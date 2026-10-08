Новини
Култура »
Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
  Тема: Известни личности

Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература

8 Октомври, 2026 14:51 666 7

  • ан карсън-
  • нобелова награда-
  • литература-
  • шведска академия-
  • канада

Канадската поетеса беше отличена за смелото си творчество и диалога му с класическата традиция

Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 г. Името ѝ беше обявено от Шведската академия в Стокхолм.

Отличието е присъдено за „смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература“, съобщи Нобеловият комитет.

Постоянната секретарка на Шведската академия Ингрид Карлберг заяви, че е разговаряла за кратко с Карсън след обявяването на наградата.

„Нямахме много време за разговор. Единственото, което успя да ми каже, беше, че в момента е в Исландия, където слуша вятъра“, заяви Карлберг.

По думите ѝ канадската авторка е била изненадана, но много щастлива от отличието.

Поезия между античността и съвременността

Ан Карсън е родена на 21 юни 1950 г. в Торонто. Тя изгражда литературната си репутация с произведения, които преминават свободно между поезията, есето, прозата, превода и академичното изследване.

Интересът ѝ към древногръцката литература започва още в гимназията. По-късно тя изучава класически науки в Университета на Торонто, където получава бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Първата ѝ книга „Eros the Bittersweet“ излиза през 1986 г. В нея Карсън разглежда любовта и желанието в древногръцката литература и философия.

Едно от най-познатите ѝ произведения е „Autobiography of Red“ от 1998 г. Романът в стихове е вдъхновен от мита за Герион и Херакъл, но пренася античната история в съвременен контекст.

Сред другите ѝ книги са „Glass, Irony, and God“, „Plainwater“, „Men in the Off Hours“, „Decreation“, „Red Doc>“ и „Float“. Тя е превеждала произведения на Еврипид и Сафо, включително „If Not, Winter: Fragments of Sappho“, „Electra“ и „An Oresteia“.

Кариера и отличия

Карсън е преподавала класически езици и литература в университети в Канада и Съединените щати, сред които „Принстън“, „Макгил“, Университетът на Мичиган, „Емъри“ и Университетът на Калифорния в Бъркли.

Преди Нобеловата награда тя е носителка на Griffin Poetry Prize, Lannan Literary Award и Pushcart Prize. Получавала е също стипендии „Гугенхайм“ и „Макартър“, известна като „грант за гении“. През 2024 г. книгата ѝ „Wrong Norma“ беше сред финалистите за National Book Award в категорията за поезия.

Нобеловата награда за литература се връчва от 1901 г. Тя включва медал, диплом и парична награда. Ан Карсън ще получи отличието си на церемония в Стокхолм на 10 декември 2026 г., датата, на която се отбелязва годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

Източници: vesti.bg, apnews.com, efe.com


Канада
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я виж ти...

    6 0 Отговор
    "Канадската поетеса беше отличена за смелото си творчество и диалога му с класическата традиция"
    ...диалога МУ?!?

    15:06 08.10.2026

  • 2 Някой

    13 0 Отговор
    Абе, какво стана то? Нали нащо момче - жълтопаветния Жоро, беше фаворит? Явно не е заслужил достатъчно. За следващата година още трябва да се напъне - да бие колянце на господарите, още по-упорито да рита срещу руснаци, китайци и други подобни, и току виж - наградили го.

    Коментиран от #6

    15:29 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какво стана

    5 0 Отговор
    с нашия литературен "гений". Тия май нищо не разбират.

    15:41 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Назначената...ъъъ, наградената

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    е недвусмислена защитничка на "правата" на някои "уязвими общности" (да не си помислите, че става дума за недочуващи, недовиждащи или трудноходещи !!!). Наш Гочо догодина да се "впише" в софийското мероприятие на "уязвимите общности", пък току-виж през 2027 му излезнал късметЯ;-/...

    16:00 08.10.2026

  • 7 Горно Уйно

    1 0 Отговор
    Чекайте бе, нали Гошо Ямболлийчето щеше да я вземе?!

    16:00 08.10.2026