Новини
Свят »
Украйна »
Войната: 194 бойни сблъсъка и 1560 руски загуби за денонощие
  Тема: Украйна

Войната: 194 бойни сблъсъка и 1560 руски загуби за денонощие

3 Октомври, 2026 09:11 1 206 71

  • войната в украйна-
  • генерален щаб-
  • руски загуби-
  • бойни сблъсъци-
  • руски удари

Украинският генерален щаб отчита тежки боеве по Константиновското и Покровското направление. При руски удари в три региона са ранени 18 души.

Войната: 194 бойни сблъсъка и 1560 руски загуби за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

194 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете по Константиновското и Покровското направление.

Руските сили са нанесли един ракетен и 90 авиационни удара, използвали са 275 управляеми авиобомби и 9522 ударни дрона камикадзе. Регистрирани са 2435 обстрела на населени места и позиции на украинските сили, като 33 от тях са извършени с реактивни системи за залпов огън.

Най-много атаки са отчетени край Константиновка и Покровск

По Константиновското направление руските части са предприели 21 атаки в районите на Константиновка и към Осиково, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Илинивка, Кондрашовка, Розкошно и Грузское. По Покровското направление са регистрирани 19 опита за настъпление към Доброполие, Светлое, Мирное, Сергиевка и Молодецкое.

Украинските сили са отбили осем руски атаки по Южнослабожанското направление, осем по Купянското и осем по Лиманското. Още седем нападения са отчетени в района на Гуляйполе, а четири - по Александровското направление. Украинската авиация, ракетните войски и артилерията са поразили руски пункт за управление на безпилотни апарати, място за съсредоточаване на щурмови групи, логистичен обект, пет артилерийски системи и команден пункт.

18 души са ранени при руски удари в три региона

При руски атаки в три украински региона са ранени общо 18 души, съобщиха украински медии, позовавайки се на данни на местните власти. Информацията за пострадалите е част от обобщените данни за последиците от ударите по населени места и гражданска инфраструктура.

На този фон украинският генерален щаб отчита още 1560 загуби на руски военнослужещи за последното денонощие. От началото на пълномащабната война руските загуби в жива сила са оценени на около 1 538 950 души. Украинската страна съобщава също за унищожени или извадени от строя три руски танка, шест бронирани машини, 45 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и 1645 оперативно-тактически безпилотни апарата. „Данните се уточняват“, посочва Генералният щаб.

Източници: Укринформ, Интерфакс-Украйна, Украинска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    53 13 Отговор
    Украинските лъжи не помагат на гражданите успокояват ги преди смъртоносната зима нищо повече..!

    Коментиран от #7, #39

    09:16 03.10.2026

  • 2 Станахте

    40 6 Отговор
    смешни....

    Коментиран от #37

    09:16 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гого

    37 8 Отговор
    А защо не пише, че информацията не е потвърдена от независим източник? Въпроса беше реторичен.

    09:17 03.10.2026

  • 5 Математик

    11 30 Отговор
    1500 на ден x 30 = 45 000 на месец

    45 000 на месец х 12 = 540 000 на година

    540 000 на година х 4 = 2 700 000 и се увеличава

    Мобилизация си трябва! Мобилизация! Радев да мобилизира и да праща!

    Коментиран от #51

    09:18 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бълхарита Гавновонян

    14 30 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Украинците ли лъжат, че 5-та година великата Червена армия буксува край Харков и Малая Токмачка? Украинците ли обещахава Берлин за 2 седмици след Киев за 3 дни?

    09:20 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истината

    10 27 Отговор
    Както знаем "Милен Ганев" не е жив човек, а псевдоним, за който се крие работна група в Руското посолство, което чрез ИИ бълва огромно количество статии всеки ден.

    Щом Руското посолство вече не може да прикрива руските загуби, а публикуваните данни са минимума на минимума - реалностите са страшни.

    09:22 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    26 8 Отговор
    Многото руски жертви в украинските съобщения не пасват изобщо с размените на 500 украински тела за двайсетина руски.

    Коментиран от #59

    09:23 03.10.2026

  • 12 Русия не дава Жертви

    5 19 Отговор
    Русия се бие със НАНО технология
    Масовите гробове се изпепеляват
    И не остава нищо следователно няма жертви!!

    09:23 03.10.2026

  • 13 Айде Цеко

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цеко":

    и тебе те чакаме.

