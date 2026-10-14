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Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон
  Тема: Известни личности

Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон

14 Октомври, 2026 16:11, обновена 14 Октомври, 2026 16:12 585 2

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Експозицията в галерия „Халсион“ включва живопис, рисунки, колажи и скулптури, създавани от актьора в продължение на десетилетия

Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Наполовина човек и наполовина заек, с „меч на истината“ в ръка – така изглежда един от акцентите в първата голяма изложба на Джони Деп във Великобритания. Експозицията беше открита на 13 октомври в лондонската галерия „Халсион“ и представя оригинални произведения, създавани от актьора в продължение на десетилетия.

Изложбата включва живопис, рисунки, колажи и скулптури и показва страна от творчеството на Деп, която остава извън киното и музиката. Тя следва представянето на негови произведения под заглавието „Разни неща“ в Музея за съвременно изкуство в Шанхай.

Рисуването като начин за бягство

Джони Деп е споделял, че рисуването е било първата му творческа страст, още преди да започне актьорската си кариера. Той го описва като начин да „избяга в празен лист хартия“.

В лондонската експозиция присъстват флорални композиции, психологически портрети и фантастични образи. Сред тях са портрети на приятели, личности, на които актьорът се възхищава, и негови музи, представени редом с автопортрети и въображаеми превъплъщения. Така границата между личната идентичност и публичния образ остава умишлено неясна.

Историята зад „Човекът заек“

Скулптурата „Човекът заек“ е първата на Джони Деп. Тя е била представена по-рано на панаир за съвременно изкуство в Истанбул и е вдъхновена от рисунка на сина му Джак, направена, когато момчето е било на около пет години.

Образът напомнил на Деп за повтарящ се сън от собственото му детство. Впоследствие той се появява многократно в негови рисунки, картини и графики.

„Джони Деп винаги е следвал собствените си творчески инстинкти, без да се ограничава от границите между изкуството, музиката и киното“, заяви Пол Грийн, президент и основател на галерия „Халсион“.

По думите му творбите се отличават с емоционална непосредственост и индивидуален творчески поглед. Кейт Браун, вицепрезидент и артистичен директор на галерията, определи Деп като „истински ренесансов човек“, а произведенията му – като дълбоко личен визуален дневник, създаван в продължение на десетилетия.

Източници: bta.bg


Великобритания
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  • 1 ЗУЕКА

    1 0 Отговор
    ИЗКАХ ДА СА КЪТ НЕГО АМААА.... НЕДОРАСЪХ.....

    16:51 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.