Филмът на Теодор Ушев "Живот с идиот" влезе в краткия списък за награда „Сезар"

Филмът „Живот с идиот" (La vie avec un idiot ) на Теодор Ушев намери място в краткия списък за награда „Сезар", съобщи режисьорът на страницата си във Фейсбук. Това е първият филм на Ушев, създаден изцяло във Франция, пояснява БТА.

„Живот с идиот" ще се бори за номинация в категорията за най-добър късометражен анимационен филм.

„Да бъда част от тази селекция от 12 забележителни творби е изключително вълнуващо преживяване", казва Теодор Ушев. „Да видя този „предизвикателен" филм сред 12-те най-добри късометражни филма на годината в изключително конкурентната френска анимационна сцена, с първия си филм, изцяло продуциран във Франция!", пише още режисьорът.

За кандидатстване са били допуснати 48 филми. След гласуване, филмите са били редуцирани до 20, а след това на трети кръг - до финалните 12.

Трите филма, които ще получат номинация, ще бъдат обявени от Академията „Сезар" на 22 януари 2027 г.

На представянето на филма „Живот с идиот" за първи път в България миналата година, Тео Ушев каза, че идиотизмът превзема света, което го е вдъхновило да създаде лентата.