Нана Мускури получи най-високото държавно отличие на Германия

Нана Мускури получи Ордена за заслуги на Федерална република Германия – най-високото федерално отличие за заслуги към обществото. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер връчи наградата на гръцката певица на 5 октомври в Берлин, по време на церемония по повод Деня на германското единство.

Мускури беше сред 21-те наградени личности – 12 жени и 9 мъже, отличени за принос към демократичните ценности, международното разбирателство и обществения живот. „Те укрепват това, което ни свързва“, заяви Щайнмайер за носителите на отличието.

От детството във военна Атина до германската сцена

За Мускури наградата има и лично историческо значение. Като дете тя преживява германската окупация на Атина по време на Втората световна война. Въпреки този травматичен опит години по-късно Германия се превръща в една от най-важните отправни точки за международната ѝ кариера.

Певицата пристига в страната в началото на 60-те години. Германската версия на песента „Белите рози от Атина“ се превръща в голям успех и я прави известна сред германоговорящата публика. Според Щайнмайер именно нейният обществен и артистичен път е помогнал да се изгради по-близък образ на Гърция в Германия и да започне процес на помирение между двете страни.

Кариера отвъд музиката

Мускури изгражда международна кариера, като записва и изпълнява песни на гръцки, немски, френски, английски, испански и италиански език. Освен с музиката си тя е известна и с обществения си ангажимент – била е посланик на добра воля на УНИЦЕФ и депутат в Европейския парламент.

Германските власти я отличават за ангажимента ѝ към мира и свободата, както и за ролята ѝ в насърчаването на международното разбирателство. Орденът за заслуги може да бъде връчван както на германски граждани, така и на чужденци за изключителни политически, икономически, социални, културни или хуманитарни заслуги.