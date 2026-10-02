Новини
Култура »
Василий Шукшин: човекът, който превърна селото в литература
  Тема: Известни личности

Василий Шукшин: човекът, който превърна селото в литература

2 Октомври, 2026 07:25, обновена 2 Октомври, 2026 07:27 553 7

  • василий шукшин-
  • калина красная-
  • руска литература-
  • съветско кино-
  • известни личности

Писателят, режисьорът и актьорът оставя ярки образи на обикновени хора, а „Калина красная“ се превръща в неговия най-разпознаваем филм.

Василий Шукшин: човекът, който превърна селото в литература - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В едно сибирско село, сред разговори, труд и суровия ритъм на всекидневието, започва историята на Василий Шукшин. Роден на 25 юли 1929 г. в Сростки, Алтайски край, той израства без баща си. Макар Шукшин да е още дете, когато Макар Шукшин е арестуван и разстрелян през 1933 г., тази семейна трагедия остава част от паметта, която по-късно ще захрани неговата проза.

Пътят му към литературата и киното не е пряк. Работи като механик и разнорабочий, служи във Военноморския флот, а след това става учител и директор на училище. През 1954 г. постъпва във ВГИК, където учи режисура при Михаил Ром. Докато е студент, започва да изпраща свои разкази в редакции. През 1958 г. е публикуван „Двама на каруцата“ – първият му разказ, който достига до читателите.

От ВГИК до „Златния лъв“

Шукшин се появява на екрана още в края на 50-те години. След малки роли в „Тихият Дон“ и други филми идва „Двамата Фьодоровци“ на Марлен Хуциев, където актьорското му присъствие вече трудно остава незабелязано.

През 1964 г. Шукшин режисира „Живее такъв човек“ – историята на обикновен шофьор, разказана с хумор, човечност и внимание към моралния избор. Филмът получава голямата награда на Всесъюзния кинофестивал, а през 1965 г. печели и „Златен лъв“ във Венеция. Така селският герой, който не изглежда като традиционен кинематографичен „герой“, стига до международната сцена.

„Чудноватите“ хора в центъра

Разказите му са населени с работници, селяни, самотници, мечтатели и хора, които постъпват нелепо, но често запазват повече съвест от онези, които изглеждат подредени и успешни. В сборниците „Селски жители“, „Характери“ и „Разговори при ясна луна“ Шукшин изгражда език, близък до живата реч. Неговите „чудновати“ герои не са карикатури, а личности, които търсят достойнство в свят на ограничения.

„Логиката на изкуството и логиката на живота – о, това са различни неща“, казва Шукшин. За него литературата не трябва да изглажда човека, а да го покаже с неговите противоречия, слабости и внезапни проблясъци на доброта.

„Калина красная“ и последната роля

Най-пълно неговият художествен свят се събира във „Калина красная“. Шукшин е едновременно автор на сценария, режисьор и изпълнител на главната роля на Егор Прокудин – рецидивист, който след излизането си от затвора се опитва да започне нов живот. Филмът съчетава суров реализъм, комични сцени и болезненото усещане, че промяната е възможна, но не е гарантирана. По-късно лентата е реставрирана от „Мосфилм“ и е показана в програмата „Венецианска класика“.

Шукшин не успява да осъществи големия си замисъл за филм за Степан Разин. На 2 октомври 1974 г. умира внезапно по време на снимките на „Те се сражаваха за Родината“, където играе Пьотър Лопахин. Филмът излиза след смъртта му, а неговото последно екранно превъплъщение допълва портрета на творец, който никога не разделя литературата от киното и личната памет от съдбата на обикновения човек.

Василий Шукшин е погребан на 7 октомври 1974 г. в Новодевичото гробище в Москва. Десетилетия по-късно неговите разкази продължават да се поставят на сцена, а филмите му да се реставрират и гледат от нови поколения.

Източници: Гардиън, Горки, Московский комсомолец


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    Хубав човек!

    07:34 02.10.2026

  • 3 Борис

    5 0 Отговор
    Браво. Само превода на заглавието на книгата и филма,за тези,които се интересуват е Калина алена. Има и чудесен роман,казва се Любавини. Струва си да се прочете.

    07:37 02.10.2026

  • 4 Забравени в България

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Наистина впечаляващ автор, актьор, режисьор и просто човек., руски човек..

    07:45 02.10.2026

  • 5 ?????

    6 0 Отговор
    Ако някой току що е открил Шукшин за себе си - на български Калина красная е преведен като Калина алена.
    Освен едноименния филм има издадена и такава книга.

    07:47 02.10.2026

  • 6 Дзак

    1 1 Отговор
    Име повест за Лъжеца, Провокатора и Доносника!

    08:02 02.10.2026

  • 7 Айляк

    2 0 Отговор
    Хубаво е, че се сещате за творци като Василий Шукшин.
    Доста слабости е имал Шукшин - кино, литература, жените и чашката.
    И във всяка една от тях той преуспява:)
    Съвременните руски артисти нямат и 20% от присъствието на екрана, което имаха съветските актьори В.Шукшин, С. Бондарчук и
    В.Тихонов, да речем.

    08:18 02.10.2026