Горя историческото имение на Милер в Санкт Петербург

Огромен пожар в историческиото имение на Милер на Исаакиевския площад в Санкт Петербург избухна тази нощ. Пожарът е локализиран в 00:40 часа на 2 октомври, а в 01:45 часа е обявено, че откритите пламъци са потушени. След това пожарникарите са продължили с проливане на конструкциите и разбор на сградата.

Огънят е обхванал около 2000 квадратни метра в неексплоатираното здание на Исаакиевския площад №3. Пламъците са се прехвърлили и към покрива на съседна сграда, където е горяла дървената покривна конструкция на площ около 250 квадратни метра. При пожара частично се е срутила покривната конструкция.

В гасенето са участвали 165 пожарникари и 37 специализирани автомобила. Данни за пострадали не са постъпвали. „Ранг №3 означава не само туширане, но и защита на близките сгради“, каза Андрей Литовка, началник на Управлението за информация и връзки с обществеността на Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия в Санкт Петербург.

Следственият комитет на Санкт Петербург е започнал проверка на обстоятелствата около пожара. Причината за възникването му все още не е установена.

Кой е Милер

Сградата е известна като особняк и доходен дом на Карл Логинович Милер. Първата каменна постройка на мястото е издигната през втората половина на XVIII век. През 1879 г. имотът е придобит от Карл Милер, инженер-подполковник и бивш военен инженер.

Милер възлага преустройството на своя брат Франц-Фердинанд Логинович Милер. Архитектът, академик по архитектура, променя комплекса през 1879–1880 г. Тогава домът получава трети етаж, а от страната на днешната улица Якубовича е изграден нов лицев корпус. Именно този облик до голяма степен се запазва до наши дни.

Франц-Фердинанд Милер е проектирал повече от 20 сгради в Санкт Петербург, участвал е в изграждането на Петергофската железница и е автор на железопътната гара в Ораниенбаум. Сред неговите работи са и складове на търговската къща „Братя Елисееви“.

Комплексът остава собственост на семейство Милер до национализацията през 1917 г. Днес имението има статут на обект на културното наследство с регионално значение.

Източници: Интерфакс, Фонтанка, Телеканал Санкт-Петербург