Няма биохак за тренировките – има постоянство в дългата игра. Защо здравето не е спринт, а дългосрочна стратегия и как всеки човек може да изгради своя физически и психически резерв, твърди проф. Юлиан Карабиберов.

- Проф. Карабиберов, посветили сте живота си на кондиционната подготовка на елитни спортисти, работили сте с олимпийски шампиони и национални състезатели. Какво Ви накара да излезете извън рамките на традиционната спортна подготовка и да създадете система, която поставя в центъра не просто спортното постижение, а здравето, дълголетието и цялостния човешки потенциал?

- Високото спортно майсторство винаги е било приоритет за мене. Там е тръпката, да виждаш как резултат считан за лимит и възможности считани за таван, се оказват само междинна спирка по пътя на растежа. Този растеж обаче си има цена и често това е здравето. Големият спорт не продуцира здраве. В това отношение, ние треньорите, сме длъжници на нашите състезатели. Но пък и тези които обичат да се наслаждават на атрактивни състезания и рекорди, малко се интересуват от здравния аспект на спорта. Състезателят пък знае, че без тренировки на ръба, няма победи. Както е ясно, здравето не е цел, а спортния резултат.

Впоследствие се оказва, че е твърде късно да проявим уважение към здравето. Затова, нека не чакаме този момент. От друга страна пък, спортиста трябва да е здрав физически и психически за да може да понася екстремалните натоварвания и стреса който те предизвикват. Живота на обикновения човек, все повече започва да прилича на състезание. Наличен е стрес, токсини, психическо напрежение, безлимитни амбиции, недоспиване. Това също ни отдалечава от здравето. Ситуацията е сходна - организма и на обикновения човек и на спортиста е в условията на екстрема. Въпросът е, как да противодействаме на стресора? Как да създадем равновесие и баланс във функционирането на органите и системите, така че те да могат да осигурят сумарен/общ капацитет развиващ способност за справяне със спецификите които живота и спорта поднасят ежедневно. Изгражда се хармонично единство на човека със средата в която живее, а спортиста в тази в която се състезава. Затова, лично аз не разделям, а обединявам работата в сферата на големия спорт и спортуването или двигателната активност за всички, като всяка от двете групи се съобразява с условията на задачите, които трябва да решава за да постигне поставената цел. А тя е специфична адаптация към работната среда. Така че излизане извън рамки няма. Има различни диапазони на които търсим решение по индивидуални зони. Доказателство за това е, че представените ми програми за фитнес и здраве, предхождат тези за кондиционна подготовка в спорта - книгата ми Фитнесът е представена години преди тази за Кондиционната подготовка, да не говорим, че първата "Фитнесът - физическа хармония и здраве" е от 1995 год. В същото време, знанията и научните изследвания в големия спорт, за които се отделят значителни финансови средства, дават възможност за обратно ползване на богата информация за нуждите на двигателната активност полезна за всеки човек.

Водещите насоки разграничават подготовката за максимален резултат от движението за здраве. При силовата тренировка за повечето възрастни редовността и устойчивостта са по-важни от сложността на програмата.

- „Невроатлетика“ е представена като интегрална българска система, която обединява нервната и мускулната система в единна научно-практическа архитектура. Кое е най-същественото нововъведение в този подход и с какво той се различава от познатите досега фитнес и тренировъчни методики?

- „Невроатлетика“ е система за здраве и кондиция, която създадохме заедно с д-р Неделя Щонова. Нейният принос е безценен. Като лекар специалист невролог тя внесе клиничния си опит, а в защитената си дисертация изследва ролята на психосоциалните рискови фактори за развитието на централна и периферна атеросклероза. Тази работа поставя в сърцевината на системата въпрос, който вълнува и двамата. Как преживяванията, емоциите, начинът, по който мислим, и продължителният стрес се отразяват върху тялото и съдовото здраве?

Аз внесох опита си от кондиционната подготовка и в дозирането на двигателната активност. Когато човек тренира, мускулът се съкращава, нервната система управлява и усъвършенства движението, сърцето и съдовете осигуряват притока на кръв, а клетките посрещат по-високите енергийни нужди. С повторение и достатъчно възстановяване тези системи се адаптират. Затова движението е един от най-мощните практически инструменти, с които разполагаме за поддържане на мускулната функция, мозъчното и съдовото здраве.

