадал водач вземате.

    11:23 02.10.2026

  • 5 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    № 2" Питам" Прощавайте, колега по форум, някой да Ви е разрешил да питате ?
    Вече 148 години в свободна България /царска, комуниска, демокрадна / ние с Вас и да питаме .... полза няма..!!!..".зарар има, мило либе, файда нема " - песен имаше такава !!

    11:48 02.10.2026

  • 6 Пази моториста

    4 0 Отговор
    защото са му ценни органите.

    11:52 02.10.2026

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