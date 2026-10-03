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Двама станаха загиналите при пожара в химическия завод край Москва

Двама станаха загиналите при пожара в химическия завод край Москва

3 Октомври, 2026 09:05, обновена 3 Октомври, 2026 09:10 586 2

  • краснозаводск-
  • пожар в химически завод-
  • московска област-
  • техногенна авария

Второто тяло е извадено изпод развалините, а самоличността на жертвата се установява. Пожарът е определен като техногенен.

Двама станаха загиналите при пожара в химическия завод край Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при пожара на химическо предприятие в Краснозаводск, Московска област, достигна двама души. Второто тяло е извадено изпод развалините, а самоличността на жертвата се установява, съобщава ТАСС, позовавайки се на оперативните служби.

Пожарът е започнал вечерта на 1 октомври в предприятие, разположено в Сергиево-Посадския градски окръг. При инцидента е разрушен един от корпусите на завода. По предварителни данни в него са се намирали 44 души.

Преди избухването на пожара на територията на предприятието са се чули най-малко три взрива. Местни жители са разказали, че домовете около завода са се разтресли. Първоначално беше съобщено за един загинал, а издирването под развалините продължи.

Ръководителят на градския окръг Алексей Лужецкий заяви: „Пожарът не е свързан с атака с украински дронове“. Оперативните служби определят произшествието като техногенно. Точната причина за пожара и обстоятелствата около разрушаването на корпуса все още не са обявени.

Източници: Газета, ТАСС


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ташаков

    2 0 Отговор
    Копеи почвайте да цвилите от радост

    09:45 03.10.2026

  • 2 редник

    0 1 Отговор
    / Двама станаха загиналите при пожара.../

    Как точно станаха??

    / Броят на загиналите при пожара...достигна двама души./

    Това някакво състезание ли е?? Трудни са празничните дежурства, но помислете за истински редактор...

    09:52 03.10.2026

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