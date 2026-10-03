Двама станаха загиналите при пожара в химическия завод край Москва

Броят на загиналите при пожара на химическо предприятие в Краснозаводск, Московска област, достигна двама души. Второто тяло е извадено изпод развалините, а самоличността на жертвата се установява, съобщава ТАСС, позовавайки се на оперативните служби.

Пожарът е започнал вечерта на 1 октомври в предприятие, разположено в Сергиево-Посадския градски окръг. При инцидента е разрушен един от корпусите на завода. По предварителни данни в него са се намирали 44 души.

Преди избухването на пожара на територията на предприятието са се чули най-малко три взрива. Местни жители са разказали, че домовете около завода са се разтресли. Първоначално беше съобщено за един загинал, а издирването под развалините продължи.

Ръководителят на градския окръг Алексей Лужецкий заяви: „Пожарът не е свързан с атака с украински дронове“. Оперативните служби определят произшествието като техногенно. Точната причина за пожара и обстоятелствата около разрушаването на корпуса все още не са обявени.

Източници: Газета, ТАСС