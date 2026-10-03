Мими Иванова преди 80-годишния си юбилей: Силна съм и за двама ни

Мими Иванова посреща една от най-важните години в живота си с ново признание, предстоящ голям концерт и без намерение да се разделя със сцената. Певицата, която на 28 декември ще навърши 80 години, признава, че продължава да се грижи активно за гласа и здравето си, а интересът на публиката остава най-важната награда за нея.

На 2 октомври Мими Иванова гостува в предаването „Лице в лице“ по bTV, където говори откровено за възрастта, кариерата и живота със съпруга си и дългогодишен творчески партньор Развигор Попов.

„За мен наградата са пълните концертни зали“, казва певицата, като признава, че най-силно я радва фактът, че хората продължават да се интересуват от нея и музиката ѝ.

На прага на 80-те

Мими Иванова не крие, че полага усилия, за да остане във форма. По думите ѝ зад енергията ѝ стоят както начинът на живот, така и отношението към хората.

Певицата разказва, че се грижи за здравето, тялото, кожата и гласа си, но поставя сред важните неща и „доброто си сърце“. Опитва се да живее спокойно и да избягва конфликтите, а през последните години все повече цени пътуванията и срещите с непознати хора.

Кариерата ѝ продължава и на възраст, на която мнозина отдавна са се оттеглили от сцената. Още през март Мими Иванова заяви пред БТА, че запазва вокалния си диапазон и че концертите и публиката я държат „на гребена на вълната“.

„Сега съм мъжко момиче“

Една от най-личните теми в последното интервю на певицата е свързана с Развигор Попов. Мими Иванова отново говори с голяма обич за композитора, с когото са неразделни както в живота, така и в музиката.

Тя признава, че през годините той е бил човекът, който я е уравновесявал и се е занимавал с много от практическите въпроси в ежедневието им. Сега ролите донякъде са се променили.

По думите на певицата Развигор Попов вече не шофира толкова лесно и прекарва повече време у дома, затова тя е поела значителна част от ежедневните задачи.

„Много си живеех като принцеса, но сега съм вече мъжко момиче“, разказва Мими Иванова. И добавя една от най-силните реплики в разговора: „В този период от живота ми съм силна и за двама ни.“

За съпруга си тя казва още, че е благодарна на съдбата за срещата им и го определя като човек, който през годините е бил до нея не само като партньор, но и като автор на песни, пианист и опора в живота.

София я удостои с едно от най-високите си отличия

Юбилейната 2026 г. донесе на Мими Иванова и сериозно обществено признание. На 17 септември тя официално беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.

Отличието беше връчено по време на тържествената сесия на Столичния общински съвет за празника на столицата. Сред отличените тази година беше и певицата Дарина Йотова – DARA, както и композиторът и органист проф. Нева Кръстева.

За Мими Иванова признанието има особен смисъл, въпреки че самата тя подчертава, че не наградите определят отношението ѝ към професията.

Големият празник предстои на 28 октомври

Следващата голяма дата в календара на певицата е 28 октомври 2026 г. Тогава в Зала 1 на НДК ще се състои юбилейният спектакъл „Когато бях момиче – Мими на 80“.

В програмата са обявени както нови песни, така и емблематични хитове от кариерата на Мими Иванова, както и специални гости. Продуцент и режисьор на спектакъла е Евгени Боянов, а концертът е включен в Културния календар за 2026 г. на Министерството на културата.

Самата певица още през пролетта разкри пред БТА амбицията си новият спектакъл не просто да повтори успеха на предишния ѝ голям концерт „Всички обичат Мими“, а да го надгради.

Така няколко месеца преди действителния си 80-и рожден ден Мими Иванова продължава да живее в ритъма, който я съпровожда повече от половин век – между сцената, новите песни, публиката и Развигор Попов. И ако цифрата 80 предполага равносметка, при нея тя засега изглежда по-скоро като повод за следващ концерт.

Източник: bTV, БТА