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Камелия Тодорова празнува 50 години на сцена - юбилейният тур стартира днес в Пловдив
  Тема: Известни личности

Камелия Тодорова празнува 50 години на сцена - юбилейният тур стартира днес в Пловдив

2 Октомври, 2026 15:44 533 4

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  • пловдив-
  • българска музика

Концертът „Най-доброто от Камелия Тодорова“ е тази вечер в Дома на културата „Борис Христов“. Специален гост ще бъде Орлин Павлов

Камелия Тодорова празнува 50 години на сцена - юбилейният тур стартира днес в Пловдив - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пет десетилетия на сцената започват да звучат като концерт в Пловдив. Камелия Тодорова открива юбилейния си тур „50 години на сцената“ с програмата „Най-доброто от Камелия Тодорова“ тази вечер от 19:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“. Специален гост на първата вечер е Орлин Павов.

Двамата отново ще се срещнат на една сцена след съвместното си участие при откриването на Банско джаз фестивал през 2026 г. Публиката ще чуе песни от различни периоди от кариерата на певицата, преминала през джаза, поп музиката и соула.

„Избрах Пловдив за начало на моя юбилеен тур 2026–2027, защото вярвам, че точно от този град трябва да започне това специално за мен музикално пътуване“, заявява Камелия Тодорова.

В програмата са включени песни като „Прошепнати мечти“, „Да е влюбен този свят“, „Не ме гледай така, момче“, „Самота“, „Стая на релси“, „Красив спомен“ и „Отначало“. Ще прозвучат и емблематични дуети като „Думите отлитат“ с Орлин Горанов и „Искаш ли“ с Любо Киров.

Пет десетилетия между джаза, попа и соула

Камелия Тодорова отбелязва 50 години творчески път, свързан с българската и международната сцена. През 80-те години тя записва за музикалния лейбъл Virgin Records, а десетки нейни песни се превръщат в част от музикалната памет на поколения слушатели.

На сцената в Пловдив с нея ще бъдат музикантите Калин Жечев, Юлиян Янев, Даниеле Феббо и Атанас Попов. Беквокалите са поверени на Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зорница Славова.

Юбилейната година включва и нова музика. През юли певицата представи авторските песни „Нощта ме знае по име“ и „Когато отворя очи“.

Книгата и колекцията излизат до края на годината

На 19 ноември в Литературен клуб „Перото“ в НДК ще бъде представена автобиографичната книга „В надпревара със себе си“. Предстои и юбилейното издание „Камелия Тодорова – The Best Collection“, което събира 94 песни от различни периоди от кариерата ѝ.

Турнето ще продължи през 2027 г. в различни градове на страната. След концерта в Пловдив е предвидено участие в София на 2 декември 2026 г. в РЦСИ „Топлоцентрала“, а големият финал ще бъде на 20 октомври 2027 г. в Зала 1 на НДК. Концертът в Пловдив се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Пловдив 2019“.

Източник: БТА


Пловдив / България
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