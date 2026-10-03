101 години от рождението на Гор Видал – големият провокатор на американската литература

На 3 октомври се навършват 101 години от рождението на Гор Видал – една от най-ярките, противоречиви и интелектуално независими фигури в американската култура на XX век. Романист, есеист, драматург и сценарист, Видал остава в историята не само с книгите си, но и с безпощадното остроумие, с което атакува обществените табута и утвърдените представи за американската история и култура.

Роден е на 3 октомври 1925 г. в Уест Пойнт, щата Ню Йорк. Израства в семейство, тясно свързано с обществения живот на САЩ. Особено влияние върху него оказва дядо му по майчина линия – сенаторът Томас Прайър Гор, който е незрящ. Като момче бъдещият писател му чете на глас и така отрано попада едновременно в света на литературата и обществените дебати.

Тази необичайна близост между литература и история впоследствие се превръща в една от отличителните черти на творчеството му.

Писател още преди да навърши 21 години

Гор Видал започва литературната си кариера изключително млад. Първият му роман – „Williwaw“, вдъхновен от преживяванията му по време на военната му служба, е публикуван през 1946 г.

Истинският скандал обаче идва две години по-късно с третия му роман „The City and the Pillar“ („Градът и стълбът“) от 1948 г. Книгата разглежда открито хомосексуална връзка във време, когато подобна тема практически отсъства от масовата американска литература. Романът предизвиква остра реакция, но впоследствие се утвърждава като едно от значимите ранни произведения в американската литература, които открито поставят въпроса за еднополовото желание и идентичността.

Вместо да избягва полемиката, Видал я превръща в естествена среда за своето творчество.

От Древен Рим до Америка на Линкълн

Литературните интереси на Гор Видал са необичайно широки. Той пише исторически романи, политическа сатира, пиеси, сценарии, мемоари и стотици есета.

Сред най-известните му произведения е „Julian“ („Юлиан“) от 1964 г., посветен на римския император Юлиан Отстъпник. Историческият роман се превръща в един от големите успехи на писателя.

Четири години по-късно Видал отново разтърсва литературния свят с „Myra Breckinridge“ („Майра Брекинридж“) – провокативна сатира върху пола, сексуалността и холивудската култура. Романът затвърждава репутацията му на автор, който съзнателно прекрачва границите на допустимото за своето време.

Особено място в творчеството му заема поредицата исторически романи, известна като „Narratives of Empire“, чрез която Видал преразказва повече от два века американска история.

В нея влизат произведения като „Burr“ („Бър“), „1876“, „Lincoln“ („Линкълн“), „Empire“ („Империя“), „Hollywood“ („Холивуд“), „Washington, D.C.“ и „The Golden Age“ („Златният век“).

Вместо да представя американската история като последователност от героични митове, Видал я разглежда през човешките амбиции, конфликтите за власт и противоречията зад публичните образи на политическите фигури.

„Burr“ достига до финала за Националната награда за книга през 1974 г., а историческите му романи остават сред най-разпознаваемите произведения в неговото творчество.

Един от големите американски есеисти

Макар романите да му носят огромна популярност, литературната критика отдава особено значение на есеистиката на Гор Видал.

През десетилетията той пише стотици есета, посветени на литературата, историята, религията, киното и американското общество. Националната фондация за книгата определя наследството му на повече от 20 романа, пет пиеси, два мемоара, множество сценарии и над 200 есета.

През 1993 г. сборникът „United States: Essays 1952–1992“ печели Националната награда за книга на САЩ в категорията за нехудожествена литература.

Монументалният том събира текстове, писани в продължение на четири десетилетия. Сред героите и темите в тях са Хенри Джеймс, Оскар Уайлд, Владимир Набоков, Мишел дьо Монтен, Ейбрахам Линкълн, Елинор Рузвелт, семейство Кенеди и Ричард Никсън.

Тъкмо в есето вероятно най-ясно се разкрива характерният стил на Видал – елегантен, ироничен, ерудиран и често безпощаден.

Писателят, който се превърна в телевизионна знаменитост

Гор Видал принадлежи към вече почти изчезнал тип публичен интелектуалец. Той не остава затворен в литературните среди, а се превръща в разпознаваемо лице на американската телевизия.

Един от най-прочутите моменти в кариерата му са телевизионните дебати с консервативния писател и коментатор Уилям Ф. Бъкли-младши през 1968 г. Двамата представляват противоположни възгледи и сблъсъкът им постепенно преминава от интелектуален спор към открита лична конфронтация.

Десетилетия по-късно тези телевизионни срещи стават тема на документалния филм „Best of Enemies“ (2015).

Не по-малко известни са конфликтите на Видал с други литературни знаменитости. Сред хората, с които влиза в остри публични спорове, са Норман Мейлър и Труман Капоти. Именно тези сблъсъци допринасят за образа му на блестящ, но опасен събеседник, способен с една реплика да превърне телевизионно интервю в културно събитие.

Холивуд също е част от биографията му

Литературата не е единственото поле, в което Видал оставя следа. Той работи активно като сценарист за киното и телевизията.

Кариерата му го среща с Холивуд в епохата на големите студийни продукции. Сред филмите, с които името му е свързано като сценарист, е монументалният „Ben-Hur“ (1959), макар историята около авторството и конкретния му принос към сценария да остава предмет на спорове.

Самият Холивуд по-късно се превръща и в обект на неговата сатира и исторически анализ.

Между Америка и Италия

Голяма част от зрелия си живот Гор Видал прекарва извън Съединените щати. Особено важно място за него е Италия. Десетилетия наред той живее със своя партньор Хауърд Остин, с когото споделя повече от половин век.

Домът му край Равело на Амалфийското крайбрежие се превръща в място за срещи с писатели, артисти, актьори и обществени личности. Снимки от годините показват Видал редом до някои от най-разпознаваемите фигури на XX век – от Тенеси Уилямс до представители на семейство Кенеди.

Именно Италия осигурява дистанцията, от която той често наблюдава и описва собствената си страна.

Близо седем десетилетия литература

Гор Видал умира на 31 юли 2012 г. в дома си в Холивуд Хилс, Лос Анджелис, на 86-годишна възраст. Зад себе си оставя огромно литературно наследство, създавано в продължение на близо седем десетилетия.

Според Националната фондация за книгата той е автор на 23 романа, пет пиеси, два мемоара, множество сценарии и разкази и повече от 200 есета.

Но количеството е само част от наследството му.

Гор Видал принадлежи към поколение писатели, за които литературата не е изолирана от историята, обществото и културата. В неговите книги древният Рим разговаря със съвременна Америка, политическата история се превръща в роман, а литературното есе може да бъде толкова остро, колкото публичният дебат.

101 години след рождението му Гор Видал остава труден за поставяне в една категория – романист, исторически разказвач, есеист, драматург, сценарист и един от последните големи представители на епохата, в която писателят можеше да бъде и културна знаменитост.

Източници: National Book Foundation; Encyclopaedia Britannica