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Пергам ли е най-древното име на Перперикон?

Пергам ли е най-древното име на Перперикон?

10 Октомври, 2026 08:46 551 10

  • перперикон-
  • николай овчаров-
  • археология-
  • реликварий-
  • родопи

Проф. Николай Овчаров свързва античен град от картите на Птолемей със свещения комплекс край река Арда. Археологическият сезон донесе и два реликвария, статуетка на Зевс и нови данни за християнския център

Пергам ли е най-древното име на Перперикон? - 1
Снимка: Радио Кърджали
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато името Перперикон се появява в писмените извори, то вече е свързано с византийските описания на войните с България. Пълната гръцка форма Хиперпиракион се среща в началото на XIII век и се свързва с гръцката дума хиперпирос – „свръхогнен“. Според археолога проф. Николай Овчаров обаче свещеният град може да е носил друго име много по-рано.

„Старото име на Перперикон вероятно е било Пергам или Пергамон“, заяви Овчаров пред bTV. Той свързва хипотезата си с картите на римския географ Клавдий Птолемей от II век, в които е отбелязан град Пергам или Пергамон в района на средното течение на река Арда.

Координатите насочват към Родопите

Картите на Птолемей са били изгубени, но са съхранени от арабски учени и през XII–XIII век са преведени обратно на европейските езици. Те са сред най-ранните географски трудове, в които местата са посочени с координати в градуси и минути.

По думите на Овчаров съвременните технологии вече позволяват тези координати да бъдат преобразувани към днешната географска система. Така градът, посочен от Птолемей, се оказва в централната част на Родопите, близо до средното течение на Арда.

Археологът уточнява, че думата „пергам“ има предгръцки произход и означава укрепление. Според него терминът е навлязъл и в тракийския език, като смисълът му е близък до „крепост“, „кале“ или „хисар“. Това е и причината сходното име да се среща на повече от едно място, включително в Мала Азия.

Нови находки от последния сезон

Четиримесечният археологически сезон на Перперикон приключи с откриването на два реликвария. Единият вече е отворен и върху него има изображение на Богородица. Той се свързва с епохата на цар Самуил и пази мощи на светци и късчета от Честния кръст.

Вторият реликварий все още се обработва от реставратори и химици. Очакването е той да бъде отворен през втората половина на ноември. Едва тогава ще може да се установи дали съдържа частица от Светия кръст или мощи на светец.

Сред античните находки е статуетка на Зевс от III век. От същия период са и част от кръглите мавзолеи, открити в Южния квартал, известен като Ареа Сакра. До момента там са проучени 12 мавзолея на заможни граждани, датирани между III и VI век.

В комплекса е открита и 40-метрова базилика от края на V и началото на VI век. Проф. Овчаров я определя като най-голямата християнска църква в Източните Родопи. По думите му храмът бележи апогея на християнството в Перперикон.

През годината археологическият обект е посетен от около 60 000 души, като повечето туристи са чужденци. За Овчаров най-значимата част от последните проучвания е Ареа Сакра, която той определя като уникална заради съчетанието от храмове, мавзолеи и други следи от живота на древния град.

Източници: btvnovinite.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Пергам значи крепост на езика на Хетите.Българите Пеласги са населявали Балканският полуостров и Мала Азия от 30 000 години.

    Коментиран от #7

    08:50 10.10.2026

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Само разни шовинисти се интересуват от траките, и като македонците припадат, че всичко от траките започва!!! Всъщност, траките са едни дивашки племена които не са се разбирали по между си, нямат писмо а ползват гръцко ( навсякъде се вижда то, а не измислиците за някакви си тракийски чертички), и нямат нито един останал построен храм или сграда като в Гърция!!! На мен номера с - Турците са ги бутнали, не ми минава, защото и Гърция е била част от Османската империя!!! А там цивилизацията се вижда!!!

    Коментиран от #5

    08:53 10.10.2026

  • 3 Робин Хорсфол

    5 1 Отговор
    На тоя така нарече професор, не му вярвам и на една дума. Усъмнявам се, че нарочно имплантира разни предмети открити другаде в Перперикон само и само да бъде спонсориран. От 20 години рови там и на всеки няколко месеца открива някакво уникално нещо. Дрън, дрън...

    09:00 10.10.2026

  • 4 Няма траки

    3 1 Отговор
    Има сбирщина от племенни родове, които постоянно воюват помежду си. След като Рим ги завладява, всички се романизират и дотам. Такова като този пишман професор източват милиони за да пробутват несъстоятелните си тези.

    Коментиран от #6, #10

    09:01 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма траки":

    Траките са част от българите Пеласги населявали Балканския полуостров и Мала Азия.80 процента от генома ти е техен.

    Коментиран от #8, #9

    09:03 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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