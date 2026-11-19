Керченският мост, който свързва Русия с окупирания Кримски полуостров, отново е бил подложен на нападение. Сергей Аксьонов, подкрепяният от Москва ръководител на Крим, съобщи, че движението по съоръжението е временно спряно, докато аварийните служби оценяват щетите.

„В резултат на ново нападение по Кримския мост движението е временно спряно“, написа Аксьонов. По думите му всички съответни аварийни служби са на място, а проверката на състоянието на моста продължава.

Новият инцидент стана скоро след като при украински удар по-рано през седмицата част от моста се бе срутила. Данните за мащаба на щетите от последното нападение все още не са обявени..

Мостът е ключов за руските доставки

Керченският мост има стратегическо значение за руските войски и символна стойност за Владимир Путин. Изграждането му беше превърнато в приоритет след незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 г.

Съоръжението е дълго близо 12 мили, или около 19 километра, и е най-дългият мостов преход в Европа. Според данни, цитирани от Си Ен Ен, строителството му е струвало 3,7 милиарда долара. Мостът е проектиран да обслужва 40 000 автомобила дневно, както и превоз на 14 милиона пътници и 13 милиона тона товари годишно.

След предишния удар украинският президент Володимир Зеленски определи атаките по моста като седми етап от „безпрецедентна операция в отговор на руските удари по нашата инфраструктура“. Киев не е поел официално отговорност за новото нападение, описано от Аксьонов.

Москва обещава възстановяване

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи последиците от предишния удар и заяви, че мостът ще бъде възстановен „още по-добре от преди“. Изявлението му беше цитирано от руската държавна информационна агенция ТАСС, позовавайки се на вестник „Известия“.

Новото нападение идва в момент, когато Владимир Путин се подготвя за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Шънджън. В Берлин се очаква и среща на европейските съюзници на Украйна от „Коалицията на желаещите“, в която трябва да участват американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Източници: cnn.com, new.streetinsider.com