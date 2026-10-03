Войната: 194 бойни сблъсъка и 1560 руски загуби за денонощие

194 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете по Константиновското и Покровското направление.
Руските сили са нанесли един ракетен и 90 авиационни удара, използвали са 275 управляеми авиобомби и 9522 ударни дрона камикадзе. Регистрирани са 2435 обстрела на населени места и позиции на украинските сили, като 33 от тях са извършени с реактивни системи за залпов огън.
Най-много атаки са отчетени край Константиновка и Покровск
По Константиновското направление руските части са предприели 21 атаки в районите на Константиновка и към Осиково, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Илинивка, Кондрашовка, Розкошно и Грузское. По Покровското направление са регистрирани 19 опита за настъпление към Доброполие, Светлое, Мирное, Сергиевка и Молодецкое.
Украинските сили са отбили осем руски атаки по Южнослабожанското направление, осем по Купянското и осем по Лиманското. Още седем нападения са отчетени в района на Гуляйполе, а четири - по Александровското направление. Украинската авиация, ракетните войски и артилерията са поразили руски пункт за управление на безпилотни апарати, място за съсредоточаване на щурмови групи, логистичен обект, пет артилерийски системи и команден пункт.
18 души са ранени при руски удари в три региона
При руски атаки в три украински региона са ранени общо 18 души, съобщиха украински медии, позовавайки се на данни на местните власти. Информацията за пострадалите е част от обобщените данни за последиците от ударите по населени места и гражданска инфраструктура.
На този фон украинският генерален щаб отчита още 1560 загуби на руски военнослужещи за последното денонощие. От началото на пълномащабната война руските загуби в жива сила са оценени на около 1 538 950 души. Украинската страна съобщава също за унищожени или извадени от строя три руски танка, шест бронирани машини, 45 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и 1645 оперативно-тактически безпилотни апарата. „Данните се уточняват“, посочва Генералният щаб.
Източници: Укринформ, Интерфакс-Украйна, Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #7, #39
09:16 03.10.2026
2 Станахте
Коментиран от #37
09:16 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гого
09:17 03.10.2026
5 Математик
45 000 на месец х 12 = 540 000 на година
540 000 на година х 4 = 2 700 000 и се увеличава
Мобилизация си трябва! Мобилизация! Радев да мобилизира и да праща!
Коментиран от #51
09:18 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бълхарита Гавновонян
До коментар #1 от "Овчар":Украинците ли лъжат, че 5-та година великата Червена армия буксува край Харков и Малая Токмачка? Украинците ли обещахава Берлин за 2 седмици след Киев за 3 дни?
09:20 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Истината
Щом Руското посолство вече не може да прикрива руските загуби, а публикуваните данни са минимума на минимума - реалностите са страшни.
09:22 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
Коментиран от #59
09:23 03.10.2026
12 Русия не дава Жертви
Масовите гробове се изпепеляват
И не остава нищо следователно няма жертви!!
09:23 03.10.2026
13 Айде Цеко
До коментар #3 от "Цеко":и тебе те чакаме.
09:24 03.10.2026
14 УСПЕХ УКРАЙНА
09:25 03.10.2026
15 И Преди и сега
09:25 03.10.2026
16 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
09:25 03.10.2026
17 Орк на тротинетка
09:26 03.10.2026
18 Мисирки ООД
09:26 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оня
09:26 03.10.2026
21 Антирашист 4723
До коментар #8 от "Българин":Пусин сменя тактиката ,ще се стреля само по неподвижни мишени ! Останалите мишени са недостижими за рашистите .
09:26 03.10.2026
22 Хаха
Тия "загуби" на руснаците всушанките ги броят, все едно са мухи! А когато връщат чували между 20 и 30 срещу 13 пъти повече, така че лъжите не помагат, а ги правят жалки!
09:26 03.10.2026
23 С погнуса
Коментиран от #36, #50, #62
09:27 03.10.2026
24 Надъхан капейчо 🤩🤡
09:28 03.10.2026
25 Януари 2022
09:29 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахаха
Путин и смърт са синоними.
09:33 03.10.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "Айляк":Гледам колони от бежанци от Киев на запад Градът се обезлюдява Важно е ПОБЕДАТА ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
Коментиран от #35
09:34 03.10.2026
30 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
......
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
09:34 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пуратино 🤥🤥
09:34 03.10.2026
33 Путлеристан
09:35 03.10.2026
34 Ще му кажа
До коментар #27 от "НЕМОЖАЧи.ру":Неможачи сте цялата соротролщина, ни фантазия, ни език, една тотална посредственост и повтаряне на две три глупави твърдения, без обосновка.