    09:24 03.10.2026

  • 14 УСПЕХ УКРАЙНА

    8 18 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:25 03.10.2026

  • 15 И Преди и сега

    10 18 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    09:25 03.10.2026

  • 16 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 18 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:25 03.10.2026

  • 17 Орк на тротинетка

    5 13 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:26 03.10.2026

  • 18 Мисирки ООД

    23 3 Отговор
    По-точно 1560 руски жертви и 1 украинец, ама той е застрелян от "свой", така че не се брои.

    09:26 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оня

    15 4 Отговор
    ТовА е за феновете на Петрохан е урко вермахта! Достатъчно елементарно съчинено за по лесно смилане от тях поради острите дефицити типични за тази маргинална прослойка изразяващи се предимно в пълнежа под мозъчната кора!

    09:26 03.10.2026

  • 21 Антирашист 4723

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Пусин сменя тактиката ,ще се стреля само по неподвижни мишени ! Останалите мишени са недостижими за рашистите .

    09:26 03.10.2026

  • 22 Хаха

    24 7 Отговор
    "1560 загуби на руски военнослужещи за последното денонощие."

    Тия "загуби" на руснаците всушанките ги броят, все едно са мухи! А когато връщат чували между 20 и 30 срещу 13 пъти повече, така че лъжите не помагат, а ги правят жалки!

    09:26 03.10.2026

  • 23 С погнуса

    20 5 Отговор
    Интересно ми е дали ще напишете как 1 милион укри ще са замръзнали за месец през тази зима? В тази война от едната страна стоят интересите на хората, защитавани от Русия, а от другата. интересите на алчните, които и по определение не са хора, от целият запад. Защо българската журналистика слугува на вторите не е тайна, но е срамно явление!

    Коментиран от #36, #50, #62

    09:27 03.10.2026

  • 24 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 11 Отговор
    Украйна и Европа тая зима ще се разпаднат БЛАТУШКИТЕ все па палн.. така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    09:28 03.10.2026

  • 25 Януари 2022

    4 12 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    09:29 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха

    5 10 Отговор
    Тежък провал на СВО.
    Путин и смърт са синоними.

    09:33 03.10.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Айляк":

    Гледам колони от бежанци от Киев на запад Градът се обезлюдява Важно е ПОБЕДАТА ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    Коментиран от #35

    09:34 03.10.2026

  • 30 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    4 8 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ......
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:34 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пуратино 🤥🤥

    1 10 Отговор
    Всеки път когато излъже за нещо му порастват токчетата

    09:34 03.10.2026

  • 33 Путлеристан

    4 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    09:35 03.10.2026

  • 34 Ще му кажа

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Неможачи сте цялата соротролщина, ни фантазия, ни език, една тотална посредственост и повтаряне на две три глупави твърдения, без обосновка.

    Коментиран от #60

    09:35 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "С погнуса":

    В Ижевск вече прехвърча сняг Фелдмаршал ЗИМА е подготвил контраофанзива на широк фронт

    Коментиран от #48

    09:37 03.10.2026

  • 37 АБВ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Станахте":

    И жалки !

    09:37 03.10.2026

  • 38 ХАГА съм

    3 7 Отговор
    Скоро ще се срещнем с кремълския сатрап

    09:37 03.10.2026

  • 39 Търновец

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Аз бях е МГУ Ломоносов през перестройката и една преподавателка в час по Руски ни убеждаваше че в България имало Македонско малцинство и ние сме имали проблеми с него. Покойният ми чичо е родом от Пиринска Македония и по времето на Г Димитров е бил принуждаван да се декларира Славомакедонец. А самата идея за Славянството като етнос и за Русите в частност възниква около 17 век. Примерно потърсете за Хюрам - първата жена на Султан Сюлейман - родена в сегашна Централна Украйна под друго име в етнос който не се е определял като Славяни или Украинци.

    09:38 03.10.2026

  • 40 Крокодила Гена

    8 0 Отговор
    Много весело ! Изключително забавна информация! Абе имам въпрос,що не организирате преброяване на 404? Та да се види колко точно тор е останала?

    09:38 03.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 любопитен

    12 1 Отговор
    За руските загуби разбрахме, а украинците размножили ли са се?

    09:39 03.10.2026

  • 43 Крокодила Гена

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Пропусна и дойчето вкиснато

    09:40 03.10.2026

  • 44 Истината:

    15 1 Отговор
    Украинският генерален щаб отчита тежки боеве по всички направления
    и Огромни украински загуби в жива сила, като за целия период
    Украйна е понесла щети в размер на Три Милиона Укри, а Русия около Триста хиляди!
    Украйна планира вече да мобилизира Жени, поради липса на мъже тъй-като
    месечно загиват по около Тридесет Хиляди Укри!

