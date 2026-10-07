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7 октомври 1849 г. Едгар Алън По умира мистериозно на 40 години
  Тема: Известни личности

7 октомври 1849 г. Едгар Алън По умира мистериозно на 40 години

7 Октомври, 2026 09:17, обновена 7 Октомври, 2026 09:19 821 0

  • едгар алън по-
  • балтимор-
  • гарванът-
  • литература-
  • мистериозни смъртни случаи

Писателят е намерен в тежко състояние в Балтимор и умира четири дни по-късно. Точната причина за смъртта му остава неизвестна.

7 октомври 1849 г. Едгар Алън По умира мистериозно на 40 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 октомври 1849 г. в Балтимор намират Едгар Алън По в състояние, което и днес оставя повече въпроси, отколкото отговори. Четири дни по-късно американският писател и поет умира във Вашингтонската колежанска болница. Той е на 40 години.

По е открит в близост до таверната Gunner’s Hall, използвана в деня на местните избори и като изборно място. Бил е в полусъзнание или делириум, облечен с дрехи, които не са били негови. Не е успял да обясни къде е бил и какво се е случило с него през предходните дни.

На помощ е повикан редакторът Джоузеф У. Снодграс, който организира транспортирането му до болницата. Там По остава четири дни. Сведенията за последното му състояние са откъслечни, а писателят не успява да даде надеждно обяснение за случилото се.

Последните дни остават без ясен отговор

Между 27 септември и 3 октомври 1849 г. няма сигурно установени данни за местонахождението на По. Това празно място в биографията му по-късно поражда множество теории. Сред тях са алкохолно отравяне, различни заболявания, насилие и хипотезата, че е бил принуждаван да гласува многократно от политически групи — практика, известна като „коупинг“.

Нито една от тези версии не е доказана окончателно. В съвременни на смъртта му сведения причината е описвана като „задръстване на мозъка“ или възпаление на мозъка — формулировки, които не дават ясен медицински отговор.

Неизяснените обстоятелства превръщат смъртта на По в продължение на литературния му свят. Авторът на „Гарванът“, „Анабел Лий“, „Убийствата на улица Морг“ и „Златният бръмбар“ е сред писателите, които оформят готическата литература и модерния детективски разказ.

„Веднъж в една мрачна полунощ, докато размишлявах, слаб и изтощен...“

Това е началото на „Гарванът“ — поемата, с която името на По остава трайно свързано. Самият той е погребан в Балтимор на 8 октомври 1849 г., но причината за внезапния му край продължава да бъде неизвестна.

Източници: history.com, pbs.org, washingtonpost.com


САЩ
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