Коментиран от #60
09:35 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "С погнуса":В Ижевск вече прехвърча сняг Фелдмаршал ЗИМА е подготвил контраофанзива на широк фронт
Коментиран от #48
09:37 03.10.2026
37 АБВ
До коментар #2 от "Станахте":И жалки !
09:37 03.10.2026
38 ХАГА съм
09:37 03.10.2026
39 Търновец
До коментар #1 от "Овчар":Аз бях е МГУ Ломоносов през перестройката и една преподавателка в час по Руски ни убеждаваше че в България имало Македонско малцинство и ние сме имали проблеми с него. Покойният ми чичо е родом от Пиринска Македония и по времето на Г Димитров е бил принуждаван да се декларира Славомакедонец. А самата идея за Славянството като етнос и за Русите в частност възниква около 17 век. Примерно потърсете за Хюрам - първата жена на Султан Сюлейман - родена в сегашна Централна Украйна под друго име в етнос който не се е определял като Славяни или Украинци.
09:38 03.10.2026
40 Крокодила Гена
09:38 03.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 любопитен
09:39 03.10.2026
43 Крокодила Гена
До коментар #31 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Пропусна и дойчето вкиснато
09:40 03.10.2026
44 Истината:
и Огромни украински загуби в жива сила, като за целия период
Украйна е понесла щети в размер на Три Милиона Укри, а Русия около Триста хиляди!
Украйна планира вече да мобилизира Жени, поради липса на мъже тъй-като
месечно загиват по около Тридесет Хиляди Укри!
09:44 03.10.2026
45 Ташаков
Коментиран от #49
09:44 03.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Любопитко
09:46 03.10.2026
48 Ама тоя път
До коментар #36 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":не воюват с изнежени немци или французи.
Коментиран от #58
09:46 03.10.2026
49 Хи их хи
До коментар #45 от "Ташаков":"Удри копея по каската", еми удряй де, кой ти пречи? Или ти са малки топките?
09:47 03.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 син
09:48 03.10.2026
54 Вивалди
09:48 03.10.2026
55 Познавач
До коментар #51 от "По-точно:":Радев е на власт и е за продължаването на войната.
09:50 03.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #48 от "Ама тоя път":Вярно е Украинците излязоха корав противник но е време за реални анализи Не съм видял малка риба да изяде голяма Като видя ще се съглася със Вас
09:53 03.10.2026
59 Познавач
До коментар #11 от "Мишел":То не пасва и откъде идват тия съобщения.
И да приемем, че са реални, виж конетекста. Русия настъпва ли настъпва, значи всички трупове остават на нейна територия и украинските и руските. Тъй че тия новини дори в контекста на руската пропаганда са безмислени да ги даваш за пример.
Виж нещо по-реалистично. Питай се логично! При такова съотношение - защо Русия не е вече на полската граница?
Коментиран от #69, #70
09:53 03.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бомбят путинова Русия на поразия
Така се говори де...
09:57 03.10.2026
62 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #23 от "С погнуса":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ вече шеста година 🤩🤡🍌🍌
09:58 03.10.2026
63 Иванов
Така ще бъдат решени всички проблеми в световен мащаб😊
09:58 03.10.2026
64 Николай Витанов:
Гледам на кости, на карти и на боб!
Имам 154 научни публикации.
Та аз ви казвам, че Украйна ще се предаде през зимата на 2022 година!
Аиде сег, мисирчета мои, топете човките в тинята и бълбукайте!
10:00 03.10.2026
65 НАТО КАЗА
• Към настоящия момент боевете остават изключително тежки, като през изминалите дни са регистрирани между 160 и над 200 преки бойни сблъсъка на денонощие.
10:03 03.10.2026
66 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
10:07 03.10.2026
67 СПРАВКА
17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В ПОДОБНИ МЕДИИ !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 267 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,5 МЛН.
ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
(КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)
10:11 03.10.2026
68 Факти са
- В Украйна няма армия от 2022 когато бе унищожена на втория месец. Всички жертви (2,6 млн . са на насила мобилизирани неопитни украински граждани.Време на живот срещу руската армия 40 минути.)
10:14 03.10.2026
69 Мишел
До коментар #59 от "Познавач":В съвременната война дроновете на воюващите не позволяват стремителни настъпления. Украйна, която няма преимущество в нито един вид оръжия, дава 10-20-30 пъти повече жертви
10:22 03.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Розовото пони зеля
10:42 03.10.2026