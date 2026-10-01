Сатирата открива 70-ия сезон с политическо кабаре и билети по 7 евро

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ открива 70-ия си сезон с премиерата на „Политическо кабаре: Фокус-Мокус-Препаратус“. Представлението започва на голямата сцена в 19:30 часа, а пред билетната каса още през деня се образува опашка за билети.

Новото кабаре е шестото поред издание на спектакъла. То е предназначено за зрители над 14 години и е с продължителност 90 минути, без антракт. От трупата обещават „болезнен смях през сълзи, болезнени истини и смях до сълзи“.

Промоционални билети по 7 евро

По повод юбилейния сезон театърът обяви специална промоция. На 1 октомври билетите за всички репертоарни заглавия са по 7 евро, като офертата важи само при покупка на касата на Сатирата. Касата работи от 11:00 до 20:00 часа, с обедна почивка между 15:00 и 15:30 часа.

Кадри, публикувани от театъра, показват натрупали се зрители пред касата в деня на откриването. Онлайн продажбите не се включват в промоцията, тъй като намаленията и отстъпките на Сатиричния театър важат при покупка на място.

Кои са авторите и участниците

Автори на „Политическо кабаре: Фокус-Мокус-Препаратус“ са Калин Сърменов и Богдана Костуркова. Сърменов е режисьор на спектакъла, постановката е на Николай Младенов, сценичната среда е на Теодора Лазарова, а хореограф е Татяна Янева.

В актьорския състав са Александра Сърчаджиева в ролята на дядо Сашо, Калин Сърменов като баба Калина, Силвия Лулчева с дикторския глас, Стела Ганчева като Лая Манолова, Тони Минасян като министър-председател, Рада Кайрякова като журналистка и Албена Михова като национален психолог. Участват още артисти от трупата и студенти от колежа „Любен Гройс“.

Музикален ръководител е Мартин Каров, който е част и от бенда на Сатирата заедно с Кирил Бояджиев, Пламен Великов, Данаил Николов и Румен Караманов. Вокалисти са Явор Борисов, Константин Икономов, Светлозар Начев, Деница Даринова и Екатерина Георгиева.

Още три премиери през октомври

Сезонът продължава с „Жената пита ChatGPT“ на 9 и 10 октомври. Автор и режисьор на постановката е Къци Вапцаров, а спектакълът ще се играе на сцена „COMEDY BAR Happy Сатира“.

На 13 октомври там ще бъде представен „Суперчовек“ от Иржи Янку и Петр Свойтка, в превод на Николай Гундеров и под режисурата на Явор Борисов. На 26 октомври на голямата сцена предстои премиерата на „Прелюбодейци“ с режисьор Калин Сърменов.

Източник: БНР