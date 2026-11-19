Антонио Адан прекрати професионалната си футболна кариера на 39-годишна възраст. Бившият вратар на Реал Мадрид, Реал Бетис, Атлетико Мадрид и Спортинг Лисабон обяви решението си с видео в социалните мрежи, в което показа ръкавиците си и избрани моменти от футболните си години.

„Благодаря ти, футбол“, написа Адан към публикацията. В по-дългото си прощално послание той заяви: „След дълги размисли искам да обявя, че слагам край на професионалната си футболна кариера“.

Испанецът добави, че е имал възможност да изживее всичко, за което е мечтал като дете, и благодари на съотборниците, треньорите, клубовете и семейството си.

Адан е възпитаник на школата на Реал Мадрид и игра за първия отбор на испанския гранд между 2010 и 2013 г. След това премина през Каляри, а през 2014 г. подписа с Реал Бетис. В Севиля вратарят прекара четири сезона и записа 165 официални мача.

След Реал Бетис Адан игра за Атлетико Мадрид в периода 2018–2020 г., а след това премина в Спортинг Лисабон. С португалския клуб той спечели две титли на страната, две купи на лигата и една Суперкупа на Португалия.

Последният клуб в кариерата му беше иранският Естеглал. Адан се присъедини към отбора през 2025 г., след като преди това бе останал без клуб за около година, а напусна след края на сезон 2025/26. Така испанецът сложи край на кариера, преминала през първенствата на Испания, Италия, Португалия и Иран.