Съдовото здраве има централно място в „Невроатлетика“. Няма здрав орган без здраво кръвообращение. Мозъкът, сърцето, бъбреците и мускулите зависят от непрекъснатата доставка на кислород и хранителни вещества. Ракът е диагноза, от която разбираемо се страхуваме, но когато погледнем причините за смърт в България, виждаме, че болестите на кръвообращението продължават да са на първо място. През 2025 г. на тях се дължат около 61% от всички смъртни случаи в страната. Ето защо грижата за съдовете е основа в нашата система.

Най-същественото нововъведение е начинът, по който сме свързали модулите. Нервната система, емоциите и когницията, съдовото здраве, сънят и възстановяването, метаболизмът и митохондриите имат свои протоколи, които се преплитат в практиката. Например, ако човек спи лошо и се възстановява трудно, това има значение за натоварването, което ще му предложим. Ако има добра сила, но е несигурен при слизане по стълби, ще работим и върху баланс, координация и контрол на движението. Така изборът на упражнения започва от въпроса - какво човекът иска да може да прави и какво в момента го ограничава.

В двигателната част тази логика се реализира чрез петте модула на JN Fit Motion - превантивно-стабилизиращ, силов, атлетически, функционално-реализационен и възстановителен. Работим върху стабилност, сила, издръжливост и координация, а после пренасяме придобитото в конкретни действия. За един човек това е да се върне уверено към спорта. За друг е да се изкачи по стълбите с покупки или да вдигне внучето си.

Това разбирам под интегритет на системата. Мозъкът организира движението, движението връща информация към мозъка, кръвообращението осигурява работата на тъканите, а възстановяването създава условия за адаптация. Свързахме тези процеси в един подход, за да може човек да превърне придобитата кондиция в повече свобода и самостоятелност в собствения си живот.

-В основата на Вашата тренировъчна методика стоят пет модула – превантивно-стабилизационен, силов, атлетически, функционален и възстановителен. Как работят те заедно и защо смятате, че възстановяването трябва да бъде равнопоставена част от тренировъчния процес, а не просто почивка между натоварванията?

- Модулната схема е гръбнака на системата ни. Работим на принципа на дисипативните системи, успоредно-последователно, но с приоритети, където всеки най-важен компонент, наричан атрактор, се сменя от модул в модул. От наименованието на петте модула, може да се досетиш кой е приоритета в тях. Възстановяването е част от процеса, защото там се осъществява действителното изграждане на двигателните качества и способности. Градежа, или т.нар. анаболизъм се случва именно след тренировъчното натоварване, по време на почивка, сън, рационално хранене и др. Това означава, че нямаме пасивност, а непрекъсната активност под различни форми. Регенерацията и положителния прираст обаче са възможни само ако преди това сме организирали ефективен процес на натоварване, предизвикващ катаболизъм, като стимул за последващ анаболизъм. В тази връзка не използваме стресори, а добре дозирани по степен на напрежение активатори. Следователно натоварването и възстановяването съществуват в съгласувано единство - процеса е тренировъчно - възстановителен.

Актуално научно допълнение: Ефектът от тренировката зависи и от възможността на организма да се възстанови. Сънят, храненето и разпределението на натоварването са част от процеса; необходимото възстановяване варира според човека и контекста.

- Работили сте с изключителни спортисти като Мария Гроздева, Матей Казийски, Владимир Зографски и Радо Янков. Какво Ви научи елитният спорт за границите на човешките възможности? Има ли закономерности в подготовката на шампионите, които могат успешно да бъдат приложени и към обикновения човек?

- Да, има закономерности. И при шампионите, трениращи за високи постижения, и при обикновения човек спортуващ за здраве и кондиция има заложби и лимити. Само че, всеки от тях е със своята настройка и готовност да ги достигне и разгърне потенциала си. Не всеки притежава потенциала на шампион, но пък всеки може да го разгърне до възможните граници. Именно това прави Невроатлетика - разгръща потенциала. Големия спортист ни показва, при какви максимално трудни условия става това. Невроатлетика ни показва как трябва да организираме ресурса, така че да не вредим на здравето, а да го подобряваме в здравен диапазон. Не търси максимума, а оптимума при безопасни условия на действие, които ще дадат на човека повече жизненост, активност и независимост в отредените му години живот.