    09:44 03.10.2026

  • 45 Ташаков

    2 8 Отговор
    Удри копея по каската

    Коментиран от #49

    09:44 03.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Любопитко

    6 0 Отговор
    А колко са украинските и наъ-вече инструкторските

    09:46 03.10.2026

  • 48 Ама тоя път

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    не воюват с изнежени немци или французи.

    Коментиран от #58

    09:46 03.10.2026

  • 49 Хи их хи

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ташаков":

    "Удри копея по каската", еми удряй де, кой ти пречи? Или ти са малки топките?

    09:47 03.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 син

    5 1 Отговор
    Като чета какво пишите урките трябва да са пред Москва.

    09:48 03.10.2026

  • 54 Вивалди

    5 5 Отговор
    Жъня яко на фронта, руснаци се предават на сюрий

    09:48 03.10.2026

  • 55 Познавач

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "По-точно:":

    Радев е на власт и е за продължаването на войната.

    09:50 03.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ама тоя път":

    Вярно е Украинците излязоха корав противник но е време за реални анализи Не съм видял малка риба да изяде голяма Като видя ще се съглася със Вас

    09:53 03.10.2026

  • 59 Познавач

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    То не пасва и откъде идват тия съобщения.

    И да приемем, че са реални, виж конетекста. Русия настъпва ли настъпва, значи всички трупове остават на нейна територия и украинските и руските. Тъй че тия новини дори в контекста на руската пропаганда са безмислени да ги даваш за пример.

    Виж нещо по-реалистично. Питай се логично! При такова съотношение - защо Русия не е вече на полската граница?

    Коментиран от #69, #70

    09:53 03.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бомбят путинова Русия на поразия

    0 4 Отговор
    Некакви партизани на руска земя взривявали складове с оръжия и жп линии.
    Така се говори де...

    09:57 03.10.2026

  • 62 ЩЕКА 🤡🤩

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "С погнуса":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ вече шеста година 🤩🤡🍌🍌

    09:58 03.10.2026

  • 63 Иванов

    3 1 Отговор
    По данни на украйнската страна след 5 години ще са загинали повече руски войници, от колкото е населението на цялата Руска Федерация. Те като ги унищожат, спокойно може да превземат Пусия.
    Така ще бъдат решени всички проблеми в световен мащаб😊

    09:58 03.10.2026

  • 64 Николай Витанов:

    1 2 Отговор
    Аз съм математик- шаман- инфекционист и ваксинолог.
    Гледам на кости, на карти и на боб!

    Имам 154 научни публикации.

    Та аз ви казвам, че Украйна ще се предаде през зимата на 2022 година!
    Аиде сег, мисирчета мои, топете човките в тинята и бълбукайте!

    10:00 03.10.2026

  • 65 НАТО КАЗА

    3 0 Отговор
    • По данни от изявления на партньори от НАТО и анализи от есента на 2026 г., средномесечните загуби на Украйна (убити и ранени) се оценяват на около 27 000 души, което прави средно по около 900 души на денонощие в периоди на интензивни сблъсъци.
    • Към настоящия момент боевете остават изключително тежки, като през изминалите дни са регистрирани между 160 и над 200 преки бойни сблъсъка на денонощие.

    10:03 03.10.2026

  • 66 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.

    4 0 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    10:07 03.10.2026

  • 67 СПРАВКА

    7 0 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.
    РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В ПОДОБНИ МЕДИИ !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 267 000 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !

    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,5 МЛН.

    ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
    (КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)

    10:11 03.10.2026

  • 68 Факти са

    6 0 Отговор
    Най-големите лъжци с регулярна украинска дезинформация 😀😀😀

    - В Украйна няма армия от 2022 когато бе унищожена на втория месец. Всички жертви (2,6 млн . са на насила мобилизирани неопитни украински граждани.Време на живот срещу руската армия 40 минути.)

    10:14 03.10.2026

  • 69 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Познавач":

    В съвременната война дроновете на воюващите не позволяват стремителни настъпления. Украйна, която няма преимущество в нито един вид оръжия, дава 10-20-30 пъти повече жертви

    10:22 03.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    В статията пише как руснаците ги разцепили отвсякъде, обаче дали 1560 жертви, май са си укренски жертви, нещо не излизат нещата.

    10:42 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания