Василий Шукшин: човекът, който превърна селото в литература

В едно сибирско село, сред разговори, труд и суровия ритъм на всекидневието, започва историята на Василий Шукшин. Роден на 25 юли 1929 г. в Сростки, Алтайски край, той израства без баща си. Макар Шукшин да е още дете, когато Макар Шукшин е арестуван и разстрелян през 1933 г., тази семейна трагедия остава част от паметта, която по-късно ще захрани неговата проза.

Пътят му към литературата и киното не е пряк. Работи като механик и разнорабочий, служи във Военноморския флот, а след това става учител и директор на училище. През 1954 г. постъпва във ВГИК, където учи режисура при Михаил Ром. Докато е студент, започва да изпраща свои разкази в редакции. През 1958 г. е публикуван „Двама на каруцата“ – първият му разказ, който достига до читателите.

От ВГИК до „Златния лъв“

Шукшин се появява на екрана още в края на 50-те години. След малки роли в „Тихият Дон“ и други филми идва „Двамата Фьодоровци“ на Марлен Хуциев, където актьорското му присъствие вече трудно остава незабелязано.

През 1964 г. Шукшин режисира „Живее такъв човек“ – историята на обикновен шофьор, разказана с хумор, човечност и внимание към моралния избор. Филмът получава голямата награда на Всесъюзния кинофестивал, а през 1965 г. печели и „Златен лъв“ във Венеция. Така селският герой, който не изглежда като традиционен кинематографичен „герой“, стига до международната сцена.

„Чудноватите“ хора в центъра

Разказите му са населени с работници, селяни, самотници, мечтатели и хора, които постъпват нелепо, но често запазват повече съвест от онези, които изглеждат подредени и успешни. В сборниците „Селски жители“, „Характери“ и „Разговори при ясна луна“ Шукшин изгражда език, близък до живата реч. Неговите „чудновати“ герои не са карикатури, а личности, които търсят достойнство в свят на ограничения.

„Логиката на изкуството и логиката на живота – о, това са различни неща“, казва Шукшин. За него литературата не трябва да изглажда човека, а да го покаже с неговите противоречия, слабости и внезапни проблясъци на доброта.

„Калина красная“ и последната роля

Най-пълно неговият художествен свят се събира във „Калина красная“. Шукшин е едновременно автор на сценария, режисьор и изпълнител на главната роля на Егор Прокудин – рецидивист, който след излизането си от затвора се опитва да започне нов живот. Филмът съчетава суров реализъм, комични сцени и болезненото усещане, че промяната е възможна, но не е гарантирана. По-късно лентата е реставрирана от „Мосфилм“ и е показана в програмата „Венецианска класика“.

Шукшин не успява да осъществи големия си замисъл за филм за Степан Разин. На 2 октомври 1974 г. умира внезапно по време на снимките на „Те се сражаваха за Родината“, където играе Пьотър Лопахин. Филмът излиза след смъртта му, а неговото последно екранно превъплъщение допълва портрета на творец, който никога не разделя литературата от киното и личната памет от съдбата на обикновения човек.

Василий Шукшин е погребан на 7 октомври 1974 г. в Новодевичото гробище в Москва. Десетилетия по-късно неговите разкази продължават да се поставят на сцена, а филмите му да се реставрират и гледат от нови поколения.

Източници: Гардиън, Горки, Московский комсомолец