Актуално научно допълнение: СЗО препоръчва на възрастните 150-300 минути умерена или 75-150 минути интензивна аеробна активност седмично и силови упражнения поне два дни. За хората над 65 години се добавят много-компонентни упражнения с баланс и сила поне три дни седмично.

- Една от големите идеи на „Невроатлетика“ е, че човек трябва не само да предотвратява заболяванията, но и активно да изгражда физически и психически резерв. Как на практика можем да тренираме този резерв и как да разберем, че тялото ни става по-функционално, по-устойчиво и по-способно?

- Да, частично отговорих на този въпрос с предходния.

Когато човек изгради психически и физически резерв, той е по-подготвен да посрещне трудностите, които създава живота и в часност заболяването. Първото е профилактиката и тя отдалечава и ограничава болестта. Но ако тя не успее да профилактира, тогава организма с голям резерв, по-лесно би могъл да ѝ противодейства. Пораженията които би могла да нанесе ще бъдат ограничени, защото ще срещне съпротивата на "имунизиран чрез мускулна активност" организъм. Но за да бъде изграден, човек трябва да знае, как да тренира, как да мисли и се настройва, как да се възстановява, дори как да медитира, за да изгради по-функционално, по-устойчиво и по-способно тяло, интелигентно мислещ мозък и силен дух, който да го води по каменистия път на живота. Принципно, всеки човек има резерв, но не знае какъв е докато не го разгърне, чрез моделиране на прогресивно растящи трудности от различно естество. За да разбере обаче, дали наистина тялото му става по-функционално, по-устойчиво и по-способно, сме предоставили лесно изпълнима батерия от тестове. Чрез нея ще се ориентира точно, дали прогресира, влошава или стабилизира състоянието си.

Актуално научно допълнение: Функционалният напредък може да се проследява с показатели като скорост на ходене, тест за ставане от стол, баланс и сила. За сравнение във времето тестовете трябва да се изпълняват при сходни условия и да се тълкуват според възрастта, здравето и целите.

- В книгата специално място заемат нервната система, когнитивните способности, сънят, енергията и мускулното здраве. Каква е връзката между мозъка и мускулите в тренировъчния процес и защо понякога проблемът не е в липсата на физическа сила, а в начина, по който нервната система управлява движението?

- Мозъкът управлява, мускулът изпълнява, поради което ние ги наричаме командна и работна система на организма. Мускулът обаче връща отговор за мозъка и така се получава един циркулационен обмен на информация между мозък и мускул. Тази комуникация засяга и обезпечаващи работата им системи, като кардио-респираторна, отделителна, ендокринна, транспортна и др., които също се активират и хармонизират дейността си. Силата е фундаментална величина, но по-важна е не максималната ѝ стойност, а тази, която осигурява добър контрол и управление на силовия ресурс. Силата без контрол от нервната система е слабо използваема величина. А нас това ни интересува – колко ефективно ще я използваме за решаване на конкретни целеви задачи поставени ни от живота.

Актуално научно допълнение: Движението се управлява от мозъка и нервната система, а сетивната обратна връзка подпомага корекцията му. Изследванията върху миокините и комуникацията мускул-мозък разширяват тази картина, но отделните молекулярни механизми все още се изследват.

- Особено любопитен е модулът „Неврокодове“, свързан с мозъчните честоти алфа, бета, тета и гама. Как тези различни мозъчни състояния могат да бъдат свързани с концентрацията, двигателната прецизност, творческото мислене и възстановяването? Какво може да направи човек, за да развива по-добър контрол върху собственото си състояние?

