Sotheby’s предлага 12 картини за 450 млн. долара

Sotheby’s ще предложи на търг 12 картини от частната колекция Blaquier-Arrieta, които се очаква да достигнат обща стойност около 450 милиона долара. Продажбата ще се състои на 18 ноември 2026 г. в Ню Йорк, а сред водещите произведения са картини на Винсент ван Гог, Пол Сезан, Пол Гоген и Пиер-Огюст Реноар.

Колекцията е събрана от аржентинските колекционери Нели Ариета де Блакие и съпруга ѝ Карлос Педро Блакие. Значителна част от творбите са останали извън публичното внимание в продължение на десетилетия, а две от основните картини не са показвани публично повече от 50 години.

Ван Гог води търга с оценка от 180 милиона долара

Най-висока предварителна оценка има „Цъфнали кестени“ на Ван Гог, рисувана през май 1890 г. в Овер-сюр-Оаз през последните месеци от живота на художника. Sotheby’s очаква картината да достигне около 180 милиона долара, като според аукционната къща тя може да надхвърли и тази сума. Ако прогнозата се сбъдне, произведението ще подобри настоящия аукционен рекорд на Ван Гог от 117 милиона долара, постигнат през 2022 г.

„Това е изключително рядък момент за пазара, защото картина на Ван Гог от 1890 г. почти никога не се появява на търг“, заяви Хелена Нюман, председател на европейското подразделение на Sotheby’s.

„Арлекин“ на Сезан е другият голям акцент

Портретът „Арлекин“ на Пол Сезан е оценен на около 120 милиона долара. Картината е част от серия произведения, за които позира синът на художника Пол, облечен като арлекин. Три други версии се намират в големи музейни колекции, а появата на тази работа на публичен търг се очаква да привлече силен интерес.

Сред останалите по-скъпи произведения е „В лодка“ на Реноар, оценена между 25 и 35 милиона долара. В колекцията са включени още картини на Гоген, Моне, Писаро, Дега, Сисле, Тулуз-Лотрек, Дерен и Вламинк. Произведението на Гоген е късен натюрморт, създаден по време на престоя му в Таити.

Колекцията ще бъде показана преди продажбата

Седем от 12-те картини са придобити през 1970-те години от лондонската галерия Lefevre, когато семейство Блакие редовно пътувало до Европа и САЩ в търсене на произведения на импресионисти и постимпресионисти. „Това не изглежда като частна колекция, а като малък музей“, каза Саймън Шоу, старши съветник на Sotheby’s.

Преди търга в Ню Йорк картините ще бъдат представени последователно в Лондон, Тайпе, Хонконг и Париж. Sotheby’s определя продажбата като една от най-значимите групи произведения на импресионизма и постимпресионизма, предлагани от частна колекция през последните години.

Източник: The Art Newspaper