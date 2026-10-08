Учениците на Райна Кабаиванска с гала концерт в София

Най-изявените ученици от 26-ия Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска представиха своя напредък в гала концерт на сцената на Софийската опера. Те са работили с прочутата оперна певица в продължение на три седмици, като са усъвършенствали вокалната си техника и са подготвили концертната си програма. Събитието се състоя на 7 октомври под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Млади певци представиха резултатите от обучението

Сред изпълнителите бяха две български оперни певици. Александрина Михайлова се включи след дебюта си в операта „Бал с маски“ във Варненската опера. Габриела Йорданова участва в концерта, след като вечерта преди него е изпълнила ролята на Фраскита в Бургас.

Гала концертът даде възможност на участниците в майсторския клас да покажат пред българската публика резултатите от съвместната си работа с Райна Кабаиванска. Заедно с младите певци на сцената застана и Найден Тодоров, който дирижира изпълненията.

Райна Кабаиванска благодари на публиката и НБУ

„Мили гости, театърът е едно чудо и тази вечер стана едно голямо чудо. Благодаря ви от сърце! Тази вечер чух вашите сърца да туптят с нашите сърца“, каза Райна Кабаиванска.

Тя нарече учениците си „моите млади деца“ и „моите малки деца“, като подчерта, че те растат заедно с Новия български университет. Кабаиванска благодари на университета за обичта и подкрепата, които по думите ѝ продължават вече 26 години.

26-ият Международен майсторски клас отново събра на една сцена млади оперни изпълнители, които работят с Райна Кабаиванска в рамките на интензивна триседмична подготовка. Финалът на обучението беше отбелязан с концерт в Софийската опера.

Източници: bntnews.bg