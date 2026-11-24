На сцената Тони Кларкин рядко се нуждаеше от обяснения. Достатъчни бяха китарата, тъмните очила и песните, с които Magnum превърнаха мелодичния рок в свой отличителен език. Роденият в Бирмингам музикант щеше да навърши 80 години на 24 ноември.

Кларкин умира на 7 януари 2024 г. на 77-годишна възраст след кратко боледуване. Новината е съобщена от дъщеря му Дион Кларкин, която описва баща си като човек, докоснал много хора чрез музиката си. „Знам, че Тони е докоснал толкова много хора чрез музиката си по различни начини“, казва тя.

От клубната сцена до Magnum

Кларкин създава Magnum през 1972 г. заедно с вокалиста Боб Катли. Групата първоначално е замислена като постоянен състав на бирмингамския клуб Rum Runner, но постепенно започва да изпълнява собствен материал и да изгражда звук, съчетаващ твърд рок, прогресивни елементи и силно изразена мелодичност.

Първият студиен албум, Kingdom of Madness, излиза през 1978 г. През следващите десетилетия Кларкин остава творческият двигател на групата. Той е китаристът, но и човекът, написал песните за целия каталог на Magnum, който достига 23 студийни албума.

Сред най-разпознаваемите заглавия са Chase the Dragon, The Eleventh Hour и On a Storyteller’s Night. Именно в този период Magnum утвърждава мястото си сред британските рок групи, разчитащи не само на тежки китари, но и на разказвателни текстове, запомнящи се припеви и сценична образност.

Последният албум

През декември 2023 г. групата отменя планирано турне, след като Кларкин е диагностициран с рядко заболяване на гръбначния стълб. Тогава музикантът посочва, че състоянието може да се влошава и не подлежи на лечение, но заявява: „Това няма да е краят на Magnum.“

Кларкин не доживява издаването на Here Comes the Rain — 23-ия студиен албум на Magnum. Той излиза на 12 януари 2024 г., само пет дни след смъртта на автора и китариста. Албумът остава последният студиен запис на групата с негово участие.

Кларкин и Катли са единствените музиканти, участвали във всеки албум на Magnum. След смъртта на китариста групата продължава концертната си дейност, а името му остава свързано с всяка от основните песни и с близо пет десетилетия история на британския рок.

Източници: nme.com, guitarworld.com, expressandstar.com