- Не искам да злоупотребявам с това понятие Неврокодове и прилагането им в практиката, защото трябва още редица изследвания докато получим нужната прецизна информация за да бъде утвърдена като методика. Опитът ни с различен контингент лица показа, че честотния диапазон на петте вида мозъчни вълни, може да бъде организиран така, че да намираме решения на конкретни задачи свързани, както с различния тип физически усилия и възстановяването след тях, така и с обучението, емоционалното състояние и менталното здраве. Самата настройка, концентрация и протичането на сигналния енергиен поток се оптимизират. Неврокодовете са ключ към по-лесно отваряне на врати за достъп до по-дълбоките нива на функционален резерв спящ в човека. Представи си возията на автомобил по калдъръм и изведнъж стъпващ на гладък фин асфалт ... просто увеличаваш скоростта неусетно и се наслаждаваш в нова зона на комфорт. Неврокодът е като ензимния ускорител. Той е едновременно превключвател и към по-високата предавка на автоматичната скоростна кутия, и към по-добрата динамика с мека возия.

Актуално научно допълнение: Алфа, бета, тета и гама са описателни диапазони на EEG активност, а не отделни превключватели за конкретни умения. Връзките им с когнитивни състояния зависят от задачата, мозъчната област и метода на измерване; корелацията сама по себе си не доказва, че тренировка по такъв „код“ подобрява функцията.

- В книгата се говори за изграждане на нов човешки архетип – невроатлета. Трябва ли човек да бъде спортувал активно през целия си живот, за да стане такъв, или невроатлет може да бъде и човек на 60, 70 или 80 години, който тепърва започва да изгражда своята физическа кондиция? Откъде трябва да започне?

Невроатлетът се изгражда с постоянство и време. Независимо от началното ниво на физическо и ментално състояние, възрастта и пола, човек първо трябва да има идеята и визията за модела, който иска да следва. Това съм го обяснявал с "идеалната холограма" която е отредена да бъде, холограмата която те следва като сянка и ти припомня с шепот идващ от зад рамото, че твоя потенциал е да бъдеш нейно копие. Ако се настроиш мисловно на нейната честота, то значи, че вече си на стартовата линия, готов за стартово излитане. Следва само да приведеш тялото си в ускорение, за което трябва усилие. Невроатлетика дава знанието, жалоните и указанията, как да направиш това усилие ефективно, икономично и безопасно за да продължиш следването на контурите на холограмата. От тебе се иска само желание и постоянство.

Актуално научно допълнение: Да започнеш в по-късна възраст също може да донесе ползи. СЗО и ACSM подкрепят адаптираната силова и балансово-функционална активност за възрастни хора; натоварването се увеличава постепенно и се съобразява със здравния статус.

- Вие сте преминали през различни етапи на професионалното развитие – от подготовката на национални отбори и олимпийски състезатели до създаването на колежа по спорт „Био Фит“, авторската система JK Fit Motion и спортно-тренировъчен център. Кой беше най-трудният урок в тази дългогодишна практика и имало ли е момент, в който науката и реалният опит са Ви принудили да преосмислите собствените си убеждения за човешкото тяло?

- Най-трудно е да се обединят различните направления, да се насочат в правилната посока, така че да да се взаимно подпомагат, или както науката казва да се потенцират. Интегралния модел е силен, когато и неговите съставящи единици са силни. Това означава, че не може да се прави компромис с никое от четирите направления, които споменаваш. Освен това трябва да се използва системния подход при развиването им. Той изисква хем последователност, хем успоредност в работата. Затова, лично аз използвах относителната едновременност с приоритетен акцент върху най-важното за етапа от многогодишното развитие. На този модел, най-ми отговаряше теорията на дисипативните системи, която впоследствие използвах и в създаването на системата ми за кондиционна подготовка. Същата схема използваме и в нашата JN Fit Motion система, която разработихме с д-р Неделя Щонова. В нея интегрирахме функциите на мозъка, емоциите, менталните когнитивни техники и модели от дисертационния труд и от пряката работа на д-р Щонова, като невролог. Получи се много добър резонанс и мисля, че и полезно за хората четиво.

Колкото до преосмислянето, ще кажа, че ако човек си мисли, че всичко му е ясно, знае и няма какво да научи и приложи в практиката, дълбоко се лъже. Абсолютна истина на тази Земя няма, освен Тази, която е навсякъде и във всичко. Човек е благословен, ако му се даде достъп до Нея. Затова винаги мисля и преосмислям, дори и при добри резултати, защото биха могли да бъдат и още по-добри. Това е прогресията в развитието на всеки един специалист.

