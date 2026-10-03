Израелският актьор Гай Капулник загина в самолетна катастрофа

Израелският актьор и пилот Гай Капулник е загинал на 46 години при катастрофа на лек самолет край летище Хесперия в Калифорния. Заедно с него е загинал 33-годишният пътник Тейлър Ласка. Инцидентът е станал на 24 септември, а причината за него все още не е официално обявена.

Самолетът е бил еднодвигателен „Аеронка Чемпиън“. Разследването се води от Федералното управление на гражданската авиация на САЩ и Националния съвет по безопасност на транспорта. Двете институции все още не са публикували заключения за обстоятелствата, довели до катастрофата.

От спасителното подразделение до киното

Преди да започне актьорската си кариера, Капулник е служил като офицер в елитното спасително подразделение 669 на израелската армия. След това е учил в Техниона в Хайфа и в актьорското студио „Нисан Натав“ в Йерусалим.

Той е познат с участията си във филмите „Стая 514“, „Салса Тел Авив“, „Пази ме“ и „Ливан“. Последният е носител на „Златна палма“ в Кан през 2009 г. В последните години Капулник е живял в Лос Анджелис и е работил като инструктор по летене наред с ангажиментите си в киното.

„Гай беше човек на действието, любопитството и приключенията“, заяви семейството му.

Близките му го описват като актьор и създател, но и като моряк, шкипер и човек, който постоянно е търсел нови посоки между сцената, камерата, морето и небето.

Разследването продължава

Федералните авиационни власти и Националният съвет по безопасност на транспорта продължават работата по случая. Към момента няма официални данни за техническа повреда, метеорологични условия или друга конкретна причина за падането на самолета.

Погребението на Гай Капулник е насрочено в Кармей Йосеф, Израел. Той оставя след себе си кариера, която преминава от военната спасителна служба и киното до професионалното обучение на пилоти.

Източници: The Times of Israel, Лос Анджелис Таймс