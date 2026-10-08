Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 г. Името ѝ беше обявено от Шведската академия в Стокхолм.

Отличието е присъдено за „смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература“, съобщи Нобеловият комитет.

Постоянната секретарка на Шведската академия Ингрид Карлберг заяви, че е разговаряла за кратко с Карсън след обявяването на наградата.

„Нямахме много време за разговор. Единственото, което успя да ми каже, беше, че в момента е в Исландия, където слуша вятъра“, заяви Карлберг.

По думите ѝ канадската авторка е била изненадана, но много щастлива от отличието.

Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature https://t.co/hX514WXrtU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 8, 2026

Поезия между античността и съвременността

Ан Карсън е родена на 21 юни 1950 г. в Торонто. Тя изгражда литературната си репутация с произведения, които преминават свободно между поезията, есето, прозата, превода и академичното изследване.

Интересът ѝ към древногръцката литература започва още в гимназията. По-късно тя изучава класически науки в Университета на Торонто, където получава бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Първата ѝ книга „Eros the Bittersweet“ излиза през 1986 г. В нея Карсън разглежда любовта и желанието в древногръцката литература и философия.

Едно от най-познатите ѝ произведения е „Autobiography of Red“ от 1998 г. Романът в стихове е вдъхновен от мита за Герион и Херакъл, но пренася античната история в съвременен контекст.

Сред другите ѝ книги са „Glass, Irony, and God“, „Plainwater“, „Men in the Off Hours“, „Decreation“, „Red Doc>“ и „Float“. Тя е превеждала произведения на Еврипид и Сафо, включително „If Not, Winter: Fragments of Sappho“, „Electra“ и „An Oresteia“.

Кариера и отличия

Карсън е преподавала класически езици и литература в университети в Канада и Съединените щати, сред които „Принстън“, „Макгил“, Университетът на Мичиган, „Емъри“ и Университетът на Калифорния в Бъркли.

Преди Нобеловата награда тя е носителка на Griffin Poetry Prize, Lannan Literary Award и Pushcart Prize. Получавала е също стипендии „Гугенхайм“ и „Макартър“, известна като „грант за гении“. През 2024 г. книгата ѝ „Wrong Norma“ беше сред финалистите за National Book Award в категорията за поезия.

Нобеловата награда за литература се връчва от 1901 г. Тя включва медал, диплом и парична награда. Ан Карсън ще получи отличието си на церемония в Стокхолм на 10 декември 2026 г., датата, на която се отбелязва годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

Източници: vesti.bg, apnews.com, efe.com