Не отричам сентенциите "Проверката е висша степен на доверие" и "Подлагай всяко нещо на съмнение", но по ми допада: "Мисли за бъдещето като вградено в настоящето, за да изградиш система за бъдещето сега!". Разбира се опита на миналото също трябва да се вгради в настоящия момент. Така "центрофугата" ще миксира три времена в едно, но резултатът от това взаимодействие ще бъде използван само и единствено в сегашно време. Затова да мислиме интелигентно у време!

Моето мнение е, че информацията е първична, после енергията и после материята. Те и трите обаче са вплетени една в друга и всяка една може да бъде и другите форми на съществуване. За това има научни доказателства от нобелови лауреати. Така че ако нещо се счита за ненаучно, защото науката няма обяснение до момента, това не означава, че непременно трябва да бъде отхвърлено. Аз се замислям върху всичко, което ми е интересно и търся логично обяснение подкрепено от научни експерименти. Не винаги обаче се намират такива. Търсенето продължава. Човек се учи докато е жив и си отива от този свят ненаучен. За мене науката, теорията и практиката трябва да бъдат в единство, но проверката на истинността е в практиката. Резултатите са тези, които доказват дали науката е направила правилните изводи и дала работещи препоръки на практиците.

Актуално научно допълнение: Позицията на ACSM от 2026 г. подкрепя прогресивната силова тренировка и отчита ползи от различни средства, включително ластици и упражнения със собствено тегло. Насоките за общо здраве обаче не заместват индивидуалната подготовка за спортно постижение.

- Имате едно силно послание: „Няма биохак за тренировките. Има постоянство в дългата игра.“ Ако трябва да дадете на българския човек само три практически правила, които да следва всеки ден, за да запази силата, подвижността, енергията и самостоятелността си до дълбока старост, кои биха били те? И какво бихте казали на онези, които смятат, че вече е късно да започнат?

- Биохак означава буквално да манипулираш, или да излъжеш организма. Да, ама той не продукт на твоята манипулация и не се лъже току така. Може да ти го припомни със закъснение, но няма да забрави. По-лошото е, че ще ти го напомни с усилващ резонанс, като брума или микрофонията при звуковия резонанс.

Нашата система не споделя логиката на антиейдж програмите, в които манипулираш с "подмладяващи" процедури, с които в действително изглеждаш по-млад, но не си биологично подмладен. Предлагат дълъг живот, а ние жизненост в отредените години живот. Предлагат бърза и директна младолика визия, а ние цялостна, интегрална система за активен и независим живот, която ще генерира такава визия като отражение за дълго време. т.е. дългата игра. Медийното пространство е препълнено с примери бях онакъв и за 3 месеца станах такъв. Ами, защо си допуснал да бъдеш онакъв, бих попитал ... и колко време ще задържиш да си такъв?! За мене истинския играч е този стоящ десетилетия в дългата игра и поддържа ментална и физическа форма, за да я играе дълго.

В тази връзка формирам трите практически препоръки, за които питаш:

1. Изгради своя модел - холограма, който да следваш с уважение!

2. Намери своята интегрална система, която да обичаш и интелигентно да прилагаш с цел разгръщане на твоя потенциал и функционален капацитет!

3. Бъди постоянен!

Актуално научно допълнение: Като практична отправна точка, СЗО препоръчва седмична аеробна активност и поне два дни силови упражнения, а за по-възрастните - и редовна работа за баланс. ACSM 2026 подчертава постоянството, индивидуалния избор и прогресивното натоварване.

- Проф. Карабиберов, кога и къде читателите ще имат възможност да се срещнат лично с Вас и да се докоснат до тази интересна книга?

- Заповядайте на премиерата на двутомното издание „Невроатлетика“ от д-р Неделя Щонова и проф. Юлиан Карабиберов на 24 ноември 2026 г. от 18:30 ч. в Event Space 2020/ Малкото НДК. Водеща на събитието е Силвия Лулчева. Ще ви представим премиерен филм, който разкрива света на „Невроатлетиkа“. Специално участие ще вземат маестро Ваня Монева и хор „Космически гласове“.

Входът е свободен. Книгата ще може да бъде закупена на място с възможност за личен автограф.

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД