7 октомври 1849 г. Едгар Алън По умира мистериозно на 40 години

На 3 октомври 1849 г. в Балтимор намират Едгар Алън По в състояние, което и днес оставя повече въпроси, отколкото отговори. Четири дни по-късно американският писател и поет умира във Вашингтонската колежанска болница. Той е на 40 години.

По е открит в близост до таверната Gunner’s Hall, използвана в деня на местните избори и като изборно място. Бил е в полусъзнание или делириум, облечен с дрехи, които не са били негови. Не е успял да обясни къде е бил и какво се е случило с него през предходните дни.

На помощ е повикан редакторът Джоузеф У. Снодграс, който организира транспортирането му до болницата. Там По остава четири дни. Сведенията за последното му състояние са откъслечни, а писателят не успява да даде надеждно обяснение за случилото се.

Последните дни остават без ясен отговор

Между 27 септември и 3 октомври 1849 г. няма сигурно установени данни за местонахождението на По. Това празно място в биографията му по-късно поражда множество теории. Сред тях са алкохолно отравяне, различни заболявания, насилие и хипотезата, че е бил принуждаван да гласува многократно от политически групи — практика, известна като „коупинг“.

Нито една от тези версии не е доказана окончателно. В съвременни на смъртта му сведения причината е описвана като „задръстване на мозъка“ или възпаление на мозъка — формулировки, които не дават ясен медицински отговор.

Неизяснените обстоятелства превръщат смъртта на По в продължение на литературния му свят. Авторът на „Гарванът“, „Анабел Лий“, „Убийствата на улица Морг“ и „Златният бръмбар“ е сред писателите, които оформят готическата литература и модерния детективски разказ.

„Веднъж в една мрачна полунощ, докато размишлявах, слаб и изтощен...“

Това е началото на „Гарванът“ — поемата, с която името на По остава трайно свързано. Самият той е погребан в Балтимор на 8 октомври 1849 г., но причината за внезапния му край продължава да бъде неизвестна.

Източници: history.com, pbs.org, washingtonpost.com