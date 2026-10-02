Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Горя историческото имение на Милер в Санкт Петербург

Горя историческото имение на Милер в Санкт Петербург

2 Октомври, 2026 05:33, обновена 2 Октомври, 2026 05:43 606 0

  • пожар-
  • санкт петербург-
  • особняк милер-
  • историческа сграда-
  • мчс

Пожарът е обхванал около 2000 квадратни метра и е засегнал покрива на съседна сграда. Причината все още не е установена.

Горя историческото имение на Милер в Санкт Петербург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Огромен пожар в историческиото имение на Милер на Исаакиевския площад в Санкт Петербург избухна тази нощ. Пожарът е локализиран в 00:40 часа на 2 октомври, а в 01:45 часа е обявено, че откритите пламъци са потушени. След това пожарникарите са продължили с проливане на конструкциите и разбор на сградата.

Огънят е обхванал около 2000 квадратни метра в неексплоатираното здание на Исаакиевския площад №3. Пламъците са се прехвърлили и към покрива на съседна сграда, където е горяла дървената покривна конструкция на площ около 250 квадратни метра. При пожара частично се е срутила покривната конструкция.

В гасенето са участвали 165 пожарникари и 37 специализирани автомобила. Данни за пострадали не са постъпвали. „Ранг №3 означава не само туширане, но и защита на близките сгради“, каза Андрей Литовка, началник на Управлението за информация и връзки с обществеността на Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия в Санкт Петербург.

Следственият комитет на Санкт Петербург е започнал проверка на обстоятелствата около пожара. Причината за възникването му все още не е установена.

Кой е Милер

Сградата е известна като особняк и доходен дом на Карл Логинович Милер. Първата каменна постройка на мястото е издигната през втората половина на XVIII век. През 1879 г. имотът е придобит от Карл Милер, инженер-подполковник и бивш военен инженер.

Милер възлага преустройството на своя брат Франц-Фердинанд Логинович Милер. Архитектът, академик по архитектура, променя комплекса през 1879–1880 г. Тогава домът получава трети етаж, а от страната на днешната улица Якубовича е изграден нов лицев корпус. Именно този облик до голяма степен се запазва до наши дни.

Франц-Фердинанд Милер е проектирал повече от 20 сгради в Санкт Петербург, участвал е в изграждането на Петергофската железница и е автор на железопътната гара в Ораниенбаум. Сред неговите работи са и складове на търговската къща „Братя Елисееви“.

Комплексът остава собственост на семейство Милер до национализацията през 1917 г. Днес имението има статут на обект на културното наследство с регионално значение.

Източници: Интерфакс, Фонтанка, Телеканал Санкт-Петербург


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