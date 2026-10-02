Филмът на Теодор Ушев "Живот с идиот" влезе в краткия списък за награда „Сезар"

Филмът „Живот с идиот" (La vie avec un idiot ) на Теодор Ушев намери място в краткия списък за награда „Сезар", съобщи режисьорът на страницата си във Фейсбук. Това е първият филм на Ушев, създаден изцяло във Франция, пояснява БТА.
„Живот с идиот" ще се бори за номинация в категорията за най-добър късометражен анимационен филм.
„Да бъда част от тази селекция от 12 забележителни творби е изключително вълнуващо преживяване", казва Теодор Ушев. „Да видя този „предизвикателен" филм сред 12-те най-добри късометражни филма на годината в изключително конкурентната френска анимационна сцена, с първия си филм, изцяло продуциран във Франция!", пише още режисьорът.
За кандидатстване са били допуснати 48 филми. След гласуване, филмите са били редуцирани до 20, а след това на трети кръг - до финалните 12.
Трите филма, които ще получат номинация, ще бъдат обявени от Академията „Сезар" на 22 януари 2027 г.
На представянето на филма „Живот с идиот" за първи път в България миналата година, Тео Ушев каза, че идиотизмът превзема света, което го е вдъхновило да създаде лентата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лили Шпекова 🥒
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
13:01 02.10.2026
2 Врвррв
Коментиран от #5
13:06 02.10.2026
3 Една възможна
Коментиран от #4, #8
13:10 02.10.2026
4 Лили Шпекова 🥒
До коментар #3 от "Една възможна":Ама Тодар не е ли нашата сияйна либерална звезда?🦧🤣💥🤣🦧
13:14 02.10.2026
5 Абсурдистан
До коментар #2 от "Врвррв":Скоро и в баскетбола
13:18 02.10.2026
6 3.14К
13:19 02.10.2026
7 Цъцъ
😅
13:20 02.10.2026
8 Ъхъ
До коментар #3 от "Една възможна":Филмът е биографичен, по разкази на хора живяли с тео!😱
13:23 02.10.2026
9 Исторически парк
14:06 02.10.2026
10 Край
14:09 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.