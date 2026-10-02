Моторист загина при катастрофа във Варненско

31-годишен моторист загина при катастрофа на пътя Долни чифлик - село Пчелник, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 1 октомври. Той се е движил с несъобразена скорост, застигнал и блъснал автомобил, шофиран от 43-годишен мъж.
Мотоциклетистът е починал на място. Шофьорът на колата и пътникът до него са получили контузии, прегледани са и освободени за домашно лечение.
Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на 43-годишния шофьор на леката кола за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нексус
11:09 02.10.2026
2 Питам
11:15 02.10.2026
3 Пампаец
11:17 02.10.2026
4 Данко
11:23 02.10.2026
5 Шаран БГ
Вече 148 години в свободна България /царска, комуниска, демокрадна / ние с Вас и да питаме .... полза няма..!!!..".зарар има, мило либе, файда нема " - песен имаше такава !!
11:48 02.10.2026
6 Пази моториста
11:52 02.10.2026