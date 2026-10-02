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Филмът на Теодор Ушев "Живот с идиот" влезе в краткия списък за награда „Сезар"

Филмът на Теодор Ушев "Живот с идиот" влезе в краткия списък за награда „Сезар"

2 Октомври, 2026 12:58 523 11

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  • аниматор

"Живот с идиот" е първият филм на Ушев, създаден изцяло във Франция

Филмът на Теодор Ушев "Живот с идиот" влезе в краткия списък за награда „Сезар" - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмът „Живот с идиот" (La vie avec un idiot ) на Теодор Ушев намери място в краткия списък за награда „Сезар", съобщи режисьорът на страницата си във Фейсбук. Това е първият филм на Ушев, създаден изцяло във Франция, пояснява БТА.

„Живот с идиот" ще се бори за номинация в категорията за най-добър късометражен анимационен филм.

„Да бъда част от тази селекция от 12 забележителни творби е изключително вълнуващо преживяване", казва Теодор Ушев. „Да видя този „предизвикателен" филм сред 12-те най-добри късометражни филма на годината в изключително конкурентната френска анимационна сцена, с първия си филм, изцяло продуциран във Франция!", пише още режисьорът.

За кандидатстване са били допуснати 48 филми. След гласуване, филмите са били редуцирани до 20, а след това на трети кръг - до финалните 12.

Трите филма, които ще получат номинация, ще бъдат обявени от Академията „Сезар" на 22 януари 2027 г.

На представянето на филма „Живот с идиот" за първи път в България миналата година, Тео Ушев каза, че идиотизмът превзема света, което го е вдъхновило да създаде лентата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Шпекова 🥒

    6 5 Отговор
    Респект за Тодар Ушев и Ивайло Калушев!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    13:01 02.10.2026

  • 2 Врвррв

    5 3 Отговор
    Филм-олицетворение на днешния живот в България с премиера,с президента на бфс и т.н.

    Коментиран от #5

    13:06 02.10.2026

  • 3 Една възможна

    4 2 Отговор
    дефиниция на живеещите с Тейо ...

    Коментиран от #4, #8

    13:10 02.10.2026

  • 4 Лили Шпекова 🥒

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Една възможна":

    Ама Тодар не е ли нашата сияйна либерална звезда?🦧🤣💥🤣🦧

    13:14 02.10.2026

  • 5 Абсурдистан

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Врвррв":

    Скоро и в баскетбола

    13:18 02.10.2026

  • 6 3.14К

    8 0 Отговор
    Първият анимационен филм на Ушев, категорично беше номиниран и предназначен за идиоти!

    13:19 02.10.2026

  • 7 Цъцъ

    0 1 Отговор
    " La vie avec un genre ", ще да е правилното заглавие🌈
    😅

    13:20 02.10.2026

  • 8 Ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Една възможна":

    Филмът е биографичен, по разкази на хора живяли с тео!😱

    13:23 02.10.2026

  • 9 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Имал е предвид живот със себе си

    14:06 02.10.2026

  • 10 Край

    0 0 Отговор
    Това е българската Тейлър Суифт - посредственост на квадрат и политкоректност на стероиди. Така косоварските Дуа липа и рита Ора станаха звезди на звездите

    14:09 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.