Войната: 194 бойни сблъсъка и 1560 руски загуби за денонощие

194 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете по Константиновското и Покровското направление.

Руските сили са нанесли един ракетен и 90 авиационни удара, използвали са 275 управляеми авиобомби и 9522 ударни дрона камикадзе. Регистрирани са 2435 обстрела на населени места и позиции на украинските сили, като 33 от тях са извършени с реактивни системи за залпов огън.

Най-много атаки са отчетени край Константиновка и Покровск

По Константиновското направление руските части са предприели 21 атаки в районите на Константиновка и към Осиково, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Илинивка, Кондрашовка, Розкошно и Грузское. По Покровското направление са регистрирани 19 опита за настъпление към Доброполие, Светлое, Мирное, Сергиевка и Молодецкое.

Украинските сили са отбили осем руски атаки по Южнослабожанското направление, осем по Купянското и осем по Лиманското. Още седем нападения са отчетени в района на Гуляйполе, а четири - по Александровското направление. Украинската авиация, ракетните войски и артилерията са поразили руски пункт за управление на безпилотни апарати, място за съсредоточаване на щурмови групи, логистичен обект, пет артилерийски системи и команден пункт.

18 души са ранени при руски удари в три региона

При руски атаки в три украински региона са ранени общо 18 души, съобщиха украински медии, позовавайки се на данни на местните власти. Информацията за пострадалите е част от обобщените данни за последиците от ударите по населени места и гражданска инфраструктура.

На този фон украинският генерален щаб отчита още 1560 загуби на руски военнослужещи за последното денонощие. От началото на пълномащабната война руските загуби в жива сила са оценени на около 1 538 950 души. Украинската страна съобщава също за унищожени или извадени от строя три руски танка, шест бронирани машини, 45 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и 1645 оперативно-тактически безпилотни апарата. „Данните се уточняват“, посочва Генералният щаб.

Източници: Укринформ, Интерфакс-Украйна, Украинска правда